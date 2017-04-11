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 Политика Украины
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 Глава МИД Словакии Лайчак о Минских соглашениях: "Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью"

Сегодня нужно выработать единую интерпретацию Минских соглашений и последовательность реализации прописанных в них мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины, Венгрии и Чехии - Павлом Климкиным, Петером Сийярто и Любомиром Заоралеком.

"Что касается "дорожной карты", то Минские соглашения являются единственным планом, который есть, и мы верим, что это хорошая основа для того, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в восточной части Украины", - сказал он. Вместе с тем он констатировал, что за год было реализовано не много мер, предусмотренных этими соглашениями.

Министр подчеркнул необходимость единой интерпретации того, что было согласовано в Минске. "Я знаю, что Павел (Климкин. - ред.) на своем уровне и также лидеры стран ("нормандского формата". - ред.) пытаются согласовать последовательность шагов. Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью: отвод тяжелого вооружения, разведение от линии соприкосновения, обмен пленными и продолжение в этой логике и переход к политическим аспектам", - сказал глава МИД Словакии.

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"Мы должны направлять все влияние, которое у нас есть, на поддержку "нормандского формата" и полную имплементацию Минских соглашений", - заявил Лайчак. Он выразил надежду, что ЕС будет "более активным" во время переговоров в "нормандском формате". "Потому что Украина является европейской страной, ближайшим соседом, страной, которая решила принять европейские ценности и европейские стандарты, и я надеюсь, что Евросоюз сможет показать себя лидером", - сказал он.

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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​Оккупанты в Крыму решили продать завод шампанских вин "Новый свет"

Оккупационная администрация Крыма намерена летом 2017 года выставить на торги старейший крымский завод по производству шампанского "Новый Свет".
Об этом заявил представитель оккупационной администрации Сергей Аксенов, передает ТАСС.
"Официально думаю, что это будет летом. Торги будут открытыми, будут выставлены все 100% акций", - сказал Аксенов.
11 апреля оккупанты изменили "программу приватизации" на 2017 год, в список подлежащих продаже компаний был внесен и захваченный Россией завод шампанских вин "Новый свет".
Завод "Новый Свет" основан в 1878 году князем Львом Голицыным и расположен в поселке Новый Свет в юго-восточной части Крымского полуострова. С момента его основания шампанское создается по классической французской технологии. Объем производства составляет 1 млн бутылок шампанского и около 600 тыс. бутылок игристого вина.
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А может быть министр вспомнил свою историю про Мюнхенские Соглашения.
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Название "дорожная карта", так много говорит для жителей Израиля.
Сколько раз под этим названием "миротворцы" из США и Европы пытались вынудить сдатся на миролюбие арабов, не пересчитать уже.
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Дя ясно,что хочет Европа,чтобы мы сдались параше на их условиях.Поэтому петьку и подталкивают к этому.Он бы давно это сделал,да порвут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Словакии Лайчак о Минских соглашениях: "Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью"
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