 "Это была спецоперация", - СБУ прокомментировала задержание двух человек в фургоне с аппаратурой для прослушки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник вечером.
"Это была спецоперация Службы безопасности Украины. Задержаны двое злоумышленников".
При этом в пресс-центре СБУ подчеркнули, что очевидцы спецоперации восприняли звон разбитых стекол как выстрел, хотя на самом деле оружие не применялось.
Смотриет на Цензор.НЕТ - СБУ в центре Киева провела спецоперацию: "Задержан фургон с аппаратурой для прослушки". ВИДЕО+ФОТО
Как известно 11 апреля в центре Киева прохожие стали свидетелями того, как сотрудники СБУ разбили стекла в микроавтобусе и задержали двух мужчин, находившихся в автомобиле.
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