 Взрывы возле автобуса дортмундской "Боруссии": один футболист ранен, матч Лиги Чемпионов перенесен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По сообщению местной полиции, ранен один из игроков, находившийся в автобусе. По данным СМИ, речь идет о центральном защитнике Марке Бартра. Другие футболисты не пострадали.
Руководство команды сообщило в Twitter о том, что взрыв произошел рядом с гостиницей, в которой размещались игроки. "Никакой опасности на стадионе и вблизи него не существует", - говорится далее в сообщении "Боруссии".
Вскоре после взрыва было принято решение о переносе матча на 12 апреля.
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как мучительно выбирать из такого количества версий...
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