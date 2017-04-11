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 Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после долгого розыска, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о том, что сегодня был задержан третий подозреваемый в убийстве Героя Украины, активиста-майдановца, известного своими антикоррупционными расследованиями Василия Сергиенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аваков отметил: "Усилиями оперативников уголовного розыска, при поддержке бойцов отряда спецназа криминальной полиции области и Департамента уголовного розыска Нацполиции, после длительных поисков - сегодня был задержан гражданин Н. один из подозреваемых в громком убийстве журналиста Василия Сергиенко".

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Он продолжил: "Как известно Героя Украины, активиста-майдановца, известного своими антикоррупционными расследованиями преступники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу уже после победы Революции достоинства - 4 апреля 2014 года".

Министр отметил: "Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении, - уже на скамье подсудимых, а этот - находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался.

В конце концов оперативники криминальной полиции его выследили на Киевщине в Васильковском районе и устроили многодневную засаду. Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооруженный пистолетом".

"Сейчас идут обыски по адресам, где жил подозреваемый Н., который длительное время скрывался от правосудия. Вскоре ему полиция Черкасщины предъявит подозрение. Благодарю криминальную полицию за успешную операцию", - резюмировал Аваков.

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Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после долгого розыска, - Аваков 01

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Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после долгого розыска, - Аваков 02

Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после долгого розыска, - Аваков 03

Ранее Цензор.НЕТ писал о ходе расследования убийства известного майдановца Василия Сергиенко, которое произошло весной 2014 года.

На скамье подсудимых трое исполнителей убийства. Тем временем коллеги убитого Сергиенко по самообороне прямо обвиняют в преступлении одного из богатейших нардепов, олигарха Геннадия Бобова. Тот в свою очередь все отрицает.





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в полиции так тщательно зарисовывали лицо для твиттера, а Аваков взял и слил в фейсбуке
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Голубани - головна опора банди Пороха-Гройсмана .
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Да це воно просто відрекомендувалося ..))
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видно здорово тебе рошен яйца прижали , шо ты тут так про пана Порошенко, ты на своего пендофила глянь- он тебя иудой сделал, аза твою срань отвечать твоей сродне-згинь с тем УКРАИНЫ..............
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Депитуту Гена Бобов, он же Панда, заказчик из Жопозиционного блока.
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Василия Сергиенко пытали - у него была разбита голова, перебиты колени. Убийцы нанесли ему ножевые ранения в область почек и сердца. Несколько глубоких порезов криминалисты обнаружили на спине, шее и на затылке.
http://www.aif.ua/incidents/1338746
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Все четверо шестерки исполнители, а заказчик это Бобов, местый царек и мафиози, ну и естественно бывший рыг...
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ющенко присвоил ему Героя Украины в свое время.
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дыма без огня не бывает.Если хорошенько с пристрастием допросить этих уродов то они точно на него укажут
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Украинцы умирают на Донбассе , а эти падлюки живут , как сыр в масле катаются .
Порошенко сдохни !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТретий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после долгого розыска, - Аваков. ФОТОрепортаж
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