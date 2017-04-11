 Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За десять месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тыс. юношей и девушек", - сказал он. По его словам, "Юнармия" стала популярным молодежным военно-патриотическим движением.
"Министерство обороны активно работает в области патриотического воспитания молодежи. 25 марта в парке "Патриот" прошел форум юнармейцев Подмосковья, в ходе которого более тысячи молодых ребят, школьников, встали в ряды юнармейцев", - сказал министр.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России Владимира Путина.
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Жители оккупированного Крыма с весны будут проходить военную службу по всей России, - Шойгу(130)
Дело против Шойгу - это первый шаг к Гаагскому трибуналу, - Луценко(41)
Это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" в отношении Германии, - евродепутат Брок о строительстве "Рейхстага" для юнармейцев в РФ(165)
Против Шойгу, Глазьева и 12 российских генералов начато специальное расследование, - Луценко(68)
Министр обороны РФ обиделся на Испанию и Мальту, не пожелавших заправлять его корабли(0)
В Сирии почти 90% военных летчиков России получили боевой опыт, - Шойгу(200)
Ждем разъяснений позиции Пентагона о диалоге с Россией с позиции силы, - Шойгу(178)
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Юный Ваня, сына мамин,
В класс явился на экзамен.
Задают ему вопрос:
- Для чего у русских нос?
Заорал на всю он школу:
- Чтоб вынюхивать крамолу
И строчить на всех донос.
Вот зачем у русских нос!
Говорят ему: - Послушай,
А для чего у русских уши?
- Ухо держим мы востро,
Все, что ухом мы услышим,
обязательно запишем -
Директрисе на Фейсбук
Вот зачем у русских слух!
Вопрошает жрец науки:
- Для чего у русских руки?
- Чтоб держать топор и меч,
Чтобы красть, рубить и сечь.
- Для чего у русских ноги?
- Чтобы топать по дороге -
Левой, правой, раз и два!
- Для чего же голова?
- Чтоб носить стальную каску
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего.
(путин мыслит за него!)
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КремляРейхсканцелярії ...
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Пользователей социальных сетей повергла в шок речь мэра Красноуфимска. Открывая общегородской этап КВН, он предложил смехом почтить погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.
"Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну, и конечно, сегодня всем зажигать!", - сказал чиновник.
Один из блогеров сочинил по этому поводу четверостишие, в котором сравнил мэра Красноуфимска с "порожденьем сатаны".
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Сумасшедший дом в огне,
Санаторий Сатаны!
Легион садистов ждет
Час вторженья зла!
Crazy house!
Crazy house!
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А потом начались( или скорее всего активизировались) аЦкие железные марши по к(К)рыму и не только, с криками и воплями про возыращения к(К)рыма в рассею, (любая запись концерта это подтвердит, непонятно только куда смотрелО сбу?ну да ладно) , и прочая хуета для промывки мозгов малолеток, в перерывах между песнями\распиваниями водки и троганьем за сиськи голой марины..... pашн водка, night kapitulieren, делай что хочется, и конечно же про цунареф....после такого маленькие руцкие шакалята загрызут свою мамку - не только к братскому народу войну принесут в дом...что мы собственно и видим
Коррозия воспитала, немало ублюдков типа мильчакова и ему подобных...которым кроме музыки еще тогда стали прививать ненависть.Неважно к чему. В будущем все пригодится. Да и с кем тусил на сейшенах паук из госдумы рф, тоже можно отследить...)) А потом Академия при президенте кацапии, и понеслась....
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На тему пултер югенда, є пісенька від славних мешканців криму. Можливо був би з неї гарний гімн гімнюків путлера
:D
Воскресной тёмной ночью с могилы фюрер встал
И тут же на любимую тусовку побежал.
Там было жутко весело, хрустел подгнивший пол.
Все дружно танцевали Гитлерюгенд рок-н-ролл.
Мюллер как придурок по гитаре колотил,
А Борман с пулемета крутой соляк мочил.
Отвисла челюсть фюрера, платок упал на пол,
Любимцы всего рейхадДолбили рок-н-ролл.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!-2р
Засел за огнеметом очень добрый диск-жокей,
И выросло количество обугленных гостей.
А Штирлиц истерично что-то в микрофон порол,
И получился очень-очень клёвый рок-н-ролл.
У Фауста-патрона - приятная стрельба,
Куда-то полетела рука и голова,
А также чьё-то ухо и чей-то сапожок.
Всё это вместе с пулями прилипло в потолок.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!
Стрельба из пулемета тревожила сердца.
По залу раздавалось: тра-та-та-та-та.
И с радостным весельем обрушился карниз,
Когда добряк-эсэсовец поставил новый диск.
Веселье было клёвое, но кончилось оно,
Когда в огромном зале не осталось никого,
За исключением, конечно, рук, ушей, сапог -
Всё это завтра очень добрый дворник уберёт.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!
(с) яцына п.
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У нас с каждым годом все больше детей в спецгуппах...
Сакрально и скрепно...
Ниже твои хвизкультурники....
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https://www.youtube.com/watch?v=KVu-VRB0KuE&spfreload=5
http://ehorussia.com/new/node/12443
http://censoru.net/4293-putleryugend-v-kaschenko-v-namkryshe-iz-rossiyskih-detey-budut-gotovit-vezhlivyh-lyudey.html
http://censoru.net/10819-putleryugend-sozdan-i-nachal-deystvovat.html
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-Да я не одноглазый и играть не умею...
-Чьвяк!
-Марина, Марина, Марина....
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чей ребёнок громко слушал музыку, а сделал "шумелку", которая создавала помехи приёму ТВ в такт с музыкой, тогда соседи сбежались и громкость пришлось уменьшить. Что было бы быстрее - настучать или собрать "шумелку"?
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А как же детсады, ясли? Там дети шо патриотически неорганизованные должны быть?
А враг не дремлет! Предлагаю виновного в этом Шойгу расстрелять вместе с семьей!
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Дайош по Рейхстагу в каждом городе и деревне! Ну, типа Дома пионеров чтобы.
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Одначе, тим що Нюрнберзький трибунал виніс обвинувальний вирок лідерам НСДАП як злочинній організації, що винна в геноциді й масовому винищуванні людей, а також, прямої причетності Геббельса до політики Третього Рейху й уходження в його вище керівництво, закликів до винищування представників невгодних національностей, підбурюванню до державної аґресії, то немає сумнівів, що якби Геббельс став перед трибуналом, то йому було б винесено смертний вирок - так само, як й іншим керівникам НСДАП близького рангу.
Під час і після Другої світової війни пропаганда союзників наполегливо обвинувачувала Геббельса в брехні. В результаті ім'я Геббельса стало прозивним, і порівняння з Геббельсом має на увазі навмисне перекручування фактів або неправда впереміш зі справжніми фактами.
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а вот ищо два юнармейца путина не попавшие на предыдущее фото. были на ленинской линейке...
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Такша логично, что на Роисе линейка или хуйловская, или гитлеровская.
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Юнармейцы Шойгу
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В "Гитлерюгент" были миллионы!
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Расцвет путинЮгенд
Путинюгенд
Гитлер и концерт 23 февраля 2017 г. в Москве. ПУТИНЮГЕНД
Юнармия: российский ответ нацистской Гитлерюгенд - Гражданская оборона, 30.08
Имбицилам, дебилам и дегенератам посвящается...
Путинский Путинюгенд или кто на самом деле являются Приспешниками Фашистов
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https://www.youtube.com/watch?v=kI7g2iX9Adk
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