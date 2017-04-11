 ГПУ считает, что табачному монополисту помогал глава АМКУ Терентьев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
В ГПУ утверждают, что "Тэдис Украина" создала монополию на ринке дистрибьюции табачных изделий с долей 92% от ринка, подкупая должностных лиц центральных органов власти, в том числе Антимонопольного комитета.
По информации ГПУ, представители "Тэдис Укрина" неоднократно и систематически давали денежное вознаграждение чиновникам АМКУ.
В ГПУ считают, что деятельность "Тэдис Украина" покрывал лично глава АМКУ Юрий Терентьев. Также в решении суда фигурируют два государственных уполномоченных АМКУ, чьи имена в реестре скрыты. По информации Цензор.НЕТ, речь идет о бывших госуполномоченных Николае Бараше и Михаиле Русинском.
В декабре 2016 АМКУ оштрафовал "Теэдис Украина" на 431 млн грн, но ГПУ считает сумму штрафа безосновательно заниженной.
Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.
ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).
По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.
Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.
В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.
Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".
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