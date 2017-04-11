 "За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок", - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил городской голова Виталий Кличко.
"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок. Хочу отметить, что, по оценкам экспертов, в прошлом году такие заправки реализовали 126 тыс. тонн, или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. А бюджет Киева и страны недополучили из-за этого более 500 млн грн", - подчеркнул мэр.
Кличко напомнил, что в случае аварийной ситуации на газовой заправке радиус действия взрыва может достигать полкилометра. "В прошлом году произошел взрыв на одном из таких объектов. К счастью, обошлось без жертв. Наша задача - сделать так, чтобы опасные объекты не появлялись там, где их не должно быть. Такие заправки несут потенциальную угрозу для жителей окрестных домов, ведь они размещены слишком близко к жилым домам, без разрешений администрации и соответствующих служб", - сказал он.
По его информации, таких заправок в Киеве осталось 55 и они будут демонтированы в ближайшее время.
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Мэр отметил, что заправка на улице Григоренко, которую демонтировали столичные службы, была размещена на земле, которую отвели для парковки. "Представитель собственника только что сама подтвердила, что целевое назначение земли - зона парковки, но как видим, она используется как заправка", - заявил городской голова.
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А СОКО СОПСТВЕНЫХ ОСТАВИЛИ?
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