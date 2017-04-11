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 ОБСЕ зафиксировала 254 взрыва на Донбассе 10 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 254 взрыва на Донбассе 10 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня, в том числе около 180 взрывов, по сравнению с предыдущими 24 часами (около 120 взрывов)", - сказано в нем. Отмечается, что большинство взрывов было зарегистрировано в районе донецкого аэропорта, Авдеевки, Ясиноватой, Светлодарска и Дебальцево.

В Луганской области миссия зафиксировала 74 взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали танки, "Грады" и гаубицы в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

ОБСЕ следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения и об ущербе от обстрелов, а также об обстрелах в жилых районах в Докучаевске, Донецке и Крещатицком.

Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

СММ посетила шесть приграничных районов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством, под Мариновкой, Успенкой, Ульяновском, Вознесеновкой, Макаровым Яром и Кружиловкой.

Читайте: Сотрудники спецмиссии ОБСЕ на Донбассе оказались в районе взрывов, - отчет
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Скоро эти никчемные ничтожества будут фиксировать ядерные грибы в Европе.
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Ядреные грибы вряд ли...в ненавистной бездуховной гейропе находятся в заложниках дети всей российской элиты...А вот арабские хуи в собственной жопе эти озабочеенные могут зафиксировать запросто
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Перед Второй Мировой, когда уже и ежу было ясно, большинство обывателей (ослы!) не могли поверить, что это произойдёт! Сейчас, оглядываясь вокруг, наблюдаю то же самое.
Видимо, это у страусов какое-то отклонение психическое... Синдром "а-в-остальном-прекрасная-маркиза" имени страуса.
Ну-ну!
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они на самообеспечении или из бюджета нашего питаются?
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