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 Суд снова отстранил от должности патрульного Олийныка, подозреваемого в убийстве человека во время погони, - прокуратура Киева

Суд в Киеве отстранил от должности патрульного Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве пассажира легкового автомобиля во время погони в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на Facebook.

"Голосеевский районный суд Киева на заседании во вторник, 11 апреля, удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве. Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок", - пишет она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Прокуратура не желает устанавливать истину в деле убийства патрульным Олийныком пассажира "бешеного БМВ", - Геращенко. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульный полицейский Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир машины получил смертельное огнестрельное ранение. Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.


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Идет партия в пинг-понг. Вместо шарика патрульный Олийнык. После второго сета лидирует прокуратура.
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а это мурло-Олийнык,к должности вернулось?эта сука,которая дела на майдановцев клепала,а потом сафари устраивала?а жирный гАндоша промолчал?мусорылые свою линию гнут...падаль прикрывают...ну ну..
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Они свои задницы прикрывают, ибо за все трупы (Княжичи, Олийныка, сбитых людей на переходах) должны сесть надолго. А Олийнык им до одного места.
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в этой истории никого не жаль, с одной стороны быдло тупорылое обдолбанное носилось на машине, -1 штука, ну и что, с другой стороны "новий поліцейський" из тех наверное кто так и тянется применить оружие вроде как же и правильно, ну как и те шизоиды что хотят себе большого пистолета хулиганов стрелять ну если нападут, если категорически никак на него не нападают будет ходить нарываться чтобы использовать оружие (те кто носит оружие в целях самозащиты или хочет носить, при этом надеясь, и желая чтобы никогда не доведётся им воспользоваться, это другие)
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Поддерживаю. Но есть нюанс -убит пассажир, преступление которого заключалось в том, что он сидел в машине. Случайные убийства водителей, во время погони, всегда заканчивались тюремным сроком для стрелявших, ибо : Пункт 6 ст.15 "закона о Милиции", о применении огнестрельного оружия - Для остановки транспортного средства, ПУТЕМ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ. А не убийства пассажира (водителя).
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Олийныка тягают за то что пристрелил какого-то наркошу,который был в компании и рассекал под 200 по Киеву.В данном случае Олийныка надо наградить и разрешить дальше отстрел обдолбанных и синих водил.
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А причем пассажир? Вполне возможно, что он спал. Давайте убивать пассажиров маршрутки, если водитель под наркотой, или пассажиров поезда, если машинист бухой.
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спал при 200 км в час? Ты в своем уме? Если он такой пушистый, а тем более, если тебе платят за его отмывку деньги, то чего ж он не остановил ублюдка за рулем? Ах да, он же спал и не слышал выстрелов и рева сирен, и визга шин...
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Ты удивишься, но люди спят в самолете, на скорости 800 км в час и под грохот канонады на войне. И не надо истерить.
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За отмывку денег подробнее, пожалуйста. Иначе Вы просто звездобол.
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Только идиот сядет в машину к обдолбанному или синему водителю.И если менты начнут отстреливать синих.то на дороге станет намного безопасней.
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Чувак! Сабакав вже не платить за цю )(уйню, що ти тут постиш. А якщо ти насправді так думаєш, то ти довбохоб. Я би хотів, щоб відстріляли таких довбохобів, як ти. Тоді точно стане безпечніше. Від вас всі біди.
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Слышь,ты падаль,так будешь обращаться к своему упитому боярышником и обоссанному папаше.иди уроки учи,малолетка.а то завтра двойку принесешь,папашка с похмелуги злой,отдерет ремнем,будет потом не до писюлек на цензоре.
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Ха , ха. Биделко відізвалось. Як ти по клаві довбеш? Рогами, чи копитами? Тебе певно відідрали вівцейоби, що твоя вовна розкрутилась. Приклади холодне, дефективний.
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И никакой это не наркоша, а обычный 17-летний парень. Не надо сказок.
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Ну как обычный. Обычный (сиречь нормальный) с ебанутым мажором водится не будет, не говоря уже о том, чтобы с таким говном (да ещё и бухим) в авто кататься. Так что пассажир там такой же отброс, как и водятел. Другое дело, что к делу это не подошьёшь. Так что жалеть "мальчика" не стоит.
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Думаю, що якби тебе застрелили мусора, багато би знайшлось тих, хто сказав би, що ти бидло, єбанутий та взагалі гівно. Думаю, що вони були би більше правдиві ніж твій смердючий пост.
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Если бы я водился с такой мразью, то да, был бы таким же говном. И я нигде не писал, что за это нужно стрелять. Но некоторые тут из жмурика этого "мальчика в трусиках" лепят.
