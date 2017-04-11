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Все про:задержание (5483) Киев (16807) прослушка (221) СБУ (13945)

 "Это была спецоперация", - СБУ прокомментировала задержание двух человек в фургоне с аппаратурой для прослушки

Служба безопасности Украины сообщает, что во вторник сотрудники спецслужбы при участии бойцов спецподразделения "Альфа" провели в центре Киева операцию по задержанию двух злоумышленников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник вечером.

"Это была спецоперация Службы безопасности Украины. Задержаны двое злоумышленников".

При этом в пресс-центре СБУ подчеркнули, что очевидцы спецоперации восприняли звон разбитых стекол как выстрел, хотя на самом деле оружие не применялось.

Смотриет на Цензор.НЕТ - СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Задержан фургон с аппаратурой для прослушки". ВИДЕО+ФОТО

Как известно 11 апреля в центре Киева прохожие стали свидетелями того, как сотрудники СБУ разбили стекла в микроавтобусе и задержали двух мужчин, находившихся в автомобиле.
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я пропустил... расскажи, гыганутый...
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Не надо усложнять - достаточно было сказать - прочитай статью, там две ссылки на дополнительную информацию.
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новость была, а коментов ни тогда не сейчас толком то и не было
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Очередная муть какая то.Очень похоже,что сбу набушников хлопнуло)))
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спецоперация СБУ по срыву спецоперации НАБУ
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"Это была спецоперация" )))))))))))) Да фигня вся ваша операция ))) Вот когда алёшика гончаренка спасали, вот это было действительно смешно )))
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Не, самая знатная спецоперация это захват Лукаш с блинами
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Вот ,мне прислал знакомый на мои возмущения о сепарских шабашах. не знаю насколько это эффективно, по пусть повисит для хоть информации, если вельмишановне панство не против.
"Это была спецоперация", - СБУ прокомментировала задержание двух человек в фургоне с аппаратурой для прослушки - Цензор.НЕТ 6925
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Мы имеем право жить без любителей путинской россеи, и если в моем доме будет кукарекать кацапский петух из говна, я обязательно позвоню в СБУ, тк это не донос , а уборка территории у себя дома.
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Человек путает донос, цель которого получить личные выгоды, включая аморального получения превосходства на судьбами людей и сообщение в полицию об преступнике, где суть жить в правовом поле и обществе, а не по понятиям!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это была спецоперация", - СБУ прокомментировала задержание двух человек в фургоне с аппаратурой для прослушки
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