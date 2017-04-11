EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  175  2
Все про:ГПУ (8475) Антимонопольный комитет (179) Терентьев (15)

 ГПУ считает, что табачному монополисту помогал глава АМКУ Терентьев

Генпрокуратура считает, что монопольную деятельность "Тэдис Украина" покрывал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и два государственных уполномоченных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

В ГПУ утверждают, что "Тэдис Украина" создала монополию на ринке дистрибьюции табачных изделий с долей 92% от ринка, подкупая должностных лиц центральных органов власти, в том числе Антимонопольного комитета.
По информации ГПУ, представители "Тэдис Укрина" неоднократно и систематически давали денежное вознаграждение чиновникам АМКУ.

В ГПУ считают, что деятельность "Тэдис Украина" покрывал лично глава АМКУ Юрий Терентьев. Также в решении суда фигурируют два государственных уполномоченных АМКУ, чьи имена в реестре скрыты. По информации Цензор.НЕТ, речь идет о бывших госуполномоченных Николае Бараше и Михаиле Русинском.
В декабре 2016 АМКУ оштрафовал "Теэдис Украина" на 431 млн грн, но ГПУ считает сумму штрафа безосновательно заниженной.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Водка, произведенная в "ЛНР", обнаружена во время обысков на складах "Тедис Украина" и в кабинете одного из руководителей АМКУ. ФОТО

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тедис Украина" опровергает обвинения прокуратуры в финансировании терроризма и выводе денег: "Среди прямых или косвенных владельцев нет ни российских компаний, ни граждан РФ"

Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".

Также читайте: Бутылка водки из "ЛНР" была передана нам как образец недобросовестной конкуренции, - первый заместитель главы АМКУ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И толку от того ,что гпу думал или знал.Где результаты.Четвертый год войны с парашей,а весь рынок сигарет контролирует парашенский монополист,который при овоще получил все права на это.О чем дальше с соей можно говорить.Сами небось с этой кормухи получают.Других вариантов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ считает, что табачному монополисту помогал глава АМКУ Терентьев
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти