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 Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу

В России в военно-патриотическое движение "Юнармия" вступили более 70 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За десять месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тыс. юношей и девушек", - сказал он. По его словам, "Юнармия" стала популярным молодежным военно-патриотическим движением.

"Министерство обороны активно работает в области патриотического воспитания молодежи. 25 марта в парке "Патриот" прошел форум юнармейцев Подмосковья, в ходе которого более тысячи молодых ребят, школьников, встали в ряды юнармейцев", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ построит макет Рейхстага: "Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект". ВИДЕО

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России Владимира Путина.
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готовят новое молодое мясо, это самый дешёвый способ , фанатики обходятся любому режиму дешевле всего
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Юный Путинец
Юный Ваня, сына мамин,
В класс явился на экзамен.
Задают ему вопрос:
- Для чего у русских нос?

Заорал на всю он школу:
- Чтоб вынюхивать крамолу
И строчить на всех донос.
Вот зачем у русских нос!

Говорят ему: - Послушай,
А для чего у русских уши?

- Ухо держим мы востро,
Все, что ухом мы услышим,
обязательно запишем -
Директрисе на Фейсбук
Вот зачем у русских слух!

Вопрошает жрец науки:
- Для чего у русских руки?
- Чтоб держать топор и меч,
Чтобы красть, рубить и сечь.

- Для чего у русских ноги?
- Чтобы топать по дороге -
Левой, правой, раз и два!
- Для чего же голова?

- Чтоб носить стальную каску
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего.
(путин мыслит за него!)
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Та были уже и октябрята - "дружные ребята" пионэры юные "головы чугунные", и комсомольцы-"добровольцы" и еще куча военно-патриотических клубов в симбиозе с ДОСААФом... И как это всеобщее "возложение венков" помогло спасти совок от самого себя?
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)) Я читав економічну розкладку написану в середині 50-х, що совок загнеться 85-90 роках, так що нехай бавляться. Кожному путлерюнгеру пуйло засос поставить на пузі.
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Що за диктатура без "гітлерюгенду" - треба ж за когось ховатися , коли буде останній штурм Кремля Рейхсканцелярії ...
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Смех на поминках: соцсети ужаснула речь российского мэра на концерте КВН

Пользователей социальных сетей повергла в шок речь мэра Красноуфимска. Открывая общегородской этап КВН, он предложил смехом почтить погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.
"Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну, и конечно, сегодня всем зажигать!", - сказал чиновник.
Один из блогеров сочинил по этому поводу четверостишие, в котором сравнил мэра Красноуфимска с "порожденьем сатаны".

Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2228

Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4525

Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9584
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Не зря же фюрер сказал "мы будем стоять за спинами женщин и детей".
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70 тысяч детей под ружьем - в чем отличие от Северной Кореи? Только в том, что там тиран мордатый, а здесь - крысомордый.
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Згадується Корозія Металу:

Сумасшедший дом в огне,
Санаторий Сатаны!
Легион садистов ждет
Час вторженья зла!
Crazy house!
Crazy house!

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ОГО! ))) Коррозия и Паук, в частности, является затычкой в лимоновско-зюгановских "псевдоскинхедовских" схемах в 90х, до теперешней позиции -скорее всего с задостановым , шут гороховый. Музыка как таковая у них закончилась еще году в97- 98м вместе с "задержите поезд" (as for me), как у еГОрки . ...просто отпала злободневность песен))с развалом совка, типа альбома "красный октябрь"(по моему)
А потом начались( или скорее всего активизировались) аЦкие железные марши по к(К)рыму и не только, с криками и воплями про возыращения к(К)рыма в рассею, (любая запись концерта это подтвердит, непонятно только куда смотрелО сбу?ну да ладно) , и прочая хуета для промывки мозгов малолеток, в перерывах между песнями\распиваниями водки и троганьем за сиськи голой марины..... pашн водка, night kapitulieren, делай что хочется, и конечно же про цунареф....после такого маленькие руцкие шакалята загрызут свою мамку - не только к братскому народу войну принесут в дом...что мы собственно и видим
Коррозия воспитала, немало ублюдков типа мильчакова и ему подобных...которым кроме музыки еще тогда стали прививать ненависть.Неважно к чему. В будущем все пригодится. Да и с кем тусил на сейшенах паук из госдумы рф, тоже можно отследить...)) А потом Академия при президенте кацапии, и понеслась....
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цікаві факти, дякую ))) якщо чесно, то я не дуже в курсах сьогоднішніх справ Корозії, протсо у світлі ноини про путлерюгендів чомусь згадалася це пісня
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Так ,пісенька ще була написана при совку ,у 90му,але суть та сама. Паук напророчив.)))

