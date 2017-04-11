 Украина присоединится к развитию Транскаспийского транспортного маршрута, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер-министр отметил: " Встретился с главами железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.
В ходе встречи партнеры предложили нам присоединиться к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и создать совместное предприятие, которое позволило бы реализовать принцип "единого окна" при обработке грузов, которые идут этим маршрутом. Речь идет о миллиардах долларов.
Дал поручение Вице-премьер-министру Владимиру Кистиону проработать Дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения.
Спасибо партнерам за плодотворную встречу! Уверен, что совместная работа приведет наши страны к успеху!"
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По-моему, он не отчитался об итогах годичного пребывания на посту главы правительства только в вестнике закупок гинекологического оборудования для потребностей звероводческой фермы номер 13.
Не знаю, кто допустил подобный промах. Но, безусловно, виновный понесет суровое наказание в духе директора винницкого рынка. Эта должность, знаете ли, воспитывает стальные морально-волевые качества. Дон Корлеоне со своей сентиментальной манерой давать целовать перстень в знак верности - просто лирический щенок. Вместе со своей опереточной мафией. То ли дело Винница, рынок. Там такие страсти кипят вокруг убиенной туши свиньи, что вся сицилийская мафия идет лесом.
Так вот, Гройсман фактически использовал все возможные и частично даже экзотические форматы - разговор на лавочке в стиле позднего Черновецкого с представительницами целевой аудитории (65+). Мне нравится его слушать, не сочтите это за половое извращение. Он весь такой позитивный, сыплет успокаивающей цифирью, рассказывает о космических перспективах всего, осеменении крупного и мелкого рогатого скота, росте внутреннего валового продукта, нестандартных подходах к развитию мелкого, среднего и гибридного бизнеса, создании оранжерейного инвестиционного климата, гибкой системе возмещения всего, пенсионной реформе с гуманным сокращением поголовья пенсионеров, дешевых лекарствах известных европейских брендов, которыми будут завалены все аптеки по горлышко, особенностях покупки гондонов. Нет такой темы, в которой пытливый ум Гройсмана не разобрался.
Кругом все цветет пышным цветом под мудрым, регулярным и облагораживающим влиянием премьера. Да не просто премьера, а Премьерища с большой буквы! Совершенно не понятно, а чем, собственно говоря, занимается президент. Включаешь любой канал: Гройсман и работники бизнеса, Гройсман и банкиры, Гройсман рассказывает, как правильно строить арочные конструкции, Гройсман внимательно наблюдает в окружении каких-то телок за улучшением притока инвестиций, Гройсман рассказывает изумленному рабочему, как пользоваться разводным ключом. Ни на минуту не присядет, бедняга. Все в делах, все в трудах.
С ходу решает проблемы, в которые даже верховный главнокомандующий не рискует «залазить». Что делать с религиозными и межконфессиональными проблемами, Володя, как поступить по уму? Думаете, глас вопрошающего пропал в пустоте? Да хрен там. Гройсман все знает, Гройсман все может: «создание единой поместной церкви в Украине является неизбежным, фундаментальным для страны процессом». Ну, ладно там простой депутат заявит, что однополые браки являются предопределенным будущим для страны. Так то депутат, Лещенко, бородатый киндер, ну что с него взять? А вот когда премьер объявляет, что руководит фундаментальными процессами, то невольно возникают вопросы. Причем не у меня. Обычно все темы распределены по умолчанию. К примеру, армию, безвиз и другие выдающиеся достижения нации комментирует исключительно верховный главком. Плюс геополитику, Сирию, макро- и микропроцессы, межконфессиональные отношения. Гройсман не обращает на подобные условности никакого внимания. Он себя ощущает великим кормчим нации, у которого работа буквально горит в слегка пухлых ручонках.
И хотя премьер как-то заявил, что у него абсолютно нет президентских амбиций, что-то в его больших выпуклых глазах все же мелькнуло. Некое лукавство. Искорка, которая обычно появляется, когда удалось всучить покупателю здоровую кость по цене нежной парной мякоти.
Тем более что придворные политологи в один голос стали орать: «Он, падлюка такая, не завершил ритуал, не сказал, что находится в команде президента!». А ведь действительно, ни разу не слышал, чтобы Гройсман ассоциировал себя с «командой президента». Помню, когда Валерия Пустовойтенко отправляли в отставку с должности премьера (древняя, как дерьмо мамонта, история), тот через слово называл президента «отцом родным». Не помогло, правда, однако в зачет ему пошло. Но Гройсман не такой. Он уверенно взял в свои руки бразды правления страной, и нация вздрогнула, почувствовав уверенную хозяйскую хватку.
Вы посмотрите, как искрометно, остроумно Володя шутит по поводу возможного проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома». На кону 42 миллиарда долларов, а Вова, в отличие от гаранта нации, сочится энтузиазмом. Если, говорит, проиграем, то отдадим им Тимошенко вместо денег. Смех в зале, крики «Браво!», «Официант, еще два пива!». Повеселил, так повеселил. И, главное, как уместно поддел свою соратницу по вере! Мало кто может себе позволить так иронично, с поддевкой шутить о Юлии Владимировне. Разве что главком, но, как мы видим, Гройсман вошел в раж, реформирует церковь, строит новое парламентское большинство. Ему даже удалось перетянуть на свою сторону спикера Парубия! Андрюша достаточно членораздельно выговорил, что не видит оснований для отставки такого хорошего главы правительства. В этом месте член в ротовом аппарате Парубия разделился на многочлен, и дальнейший его спич превратился в традиционный клекот.
Единственное, что слегка портит позитивное впечатление о невероятно успешной деятельности презид… простите, пока еще премьера Гройсмана, - это окружающая действительность. Очень трудно понять, о каком росте ВВП говорит Володя, о каких, в п…ду, медицинских и иных реформах, если все уверенно летит в е…ня? Но стоит включить телевизор. и все становится на свои места. Разве эти глаза могут врать?! Он же часами, с…ка, говорит! Наверное, все дело в действительности, которая попалась какая-то неправильная, не европейская.
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Чукчі дали просраться кацапам. Можливо, саме тому москалі намагаються їх висміювати.
Настоящие чукчи - не персонажи из анекдота, а хитрые и бесстрашные воины, которые доставили изрядно хлопот Российской империи, но так и не покорились.
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спасибо.... мацы-то отведали сегодня? Ваш праздник (петр алессич сутреца уж поведал), потому и я, гой, присоединяюсь, ага...
вазьмите
не пабрезгуйте, ага...
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А они сразу - одобрямс за встречу. Все решает - лучший путь и предложения - экономические законы, а не встретился. Им? Все равно с кем встречаться, не мальчики ведь? Главное, что бы путь - был предсказуем и ровным. А встречаться можно и за шашлыком.
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Потасовка возле арки в Полтаве: полиция ищет человека, который стрелял из пистолета
Больше читайте тут: http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10061129-potasovka-vozle-arki-v-poltave-policiya-ischet-cheloveka-kotoryy-strelyal-iz-pistoleta.html
Полиция ищет человека, который стрелял из пистолета во время потасовки возле скандальной арки в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. Человек в балаклаве и бронежилете попал в камеру "Громадського ТБ", которое вело онлайн-трансляцию.
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