 Суд снова отстранил от должности патрульного Олийныка, подозреваемого в убийстве человека во время погони, - прокуратура Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на Facebook.
"Голосеевский районный суд Киева на заседании во вторник, 11 апреля, удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве. Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок", - пишет она.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир машины получил смертельное огнестрельное ранение. Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
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Тільки Олійник до них чомусь не йде.
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Семен Семенченко's пряма трансляція відео.
2 год. ·
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ ЩОДО СПРАВИ ТОРНАДО
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пассажиров находилось в той машине.
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30 грудня у Хмельницькому чоловік кидався на людей із шилом. Перехожі повідомили про це поліцейських. Чоловік спробував кинутися й на правоохоронців. Ті у відповідь спочатку вистрелили у повітря. Потім у нападника. Від отриманих кульових поранень він помер у кареті «швидкої».
Правомірність дій патрульних взялася визначати прокуратура. Там уже завершується досудове розслідування за статтею «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця». Внутрішнє розслідування проводила Національна поліція. За його результатами Ярослава Болюха визнали винним і звільнили з ОВС. Напарнику пощастило більше. Він залишився в органах, але його понизили. далі буде суд, який розглядатиме правомірність дій патрульного.
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