 Сборная Украины по футзалу заняла первое место в группе и вышла в финальную часть Евро-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Сборная Украины по футзалу добыла третью победу в квалификации к чемпионату Европы-2018 над сборной Хорватии со счетом 2:1.
Украинцы напрямую вышли в финальную часть Евро-2018. Хорваты заняли второе итоговое место в группе и вышли в плей - офф.
Напомним, что в матчах первого и второго тура сборная Украины обыграла Бельгию при счете 1:0 и Черногорию 4:2.
1180 8
Спорткомплекс "Восход" и ДК "Днепр" хотят вернуть в коммунальную собственность Киева(3)
Киевский международный полумарафон выиграл спортсмен из Эфиопии(40)
Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО(196)
Сборная Украины по тяжелой атлетике вошла в тройку лучших на чемпионате Европы в Хорватии(6)
Победительница чемпионата мира по шахматам определится завтра(0)
Украинка Лысенко завоевала три "серебра" чемпионата Европы по тяжелой атлетике(13)
Украинец Пелешенко завоевал "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике. ФОТО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Паралимпийская футбольная сборная тоже играть умеет.
Что не так с основной сборной?
Ответить
Ответить
Ответить