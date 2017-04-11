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 Общество
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Все про:УПК (66) Порошенко (12685)

 Порошенко одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о заочном осуждении

Президент Петр Порошенко одобрил внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс о заочном осуждении лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Данным законопроектом предлагается исключить норму, согласно которой временно, до 15 апреля 2017 года, можно было проводить заочное расследование и осуждение лиц, не находящихся в розыске Интерпола, но скрывающихся от правосудия более 6 месяцев или пребывающих на временно оккупированных территориях.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Этот закон направлен на воровскую элиту, которая убежала из Украины", - Луценко об изменениях в УПК относительно заочного осуждения. ВИДЕО

Теперь эта возможность может применяться Генеральной прокуратурой не дольше 2 лет с момента начала работы Государственного бюро расследований.

Кроме того, разрешено применять заочное осуждение не к одному, а к нескольким подозреваемым.

Также законом разрешено применение заочного осуждения к лицам, подозревающихся в бандитизме и создании преступной организации.

Отменена норма, согласно которой Генпрокуратура в течение 2 лет после создания Госбюро расследований теряла функцию следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла изменения в УПК относительного заочного осуждения

Кроме того, разрешено обвиняемым в участии в террористической или преступной организации заключать сделку со следствием о признании вины.

Максимальный срок досудебного расследования увеличивается с 12 до 18 месяцев.

На такой же период увеличивается максимальный срок содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого.

Также читайте: Рада одобрила в первом чтении изменения в УПК о заочном осуждении



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Ну всьо, тепер точно всі коррупціонери будуть сидіти! Запам'ятайте цей день, а краще запишіть!
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Порошенко созывает заседание РНБО - СМИ

В ближайшие дни президент Украины Петр Порошенко намерен созвать заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает информагентство УНН со ссылкой на народного депутата из фракции Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.
По словам нардепа, на совещании БПП, президент сообщил, что заседание СНБО обязательно будет, т.к. у него накопились вопросы.
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а отбывание сроков чисто номинальное, когда в Украине примут?
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Ага, возможность досудебного расследования вместо 12 месяцев до 18 с "комфортным" содержанием в СИЗО. Ничего хорошего не жду, т.к. в упор не видит тех, кто должен сидеть (Амброськины, Голубяны...).
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Петю влом,даже обсуждать.Все новости с ним,не набирают,даже 500-1000 просмотров
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ГДЕ, пля, АБЕСЧАНЦЙ ЗАКОН ПРО ОРУЖИЕ ХРАЖДАНАМ?
ССУККО!
- я заепался гасить лопатой дачных храбителей!
неужели нельзя их пожалеть шоп стрелять сразу на повал... шоп не мучалися после "лопатой по башке", а сразу сдыхали?
ОБЕЩАЛ ЖЕ ЙО ТВ МА...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о заочном осуждении
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