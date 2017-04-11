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Все про:граница (2906) Сирия (2338) Турция (1912)

 Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией

Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с Сирией.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило министерство обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.

По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если за ракетным ударом США не последует продолжение, то военные акции Вашингтона будут носить лишь "косметический" характер, - МИД Турции

Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
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Ну , что вы сравниваете . У турков стена грубая , бетонная ,серая , а у нас изящная , ажурная , зелёная !))
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А у нас.....стена и ныне там...
Но, зато мы вышли на первое место по коррупции. Ура!!!! Да здравствует однотуровая тварь!!!
Теперь мы знаем, что он имел в виду под лозунгом "Жити по новому"
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Ура-а-а "перемога" ...знову
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У нас второе место по коррупции в мире, потому что мы дали взятку, чтобы не быть на первом.
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мы дали взятку, чтобы не быть на первом. (с)

Я не давал!
Хотя...
А кто меня спрашивал...
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Эх зря вы сеньку не позвали)))Сейчас бы по эвропам отдыхали)))Проволоку бы вам натянул)))
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Надо турков пригласить нам стену от Мордора построить. А то у наших вместо стены только сетка получается
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Всього 3м? В нас он під Києвом у політиків по 5м паркани...слабенько шось
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бо комуняки чудово знають , яким небезпечним може бути розлючений народ ...от і готуються
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911 км вот это маладца Турки !,Сеня как там в Ландоне ?,дождит?
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556. 911 - ЭТО ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГРАНИЦЫ.
ЧИТАТЬ НАУЧИСЬ
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круто, год не прошел по моему даже? Кстати найдено проблемное место С400:

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Турки, это вам не наши ватные коррупционеры, они явно серьёзно озабочены проблемой.
Есть и такие участки, с минными полями и рвами, столбами с камерами и смотровыми вышками
Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией - Цензор.НЕТ 3710
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Надо сеню туда отвезти и по месту на разминирование отправить,что понял разницу между стеной и проволкой.
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от простых людей, сирийцев которые беженцы закрылись, маладцы, а тож помочь им надо, объедят, а для террористов та стена что есть она что нету...
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У нас Сеня стену построил, ее просто никто не видит, она прозрачная.
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Нано стена. Никто ж не напал через границу, где она есть - значит стена работает )
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Все, что все? построили... Хлам! Эти умели строить... пару тысячелетия назад.

Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией - Цензор.НЕТ 5387

Учитесь - студенты!
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У нас бы эту стену по кирпичикам за год на дачи растащили🙂
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Elbette - anlamlı. O değil duvarlar ve düşünceler var. Siz karar verin. (Google - yardımcı oldu.) İyi şanslar!
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Ненуашо? Мы бы тоже смогли построить, дали бы нам 5, а лучше 10 млрд кредита...
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Молодці хлопці, тепер гайда до нас доводити до пуття "європейський вал" цуценюка...
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Интересуешься на сколько генеральских дач хватило бы?
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Куля в лоба сказав шо ето фейк.,бо нiхто з цього не розбагатiв
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