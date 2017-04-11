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 Киевские новости
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Все про:АЗС (240) Газ (8682) демонтаж (126) Киев (16804) Кличко (2664)

 "За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок", - Кличко

В столице демонтированы уже 236 газовых АЗС, установленных без необходимых разрешений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил городской голова Виталий Кличко.

"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок. Хочу отметить, что, по оценкам экспертов, в прошлом году такие заправки реализовали 126 тыс. тонн, или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. А бюджет Киева и страны недополучили из-за этого более 500 млн грн", - подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра. "В прошлом году произошел взрыв на одном из таких объектов. К счастью, обошлось без жертв. Наша задача - сделать так, чтобы опасные объекты не появлялись там, где их не должно быть. Такие заправки несут потенциальную угрозу для жителей окрестных домов, ведь они размещены слишком близко к жилым домам, без разрешений администрации и соответствующих служб", - сказал он.

По его информации, таких заправок в Киеве осталось 55 и они будут демонтированы в ближайшее время.

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Мэр отметил, что заправка на улице Григоренко, которую демонтировали столичные службы, была размещена на земле, которую отвели для парковки. "Представитель собственника только что сама подтвердила, что целевое назначение земли - зона парковки, но как видим, она используется как заправка", - заявил городской голова.
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Не плохой заработок за две недели. Подняли на оборудовании, как минимум 70 лимонов.
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Не пиши бред, газ дорожает потому, что паРаша заблокировала экспорт.
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Не пеши бред .Уже неделю как разблокировала . Тема даже здесь была.
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Чёт какая-то цифра большая - вызывает недоверие. По 24 заправки в день?
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Готовятся рошеновские заправки ставить.
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Заправился газом и в нагрузку коробку конфет .
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"Кличко напомнил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра" - да вы что? А все конторы говорят что можно втыкнуть заправку с емкостями на 120 м3 (из них газовая емкость на 20 м3), где до ближайшего дома 45 м. И это - безопасно... А на жалобы жильцов можно положить большой и толстый... рейтинг.
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Бери больше! На Броварском проспекте, возле метро "Левобережная", тот же Кличко дал добро строить жилой дом на территории заправки SOCAR. т.е балконы дома от крыши заправки расположены в 25 метрах. Тут видимо не опасно.
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Что-то с трудом представляется размещение у нас незаконной заправки. Стояла-стояла несколько лет, всех всё устраивало, все кому надо кормились с этого, и вдруг - на тебе - "незаконная" оказалась. А бензиновые - они все законные пока, получается..
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Раз собрали бабло, чтобы разрешить втихаря поставить. Теперь пришло время собрать по второму разу за оформление разрешений, а потом будет и третий урожай за продление срока действия разрешения.
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Интересно а хоть одну заправку ОККО закрыли, хозяином которых Кличко является.
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Демонтировали, потому как бензин продаваться стал в разы хуже... Следующим шагом будет запрет на переоборудование автомобиля...
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Как этот МММММудак уже ДОСТАЛ!!!! Голова и два уха.
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400 заправок ну никак не могут быть нелегальными. Если 400 заправок нелегальны то в Киеве не полиция а отряды мафии в форме. Видно Кляча решил что отстегивают мало и решил все в карман забрать.
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не зовсім..йде зачистка ринку, бо щасливі власники мереж бензинових заправок нарешті зрозуміли, що їх бензин вже не актуальний..
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а наступним їх кроком буде встановлення газових бочок..але поки не квапляться..їм пох - олігополія..
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Все равно задумайтесь не 4 а 400 вроде нелегальных заправок. Эт шо полиция вся сразу ослепла
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та роками ті заправки стояли..тут питання принципове пішло - дрібноту з ринку нах..і менти з їх доляхою відразу зкисли..
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Кличко мудак, по его совету Порошенко внес свою кандидатуру на пост президента, который и выиграл, теперь вся Украина в жопе.
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Что меня поражает? "демонтированы в ближайшее время." Или более дальнее время? Ведь создана инфраструктура - да , незаконная, может быть. Дело не в этом. Создана!. Так наюхя ее ломать и демонтировать? Получил - подарок? Приспособь его ко времени и людям, а не ломай, мать вашу. Вы из того времени, что, "мы наш, мы новый мир построим....????"
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок", - Кличко
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