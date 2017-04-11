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Все про:сборная Украины (212) спорт (1616) чемпионат (217)

 Сборная Украины по футзалу заняла первое место в группе и вышла в финальную часть Евро-2018

Сборная Украины по футзалу вышли в финальную часть Евро-2018 в Словении с первого места в отборочной группе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Сборная Украины по футзалу добыла третью победу в квалификации к чемпионату Европы-2018 над сборной Хорватии со счетом 2:1.

Украинцы напрямую вышли в финальную часть Евро-2018. Хорваты заняли второе итоговое место в группе и вышли в плей - офф.

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Напомним, что в матчах первого и второго тура сборная Украины обыграла Бельгию при счете 1:0 и Черногорию 4:2.
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Наша команда в ТОП-8 стабільно. Раніше до фіналів доходила ,зараз рівень дещо впав
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Сборная по футзалу играть умеет.
Паралимпийская футбольная сборная тоже играть умеет.

Что не так с основной сборной?
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Взрыв возле автобуса с игроками Боруссии Дортмунд.
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины по футзалу заняла первое место в группе и вышла в финальную часть Евро-2018
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