На тему пултер югенда, є пісенька від славних мешканців криму. Можливо був би з неї гарний гімн гімнюків путлера
:D

Воскресной тёмной ночью с могилы фюрер встал
И тут же на любимую тусовку побежал.
Там было жутко весело, хрустел подгнивший пол.
Все дружно танцевали Гитлерюгенд рок-н-ролл.
Мюллер как придурок по гитаре колотил,
А Борман с пулемета крутой соляк мочил.
Отвисла челюсть фюрера, платок упал на пол,
Любимцы всего рейхадДолбили рок-н-ролл.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!-2р
Засел за огнеметом очень добрый диск-жокей,
И выросло количество обугленных гостей.
А Штирлиц истерично что-то в микрофон порол,
И получился очень-очень клёвый рок-н-ролл.
У Фауста-патрона - приятная стрельба,
Куда-то полетела рука и голова,
А также чьё-то ухо и чей-то сапожок.
Всё это вместе с пулями прилипло в потолок.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!
Стрельба из пулемета тревожила сердца.
По залу раздавалось: тра-та-та-та-та.
И с радостным весельем обрушился карниз,
Когда добряк-эсэсовец поставил новый диск.
Веселье было клёвое, но кончилось оно,
Когда в огромном зале не осталось никого,
За исключением, конечно, рук, ушей, сапог -
Всё это завтра очень добрый дворник уберёт.
Гитлерюгенд рок-н-ролл!
(с) яцына п.
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чего изощряться??? Гитлерюгенд он и в 2017 - ГИТЛЕРЮГЕНД
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Задолбали вы с фюрером, сравнение дебильное. Эта практика скорее из СССР взята...но у вас же при упоминании СССР несварение желудка. У нас с каждым годом все больше детей в спецгуппах на физкультуре...лучше б собой занялись, чем Шойгу и Путиным тут обсасывать, лентяи. Бревно в своем глазу не замечают, так соседи не дают покоя вам.
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Ирусик... береги свой бублик... и не токо...
У нас с каждым годом все больше детей в спецгуппах...

