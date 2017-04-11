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Все про:взрыв (3943) Германия (2758) Лига чемпионов (120) теракт (2067)

 Взрывы возле автобуса дортмундской "Боруссии": один футболист ранен, матч Лиги Чемпионов перенесен

Перед матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и французским клубом "Монако" вечером во вторник, 11 апреля, в Дортмунде произошли три взрыва рядом с автобусом немецкой команды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По сообщению местной полиции, ранен один из игроков, находившийся в автобусе. По данным СМИ, речь идет о центральном защитнике Марке Бартра. Другие футболисты не пострадали.

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Руководство команды сообщило в Twitter о том, что взрыв произошел рядом с гостиницей, в которой размещались игроки. "Никакой опасности на стадионе и вблизи него не существует", - говорится далее в сообщении "Боруссии".

Вскоре после взрыва было принято решение о переносе матча на 12 апреля.

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Напрашивается. Но его трогать не будут. Рашу будут давить экономически, пока она изнутри не взорвется
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Кто может гарантировать что на стадионе безопасно или возле стадиона.
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Перед матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и французским клубом "Монако" вечером во вторник, 11 апреля, в Дортмунде произошли три взрыва рядом с автобусом немецкой команды. По сообщению местной полиции, ранен один человек, находившийся в автобусе. Он доставлен в больницу. По данным СМИ, речь идет о центральном защитнике Марке Бартра. В руководстве клуба подтвердили,указав, что больше никто из футболистов не пострадал Тем не менее, вскоре после взрыва было принято решение о переносе матча на 12 апреля. Полиция усилила охрану стадиона.
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И все сразу догадались чьих рук это дело...
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Газом біля автобуса не пахло(заріном)? Всі знають чиїх рук справа..........
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ну кто же это мог быть?
как мучительно выбирать из такого количества версий...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы возле автобуса дортмундской "Боруссии": один футболист ранен, матч Лиги Чемпионов перенесен
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