 Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило министерство обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
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студентсеня!
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Но, зато мы вышли на первое место по коррупции. Ура!!!! Да здравствует однотуровая тварь!!!
Теперь мы знаем, что он имел в виду под лозунгом "Жити по новому"
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Я не давал!
Хотя...
А кто меня спрашивал...
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тому шо комуїст
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ЧИТАТЬ НАУЧИСЬ
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Есть и такие участки, с минными полями и рвами, столбами с камерами и смотровыми вышками
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Учитесь - студенты!
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