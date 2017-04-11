 Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после длительного розыска, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аваков отметил: "Усилиями оперативников уголовного розыска, при поддержке бойцов отряда спецназа криминальной полиции области и Департамента уголовного розыска Нацполиции, после длительных поисков - сегодня был задержан гражданин Н. - один из подозреваемых в громком убийстве журналиста Василия Сергиенко".
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Он продолжил: "Как известно, Героя Украины, активиста-майдановца, известного своими антикоррупционными расследованиями, преступники похитили из собственного дома в Корсуне-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу уже после победы Революции достоинства - 4 апреля 2014 года".
Министр отметил: "Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении, - уже на скамье подсудимых, а этот - находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался.
В конце концов оперативники криминальной полиции его выследили на Киевщине в Васильковском районе и устроили многодневную засаду. Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооружен пистолетом".
"Сейчас идут обыски по адресам, где жил подозреваемый Н., который длительное время скрывался от правосудия. Вскоре ему полиция Черкасщины предъявит подозрение. Благодарю криминальную полицию за успешную операцию", - резюмировал Аваков.
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Ранее Цензор.НЕТ писал о ходе расследования убийства известного майдановца Василия Сергиенко, которое произошло весной 2014 года.
На скамье подсудимых трое исполнителей убийства. Тем временем коллеги убитого Сергиенко по самообороне прямо обвиняют в преступлении одного из богатейших нардепов, олигарха Геннадия Бобова. Тот в свою очередь все отрицает.
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http://www.aif.ua/incidents/1338746
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Порошенко сдохни !!!
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Порошенко сдохни !!!
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці багато вкидань лайна ФСБ. З ранку тут вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
90% коментарів - блювота «кухарів путiна». Просимо заблокувати лишнехромосомных - любителів «Глоду» (Боярышника).
Чтобы не вызвать подозрений о происхождении экстремистского материала, «повара путина» периодически вбрасывают хвалебные статьи о «патриотах - Биндеровцах», «Правом секторе» («Мы с вами, хлопцы!»), поют дифирамбы воинам Вооруженных Сил Украины («Орлы! Так держать!»), лицемерно сокрушаются о погибших на растяжках украинских разведчиках («Лучшие дети нации гибнут на фронте») и постепенно плавно переходят к проклятиям Президента Украины и членов Правительства, призывая свергнуть законное украинское Правительство. Будьте осторожны!
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