Сакрально и скрепно...
Ниже твои хвизкультурники....
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Это правда. Соседи с катушек слетели - открыли военторг, прислали десятки тысяч наёмников, убили несколько тысяч солдат и офицеров ВСУ, сделали миллионы людей беженцами.
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-Одноглазый, сыграй Марину!
-Да я не одноглазый и играть не умею...
-Чьвяк!
-Марина, Марина, Марина....
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дети - это те кто верит всему что говорят им родители (дяди и тети ) я был пионером, учили нас о подвиге тимуровцев и стукача павлика морозова ... как же тонко это было помогать и стучать на родителей вот это 70 тыс морозовых или отмороженых юнкерсов ... дети верят ублюдки пользуются
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А ещё учили что списывать не хорошо, подсказывать не хорошо, курить, драться. Много чему. Но чего-то никто не проникся. А вот в Европе про Морозова ничего не рассказывали, но сдать одноклассника, который списывает на экзамене - в порядке вещей. Парадокс какой-то...
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отловить неуча или подвести родителей под расстрел ... что такое хорошо а что такое плохо !!! волк поймал овцу и съел ... овца сбежала от волка ... пастух съел овцу и убил волка
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А я читал на американском форуме, что радиолюбитель не побежал стучать на соседей,
чей ребёнок громко слушал музыку, а сделал "шумелку", которая создавала помехи приёму ТВ в такт с музыкой, тогда соседи сбежались и громкость пришлось уменьшить. Что было бы быстрее - настучать или собрать "шумелку"?
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В кремлёвского гномика всё ворованное, и гитлеровский фашизм и геббельсовская пропаганда.
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а потом из них вырастают мильчаковы....
Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8761
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треба більше томагавків та й більш по мацквабаду
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Бардак! Сплошные недоработки! Почему членство аж с 8-ми лет?
А как же детсады, ясли? Там дети шо патриотически неорганизованные должны быть?
А враг не дремлет! Предлагаю виновного в этом Шойгу расстрелять вместе с семьей!
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армия беспризорников в дохлой сРАБссии после 7 ноября 1917 года насчитывала 10 миллионов детей разных возрастов.Феликс Эдмундович их оформил в Республику ШКИД,где готовили будущих ЧеКиздов,террористов и убийц и прочих ШАКАЛОВ...
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Маловато что-то, саботажем пахнет.
Дайош по Рейхстагу в каждом городе и деревне! Ну, типа Дома пионеров чтобы.
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Ах да, будут прятаться за спины детей и женщин. Помним
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Пренебрежительней чем Путин к своим избирателям ещё не относился никто! Если СССР украденную у СКАУТОВ программу хотя бы минимально видоизменил, создав пионерию, то для БЫДЛОизбирателей дающих 86% рейтинг достаточно из обширной государственной программы Гитлеровской Германии Зимняя помощь в Германии взять только подачку для скота - СОБЕРИ ДРОВА БАБУШКАМ в 21 (!!!) ВЕКЕ!
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Батя рассказывал что и с 1946 года была такая же фигня с детьми что и после 1917 года,армии шантрапы организовывались в многочисленные банды воров убийц и прочих негодяев,ничего в этой жизни не меняется и не поменяется...,такова се ля ви..
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готовят путлерюгенд на пушечное мясо. нада ж шоп хтота цоря-хуйло защищал от жыдобындэровцэв, карателей и хунты и пиндосов всяких, которые тока спят и видят шобы захватить любимую роззиюжку...
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что интересно,доктора Геббельса на сегодня никто до сих пор не обвинил во вранье после падения нацистской Германии 8 мая 1945 года.Ни один человек,историк,публицист и тд... может я не там искал о нём что то...?
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Самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом, як і у випадку з А. Гітлером.
Одначе, тим що Нюрнберзький трибунал виніс обвинувальний вирок лідерам НСДАП як злочинній організації, що винна в геноциді й масовому винищуванні людей, а також, прямої причетності Геббельса до політики Третього Рейху й уходження в його вище керівництво, закликів до винищування представників невгодних національностей, підбурюванню до державної аґресії, то немає сумнівів, що якби Геббельс став перед трибуналом, то йому було б винесено смертний вирок - так само, як й іншим керівникам НСДАП близького рангу.
Під час і після Другої світової війни пропаганда союзників наполегливо обвинувачувала Геббельса в брехні. В результаті ім'я Геббельса стало прозивним, і порівняння з Геббельсом має на увазі навмисне перекручування фактів або неправда впереміш зі справжніми фактами.
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Военно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4692
а вот ищо два юнармейца путина не попавшие на предыдущее фото. были на ленинской линейке...
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Ленинская уже не в тренде. На Роисе регулярно в тренде и устраивают слеты Едросы и нацисты.
Такша логично, что на Роисе линейка или хуйловская, или гитлеровская.
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Мелковато во всех смыслах этого слова...
В "Гитлерюгент" были миллионы!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенно-патриотическое движение РФ "Юнармия" насчитывает уже 70 тыс. детей, - Шойгу
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