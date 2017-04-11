 Глава МИД Словакии Лайчак о Минских соглашениях: "Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины, Венгрии и Чехии - Павлом Климкиным, Петером Сийярто и Любомиром Заоралеком.
"Что касается "дорожной карты", то Минские соглашения являются единственным планом, который есть, и мы верим, что это хорошая основа для того, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в восточной части Украины", - сказал он. Вместе с тем он констатировал, что за год было реализовано не много мер, предусмотренных этими соглашениями.
Министр подчеркнул необходимость единой интерпретации того, что было согласовано в Минске. "Я знаю, что Павел (Климкин. - ред.) на своем уровне и также лидеры стран ("нормандского формата". - ред.) пытаются согласовать последовательность шагов. Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью: отвод тяжелого вооружения, разведение от линии соприкосновения, обмен пленными и продолжение в этой логике и переход к политическим аспектам", - сказал глава МИД Словакии.
"Мы должны направлять все влияние, которое у нас есть, на поддержку "нормандского формата" и полную имплементацию Минских соглашений", - заявил Лайчак. Он выразил надежду, что ЕС будет "более активным" во время переговоров в "нормандском формате". "Потому что Украина является европейской страной, ближайшим соседом, страной, которая решила принять европейские ценности и европейские стандарты, и я надеюсь, что Евросоюз сможет показать себя лидером", - сказал он.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
294 6
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку(8)
Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора(108)
"Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму. АУДИО(69)
"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис(59)
UAWIRE: Неподконтрольный украинским властям анклав на границе – единственный способ решить проблему Донбасса?(0)
Военные действия возле предприятий у линии разграничения несут серьезную экологическую угрозу, - Жебривский(22)
Динамика работы в "нормандском формате" не может вызывать оптимизма, - Песков(20)
Ответить
Оккупационная администрация Крыма намерена летом 2017 года выставить на торги старейший крымский завод по производству шампанского "Новый Свет".
Об этом заявил представитель оккупационной администрации Сергей Аксенов, передает ТАСС.
"Официально думаю, что это будет летом. Торги будут открытыми, будут выставлены все 100% акций", - сказал Аксенов.
11 апреля оккупанты изменили "программу приватизации" на 2017 год, в список подлежащих продаже компаний был внесен и захваченный Россией завод шампанских вин "Новый свет".
Завод "Новый Свет" основан в 1878 году князем Львом Голицыным и расположен в поселке Новый Свет в юго-восточной части Крымского полуострова. С момента его основания шампанское создается по классической французской технологии. Объем производства составляет 1 млн бутылок шампанского и около 600 тыс. бутылок игристого вина.
Ответить
Ответить
Ответить
Сколько раз под этим названием "миротворцы" из США и Европы пытались вынудить сдатся на миролюбие арабов, не пересчитать уже.
Ответить
Ответить