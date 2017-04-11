 Конституционный суд остается нереформированным, - первый вице-спикер Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Самый тяжелый день - безрезультатный день. 910 поправок, тактика затягивания , и потом - провал голосования за ключевую реформу Конституционного суда, даже отказ отправить законопроект на повторное друше чтения и подчистить его в комитете.
Результат: простые граждане не имеют права обращаться в Конституционный Суд, сам суд остается нереформированным, принятие закона откладывается на несколько месяцев. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, был не идеальный - поэтому оптимальный вариант был отправить его на повторное второе чтение. Но кого интересуют ответственные решения?"
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внимательно смотрел заседание, вы в своей этой "реформе" ничего не сделали чтобы простые граждане имели право обращаться в Конституционный Суд, сделали всё как раз наоборот
ложь, ложь, ложь.
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вы просрали все!!!!!веру людей,надежду,вы просрали тысячи погибших людей ___
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То чому ж гівном воня з ним рядом?
Мабуть, забагато в ньому кала
Залишилось від регіонала.
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выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не может и не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы:
http://censor.net.ua/forum/911842/atoshnika_syroida_prigovorili_k_2_godam_i_7_mesyatsam_lisheniya_svobody_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63440387
Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против экс-министра финансов Колобова http://censor.net.ua/forum/910994/sud_otkazal_gpu_v_zaochnom_rassledovanii_protiv_eksministra_finansov_kolobova/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63400981
30.03. Вищий
адмінсуд скасував звільнення Радою за порушення присяги судді Чалої, яка
виносила рішення проти євромайданівців
ua.censor.net.ua/.../vyschyyi_adminsud_skasuvav_zvilnennya_radoyu_za_
porushennya_prysyagy_suddi_chaloyi_yaka_vynosyla...
http://ua24ua.net/sud_znovu_zahistiv_vladu_i_dozvoliv_grabuvati_narod_rotterdam_pratsyue_dali/
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti
Класна
судова реформа, егеж? Що змінилося з часів овоча? -
19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"
Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?
http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM
http://newspravda.com/index.php/ekonomika/1445-sud-zaboronyv-stiahuvaty-z-lypetskoi-roshen-362-miliony-podatkovykh-platezhiv.htm
Суд заборонив стягувати з липецької Roshen 362
мільйони податкових платежів
http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560
07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
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