 Порошенко ввел в состав комиссии по вопросам гражданства первого замминистра обороны Руснака

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента №106 от 11 апреля.
Также Порошенко вывел из состава комиссии бывшего заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Игоря Долгова.
2 февраля Кабинет Министров уволил Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
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ПОЛИЦИЯ говорите...РЭФОРМЫ....во дворе закрыть наливайку не можем 4-й год , при этом что уже менялись шлавные мусора города....МУСАРНЯ ПРОЦВЕТАЕТ И БАШЛЯЕТ И РЕШАЕТ.ЛУЦЕНКО НУ ГДЕ ЖЕ ТЫ ХЕРОЙ МАЙДАНА БЛ.
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Ребята, кто что понял? какому русснаку ввел парашенко? и, что, мля, за комиссия по вопросам гражданства"?
еще какую-то "комиссию" кормить... и еще одного руснака??
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Эксперты с мировым именем утверждают, что Трамп за 5 дней перевернул геополитическую карту мира, загнав Россию в котел.
Одним словом, на этой недели мы увидим один из двух сценариев:
Первый. Россия уходит из Сирии и Донбасса и остается временно с Крымом.
Второй. Кремль остается в Донбассе и Сирии, но остается без Крыма и без России. Новые санкции попросту законсервируют Россию и через несколько недель (до месяца) Россия начнет сыпаться.
И первый и второй вариант смертельный для Порошенко. В Киеве это хорошо понимают. Хорошо понимают, что и при первом и при втором варианте Трамп придет за Порошенко. Если не сам лично (как за Путиным) то через народ Украины который его (ред. Порошенко) попросту уничтожит физически а тело поместят в музей коррупции.
Если Россия уходит с Донбасса, Порошенко обречен. 200.000 военных возвращаются домой и видят во что Порошенко превратил страну пока они воевали. Они видят, что пока солдаты проливали кровь за страну их главнокомандующий в прямом смысле убивал страну изнутри.
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Работы нет, денег нет, коррупция зашкаливает, беспредел на каждом углу, будущего у детей нет, родители и семьи сводят концы с концами, но есть много оружия и есть единомышленники. Угадайте, что предпримут военные и добровольцы? Мы все правильно поняли… И поверьте, что в США поддержат не Порошенко а именно военных…
Страх перед тем, что война на Донбассе закончить всегда преследовал Порошенко. Петр Алексеевич понимал, что пока война часть населения занята войной, а как только война закончится все внимание упадет на его барыг и его преступный режим.
Второй вариант. Россия не уходит из Донбасса и Сирии, попадая под реальные санкции, а не под вымышленные озабоченным Обамой.
Россия погружается в собственный хаос. Им уже будет не до республик ДНР и ЛНР, ибо в первые же месяцы независимые республики начнут создаваться в самой России.
Что ждет Порошенко, который 3 года воровал американские деньги и по сути дурил администрацию Белого Дома? Правильно - ревизия которая покажет куда подевались деньги (ред. об этом открыто заявляют сенаторы США. Для этой цели уже создаются специальные комиссии).
Второе. Спецслужбы США уже начали проверять сотни компроматов от украинских политиков, активистов, журналистов, лидеров мнений, бизнесменом и т.п. Если преступления Порошенко подтвердятся, если подтвердятся его двойная игра (с одной стороны война, а с другой стороны бизнес-связи с российскими олигархами) Петра Алексеевича и его подельников ждет трибунал.
Если Путину есть куда деваться после отставки, либо перевыборов то его партнеру Петру Алексеевичу Порошенко некуда… В Украине его уничтожат физически собственный народ, в ЕС не примут, в России тоже для двух легитимных президентов Украины места нет.
Вот собственно и все… А нам украинцам остается наблюдать за истерикой порохоботов которые уже начали вопить, что удары Трампа по Сирии это спецоперация Путина, что дескать это выгодно Путину, что Трамп агент Кремля!
А, еще забыл… Наблюдайте за тем как Порошенко начали кидать его же соратники. Я насчитал уже 8 крыс которые быстренько смотали удочки, а в ближайшие дни их будет десятки!
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