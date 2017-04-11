 Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, уголовные дела открыты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в экстремистской организации).
"По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации "Правый сектор", в разное время выехали с территории Российской Федерации на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации "Правый сектор", после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт", - сказано в сообщении Следкома.
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распад и неуважение @VictorKvert2008 9 ч.9 часов назад
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Папа Алишера Усманова - был прокурор Ташкента. Его сняли с поста в 1980м, когда сына осудили на 8 лет за изнасилование и вымогательство.
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вони ж Сєня і Пастор? )))
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Пользователи социальных сетей шутят по поводу заявления бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева о том, кто убил одного из главарей боевиков "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви.
В интервью сепаратистскому ресурсу Царев заявил, что распространенная версия о том, что Гиви был ликвидирован в результате выстрела из огнемета "Шмель" не соответствует действительности. По его словам, причиной происшествия стала взрывчатка, которую в кабинет боевика принесла девушка, завербованная СБУ.
"А чего не ЦРУ?", " Я ТАК И ЗНАЛА - ROSHEN УБИВАЕТ "Олег Царев раскрыл новые подробности убийства террориста: "Гиви убил не "Шмель"... А "Шалена бджiлка"?", - пишут пользователи сети.
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При Обаме такого бардака в России не было!
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Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов СирииПосле того, как американцы разнесли сирийскую авиабазу, с которой войска Асада-Путина выпускали самолеты с хим оружием, которыми бомбили сирийские город, Путин решил отправить к берегам Сирии свой прославленный фрегат «Адмирал Григорович».Но вот сегодня стало известно, что фрегат, наполненный самым разнообразным оружием подал сигнал бедствия, передает Агримпаса ссылаясь на ряд сирийских источников.Ещё в пятницу турецкий аккаунт в Twitter Bosphorus Observer опубликовал видео, что этот фрегат прошел Босфор и пошел к берегам Сирии.http://antikor.com.ua/articles/162057-proslavlennyj_rossijskij_fregat_admiral_grigorovich_terpit_krushenie_u_beregov_sirii
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