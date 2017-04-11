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 Политика Украины
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Все про:ВР (22364) Геращенко Ирина (865) КС (1132)

 Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сожалеет о том, что ВР не смогла принять новый закон о Конституционном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Самый тяжелый день - безрезультатный день. 910 поправок, тактика затягивания , и потом - провал голосования за ключевую реформу Конституционного суда, даже отказ отправить законопроект на повторное друше чтения и подчистить его в комитете.

Результат: простые граждане не имеют права обращаться в Конституционный Суд, сам суд остается нереформированным, принятие закона откладывается на несколько месяцев. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, был не идеальный - поэтому оптимальный вариант был отправить его на повторное второе чтение. Но кого интересуют ответственные решения?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять ни одной поправки в законопроект о Конституционном суде
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А що заважало коаліції, якщо вона звичайно є - проголосувати за цей закон?
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Сегодня по ящику показали - судьи конституционного суда двинули закон в парламент - хотят зарплату себе на рыло по 288 - ( 288,Карл !) тыс гривен в месяц, служебное жилье и прочие ништяки, часть депутанов уже ими куплена .. Вот и вся реформа
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Так как вы суки предлагаете его реформировать так надо разогнать и вас шакалов и этот продажный суд, который принимает противоположные решения.
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Результат: простые граждане не имеют права обращаться в Конституционный Суд, сам суд остается нереформированным, принятие закона откладывается на несколько месяцев. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, был не идеальный - поэтому оптимальный вариант был отправить его на повторное второе чтение. Но кого интересуют ответственные решения?" Источник: http://censor.net.ua/n435942
внимательно смотрел заседание, вы в своей этой "реформе" ничего не сделали чтобы простые граждане имели право обращаться в Конституционный Суд, сделали всё как раз наоборот

ложь, ложь, ложь.
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Да там и суд такой. Украине давно уже нужен суд Линча.
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Вывод прост - у нас не власть, а дерьмо собачье. Парламент из 450 свиных рыл слишком дорогое удовольствие для Украины.
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Ирина Геращенко сожалеет, что конституционным судьям пока не приняли зарплату 400тыс и пожизненное содержание в 300тыс. Печалька. Как же они без таких зарплат будут думать о правосудии, когда дома дети голодные.
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Да плюс месячное жалование на отпуск, 15 суток оплаченных дополнительно,да,еще к этому и оздоровительные ан поправку здоровья.
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хотел бы спросить у Геращенко,а что вы бляди не просрали в этой стране????
вы просрали все!!!!!веру людей,надежду,вы просрали тысячи погибших людей ___
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Мародёру Президенту Украины гаранту конституции не удалось просунуть в конституционный суд своего собутыльника и двухпадхалуйников )))))))))) рехворма не удалась . Что то Петя опятьобосрался. Перед этим обосрался с отменой блокады даунов - пришлось Ее возглавить )))))) потом обосрался с Кананенком с повышением цены на газ ) Пришлось отменять своим Указом . Не везёт - обсералово кругом . Аж ваняет от Гаранта конституции .
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Пєтя й сере, кажуть, шоколадом,
То чому ж гівном воня з ним рядом?
Мабуть, забагато в ньому кала
Залишилось від регіонала.

Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко - Цензор.НЕТ 5658
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Какая КААлиция, такое и голосование. Пора идти на перевыборы импотентной, антиукраинской зРады.
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не может и не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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А хіба нам потрібна ТАКА судова реформа :

Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы:
http://censor.net.ua/forum/911842/atoshnika_syroida_prigovorili_k_2_godam_i_7_mesyatsam_lisheniya_svobody_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63440387

Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981

30.03. Вищий
адмінсуд скасував звільнення Радою за порушення присяги судді Чалої, яка
виносила рішення проти євромайданівців
ua.censor.net.ua/.../vyschyyi_adminsud_skasuvav_zvilnennya_radoyu_za_
porushennya_prysyagy_suddi_chaloyi_yaka_vynosyla...

http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/

Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti

Класна
судова реформа, егеж? Що змінилося з часів овоча? -

19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"

Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

http://newspravda.com/index.php/ekonomika/1445-sud-zaboronyv-stiahuvaty-z-lypetskoi-roshen-362-miliony-podatkovykh-platezhiv.htm

Суд заборонив стягувати з липецької Roshen 362
мільйони податкових платежів

http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560

07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
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Те що тебе, неграмотного, за критику влади ніхто не пи.дить )
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чуй, dog dick,))) не боїшся що тебе задрочуть з таким ніком, га, хєр собачий?))) dog dick
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Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко - Цензор.НЕТ 8750Это? Великая хартия вольностей. Существующая.... с 1215 года. Как же они с ЭТИМ??? живут?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко
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