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Водився з мраззю? Ви що неповнолітній? На вибори не ходили ніколи? Мразоту не обирали? А ці хлопці - звичайні підлітки, такі, яких більшість. Дурні ті, хто цього не розуміє.
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Горбатого мне лепить не нужно. У ж как я негативно к нашему населению отношусь, но эти "хлопці", вообще нихера не "звичайні пидлітки".
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К этой новости это какое отношение имеет? Ты разговариваешь не со мной, а сам с собой. В чём желаю тебе дальнейшего успеха. Только без меня.
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пусть твоего ребенка обдолбаный мажор размажет по дороге..аминь
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Водится стоит с дебилом Олийныком, который "убил" свое же зеркало на машине и грозился "завалить" во время погони? Еще раз для непонятливых: все мы совершали ошибки в молодости - курили, пили, дрались, но убивать за то, что сел не в ту машину это преступление и убийца должен сидеть. Тем более, что никто не погиб и не был ранен от действий водителя и, тем более, пассажира.
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Бля, да где я написал, что он за єто смерть заслужил!? Ну где в моём тексте такое есть?? Встретились 2 говна - мусор и отмороженный мажор. Да, пока водитель никого не убил, он пулю не заслушил, не говоря уже о пассажире. Но от этого всего они не превращаются из мразей в "обычных парней". Ну никак.
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Ну расстреливать за катание с бухим водилой, как бы никто права мусору не давал.
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Я нигде не писал, что он заслужил пулю. Но лепить из мажоского прихвостня "обычного парня", это перебор.
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"Так что жалеть "мальчика" не стоит." - т.е. вонючий мусор имеет право застрелить кого угодно, так получается.
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Хз каким местом ты текст читаешь, я сливаюсь.
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Олийнык - "бывший" мусор. Так что он такое же говно, как и ебанутый водитель-мажор, как и его пассажир-долбоёб. Тут как раз то случай, когда "схлеснулись 2 говна".
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диких собак відстрілюють, незважаючи на яких машинах вони їздять.
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Повредить транспортное средство надо было выстрелом в бензобак.
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Кембы Олийнык в прошлом не был но в данной ситуации он действовал в рамках существующего законодательства и его не должно было интересовать сколько и каких
пассажиров находилось в той машине.
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Пункт 6 ст.15 "закона о Милиции", о применении огнестрельного оружия - Для остановки транспортного средства, ПУТЕМ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ. А не убийства пассажира (водителя).Вопросы есть? Или о каком Вы законодательстве? Поясните?
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Тобто, стріляти на ураження в водія і пасажира машини, яка зупинилася, це на вашу думку згідно до чинного законодавства? Приведіть будь-ласка посилання на відповідні закони і конкретні статті.
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Anatoliy Petrovich,какую норму ЗАКОНА использовал Олийнык?вот по какой норме Олийнык застрелил пассажира?а нет таких норм-мусорам стрелять пассажиров...и аргументы авякянов-полная чушь...это-ГОЛУБАНЫ и ЙОВБАКИ...
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В любой демократической стране, этот "полицейский" сидел бы, только не у нас. Впрочем как и все сепары...
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Всех тех, кто водит машину в состоянии наркотического, или алкогольного опьянения надо серьезно наказывать, здесь, по моему, все "За". Но убивать несовершеннолетнего пассажира за это - преступление.
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це залишки тролів - мусорів. За народні гроші міністр найняв цілу армію цих потвор. Крім того, дуже ймовірно, що сабакав заніс грошей родині того бідолаги і вона, по старій куревській традиції його продала. А може налякав чимось. Бо інакше не пояснити, чому вони не підіймають питання покарання вбивці .
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Хмельницького патрульного можуть посадити за вбивство

30 грудня у Хмельницькому чоловік кидався на людей із шилом. Перехожі повідомили про це поліцейських. Чоловік спробував кинутися й на правоохоронців. Ті у відповідь спочатку вистрелили у повітря. Потім у нападника. Від отриманих кульових поранень він помер у кареті «швидкої».

Правомірність дій патрульних взялася визначати прокуратура. Там уже завершується досудове розслідування за статтею «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця». Внутрішнє розслідування проводила Національна поліція. За його результатами Ярослава Болюха визнали винним і звільнили з ОВС. Напарнику пощастило більше. Він залишився в органах, але його понизили. далі буде суд, який розглядатиме правомірність дій патрульного.
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Не знаю, наверное ещё не достаточно примеров, чтобы все поняли, что с этой шоблой по-хорошему нихрена не получится.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд снова отстранил от должности патрульного Олийныка, подозреваемого в убийстве человека во время погони, - прокуратура Киева
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