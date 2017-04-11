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 Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух российских граждан (жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева), подозреваемых в сотрудничестве с украинской партией "Правый сектор".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, уголовные дела открыты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в экстремистской организации).

"По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации "Правый сектор", в разное время выехали с территории Российской Федерации на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации "Правый сектор", после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт", - сказано в сообщении Следкома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ открыл уголовные дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж
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я вот тут не понял, а Мильчакова они ни в чем не подозревают (стекловатой земля моторолле).
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передайте им в "следком" партию пляжных тапочек ...
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а этих двоих ни в чем не подозревает?

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 9 ч.9 часов назад

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Папа Алишера Усманова - был прокурор Ташкента. Его сняли с поста в 1980м, когда сына осудили на 8 лет за изнасилование и вымогательство.

Следком РФ подозревает двух российских граждан в участии в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 8390
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блять подарите кацапам карту и компас, что бы они узнали что такое "юго-восток"
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А почему не ЦРУ: в сети высмеяли заявление Царева об убийце главаря боевиков Гиви

Пользователи социальных сетей шутят по поводу заявления бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева о том, кто убил одного из главарей боевиков "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви.
В интервью сепаратистскому ресурсу Царев заявил, что распространенная версия о том, что Гиви был ликвидирован в результате выстрела из огнемета "Шмель" не соответствует действительности. По его словам, причиной происшествия стала взрывчатка, которую в кабинет боевика принесла девушка, завербованная СБУ.
"А чего не ЦРУ?", " Я ТАК И ЗНАЛА - ROSHEN УБИВАЕТ "Олег Царев раскрыл новые подробности убийства террориста: "Гиви убил не "Шмель"... А "Шалена бджiлка"?", - пишут пользователи сети.
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Точно как в том анекдоте:
При Обаме такого бардака в России не было!
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так пущай приезжает в Украину этот комитет к правосекам. Во веселуха будет.
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главное что бы звучало грозно "следком рф","воздушно-космические силы"....
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Якце пьотор ще їх не закрив? Мать матіос невкурсі
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є гарні новини...Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов СирииСледком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 2506
Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов СирииПосле того, как американцы разнесли сирийскую авиабазу, с которой войска Асада-Путина выпускали самолеты с хим оружием, которыми бомбили сирийские город, Путин решил отправить к берегам Сирии свой прославленный фрегат «Адмирал Григорович».Но вот сегодня стало известно, что фрегат, наполненный самым разнообразным оружием подал сигнал бедствия, передает Агримпаса ссылаясь на ряд сирийских источников.Ещё в пятницу турецкий аккаунт в Twitter Bosphorus Observer опубликовал видео, что этот фрегат прошел Босфор и пошел к берегам Сирии.http://antikor.com.ua/articles/162057-proslavlennyj_rossijskij_fregat_admiral_grigorovich_terpit_krushenie_u_beregov_sirii
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСледком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"
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