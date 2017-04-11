 "Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона", - отметила Захарова, оценивая заявление госсекретаря США перед вылетом в Москву.
Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, где в среду проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна выбрать между партнерством с США их союзниками, либо принять политику сирийского режима Башара Асада, Ирана и "Хезболлы".
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у предателя, предательство в крови, поэтому они никому и не нужны, ни тем кого предали, ни тем ради кого предали....
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А как же принципы и все эти законы антигейропский?
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Скоро кацы продемонстрируют виртуозную игру на кожанной флейте госсекретаря США Рекса Тиллерсона
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Даже если использовать данные, находящиеся в свободном доступе, то организаций, исповедующих идеологию фашизма и неонацизма, в России имеется целых 53. Интересно, что они разделяются российской юридической системой на умеренные, радикальные и запрещенные, причем у первых и вторых есть возможность свободно вести свою деятельность.
Так, в частности, к умеренным неофашистским организациям России относятся 23 структуры:
1. Российский общенародный союз - РОС
2. Национально-Демократическая Партия - НДП
3. Новая Сила
4. Общественное двжение "Русские"
5. Великая Россия - ВР
6. Национал-демократический альянс - НДА
7. Народный собор - НС
8. Русское Имперское Движение - РИД
9. НСР (Национальный Союз России)
10. Собор русского народа - СРН
11. Русское общественное движение - РОД
12. Национальное русское освободительное движение - НРОД
13. Партия защиты российской Конституции «Русь» - ПЗРК «Русь»
14. Национал-патриоты России - НПР
15. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» - НДД РГС
16. Нация Свободы - НС
17. Русское Национал-патриотическое движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива - НСИ
20. Конгресс русских общин
21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ "(Общественное Движение "РАССВЕТ")
23. Национальная организация русских мусульман
К "радикальным" российские правоохранители относят 22 организации. Тем не менее, реально никакая полиция им работать не мешает, а тот же "Союз православных хоругвеносцев", например, даже устраивает демонстрации в центре Москвы. В частности это следующие объединения:
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского - НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения «Память» - РФО «Память»
4. ООПД «Русское национальное единство» - "Гвардия Баркашова"
5. ВОПД «Русское национальное единство» - ВОПД РНЕ
6. Движение «Александр Баркашов»
7. Национально-державная партия России - НДПР
8. Народная национальная партия - ННП
9. Истинное русское национальное единство - ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления - БАРС
11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз - НС
14. Союз православных хоругвеносцев - СПХ
15. Союз русского народа - СРН
16. Северное братство - СБ
17. Черная Сотня
18. Движение "Парабеллум"
19. Национал-социалистическая партия Руси - НСПР
20. Партия Свободы - ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление - НСН
Наконец, к запрещенным в России относятся лишь 8 организаций, исповедующих нацизм и фашизм. Впрочем, их наличие в списках отнюдь не предполагает, что они не ведут свою деятельность. Ведут, только подпольно. Это следующие структуры:
1. Движение против нелегальной иммиграции - ДПНИ
2. Национал-социалистическое общество - НСО
3. Национал-большевистская партия - НБП
4. Славянский союз - СС
5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз - РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18
При этом в Украине, подчеркивает Андрей Булгаров, нет вовсе ни одной нацистской или неофашистской организации. Чисто теоретически и с огромной натяжкой можно было бы отнести к ним националистические структуры (что с успехом и делается в последние годы российским телевидением), однако даже их наберется всего четыре: "Конгресс украинских националистов", ВО "Свобода", УНА-УНСО и "Правый Сектор". При этом ни одна из этих организаций официально не одобряет нацизм и фашизм и, само собой, в отличие от российских радикалов, не использует фашистской символики.
Дополнен 1 минуту назад
Напомним, что к таковой формально относится даже государственный флаг России: установлено, что в годы II Мировой войны его использовали сотрудничавшие с Гитлером коллаборационисты под командованием генерала Власова, и, по крайней мере, согласно российскому же закону он давно должен быть запрещен.
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Живут же люди!!! Это же натуральное дерево и ручная работа!
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"-Здравствуйте ишакоконченные кaцaпы, я голубоглазый славянин и гражданин Украины интересуюсь. У меня к вам вопрос если ваш Путин уважает чюрок то почему вы вечно погибаете в терактах во имя Аллаха, вы шо чюрки?"
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https://www.youtube.com/watch?v=N0O8Z-97x00
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Блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заявление российского президента Владимира Путина о вероятных новых химических атаках в Сирии.
Во время переговоров с президентом Италии он заявил, что владеет информацией из разных источников, согласно которой в южных пригородах Дамаска и в других регионах Сирии якобы "готовятся подобные провокации". Мол, там хотят подбросить какое-то вещество и обвинить в этом сирийские власти.
В соцсетях тут же принялись комментировать данное заявление. " Вот и первый аргумент для торга с Тиллерсоном нарисовался. Не договоримся - эти таинственные провокаторы ка-а-ак распылят зарин!", "И знаете кто будет провокатором?! Да да, он же!", - отмечают пользователи Twitter.
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Все было намеренно сделано предельно грубо и оскорбительно для )(уйла -
- удар по Асаду;
- согласие на поставки Украине оружия через Канаду;
- прием Черногории в НАТО;
- тиллерсоновский ультиматум -
как раз в расчете на то, что )(уйло обидится. Оно и обиделось.
Что ж. Как говорится, "не забудьте, что - предлагали".
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Тоже можно в списочек добавить.
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......
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А рашка перед каждыми переговорами с Украиной делала что ?
Или обстрелы, или (до войны) - запрет на ввоз наших товаров, или шантаж газовой ценой.
У МИДа память отшибло ?
Надо меньше пить.
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путин будет вести переговоры с тараканами?
вот и пендосия думаю также... только для них тараны в раше.
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это не игра, это - встреча ваших лбов с бетонной стеной
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"Корабли США идут к Северной Корее. Там их и потопят".
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параска,да ты же ниче в руках не держала кроме ложки да "карданов" любовников ,да теребила своего "семён семёныча",а ты влезла в рассуждения ....
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"...жопой чую, что пиздец нам, но, может, всего лишь поиграют мускулом пару раз?"
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