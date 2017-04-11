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 "Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. ФОТО

Участника АТО Андрея Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Апелляционного суда Киевской области, где 11 апреля был вынесен приговор.

Сыроид осужден за то, что в ноябре 2015 года нанес жителю Богуслава Максиму Осьмаку телесные повреждения, в частности сломал нос.

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Сам Андрей Сыроид в суде заявил, что потерпевший с другом якобы прицепились к нему из-за военной формы. "Меня лично оскорбили и мою форму", - сказал он.

Согласно материалам дела, Сыроид сел на потерпевшего и нанес ему несколько ударов кулаком по голове и в лицо, сломав нос.

"Все началось с того, что Сыроид сделал замечание потерпевшему, что тот распивал в общественном месте. Услышал грубый ответ и это послужило началом конфликта", - рассказал адвокат "атошника" Сергей Биленчук.

В январе 2017 года Богуславский суд наказал "атошника" штрафом в сумме 1700 грн.

Но прокурор и адвокат потерпевшего подали апелляцию, требуя более сурового наказания. Они указывали на то, что момент преступления у Сыроида уже была одна непогашенная судимость.

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В 2014 году Андрея Сыроида и-за драки осудили на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком в 2 года. Тогда он якобы в кафе защищал свою девушку.

Таким образом, прокурор и защита потерпевшего настаивали, чтобы к сроку Сыроида было добавлено также старое наказание.

Апелляционный суд удовлетворил жалобы адвоката и потерпевшего и наказал Сыроида 4 месяцами лишения свободы, а также добавил неотбытый срок наказания, определив общее наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Примечательно, что потерпевший и его адвокат по неизвестным причинам не остались на оглашение приговора.

Адвокат Сыроида заявил, что на приговор будет подаваться кассационная жалоба.

"Мы признали вину в суде первой инстанции. Это не тяжёлое преступление. Мы хотели, чтобы наказания исполнялось отдельно. Но Апелляционный суд не принял во внимание ни одной позитивной характеристики. Защита просила включить как смягчающее обстоятельство, что он участник боевых действий", - прокомментировал адвокат.

Вместе с тем, обвиняемый утверждает, что протокол допроса в полиции он подписал под давлением. Но этот протокол не был обжалован. Также он указывал на то, что пытался примирится с потерпевшим и предлагал возмещение ущерба. Но потерпевший не согласился.

В 2014 году Сыроид служил в АТО в составе 11 ОМпБ "Киевская Русь". В 2015 был демобилизован и проходил лечение и психологическую реабилитацию, планируя продолжить службу в АТО. "У меня две контузии, но они, как обычно, незарегистрированные", - рассказал Сыроид.

Атошника Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы 01

Атошника Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы 02

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Всех, кто воевал с врагом на передовой, - нужно помиловать. А пока только всем сепарам амнистия объявлена.
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Если это не тяжкие преступления,как в данном случае,то можно.
Но и на это нужен закон.
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АТОшникам - безработицу, сломанную психику в лучшем случае, в худшем - в тюрьму.
А сепарам лакомые местечки в МВД и медальки с рук ублюдочного гаранта.
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И да, это еще на фоне Насирова, стырившего десятки а то и сотни миллионов долларов у украинцев. Что-то не слышно даже про суд, не то что приговор.
А тут 3 года за сломанный нос какого-то ушлёпка.
Почему же украинские суды проявляют наибольшую жестокость к тем, кто воевал на стороне Украины?
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Беріть слово "украинские" суды в дужки - і все одразу стане зрозуміло !
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...ebашись пора барыг,з нэзарэестрованои вогнэпальнои зброи...
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Еще желающие защищать жидовское барахло найдутся?
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По мне ответил парень как мужчина, там на войне откуда он вернулся, среднего не дано или ты или тебя, и пока сепары нас будут сажать за сломанный (заслуженно) нос, мы от них никогда не избавимся.Я бы вообще пристрелила гаденыша, остальным в назидание , пусть помнят-эта наша страна, за которую мы проливаем кровь и мы здесь хозяева и с нами надо считаться и уважать. Именно потому ,что дали волю сепарам вякать и отстаивать свои позиции , сейчас гибнут сотни прекрасных людей, выходит последствия от трепа пьяной сепарни куда хуже , чем сломанный нос.
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А так і буде - або ми їх почнемо відстрілювати , або (як в підручниках історії) за невдалою революцією настане реакція і тоді часи Яника покажуться нам райськими ... Вибір простий або ми їх - або вони нас !
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Судейские мантии всегда мне казались фальшивым прикрытием, как и рясы поповские, но судейство - третья власть в стране, и уж если судить за геноцид народа , начинать надо именно с судейства, это они травили патриотов и прятали от наказания убийц, воров , коррупцию, взяточничество, прикрываясь однобокими законами, которые сами и сочиняли.
Они первые и главные преступники закона .
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вот посмотрим что из этого выйдет.....варианты-или они или их,это я про "правосудие" наше

Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО
Несколько сотрудников подразделения ССО заявили о злоупотреблениях руководства и причастности некоторых офицеров к контрабанде через линию разграничения на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об проблемах в вч В2492 публично заявили полковник Владимир Ульянов, старший солдат Даниил Турчин, солдаты Виктор Лазар, Антон Олийнык и Николай Сивирин.
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Увы , я смотрю что происходит уже три года- ничего хорошего.
Вы помните случай с ребятами в АТО, что шли пешком, чтобы рассказать о беспределе, там по моему поменяли местами начальников и все затихло.
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"Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы - Цензор.НЕТ 1021 Юра Сюзик

Ни тени сомнений. Влада моральных уродов набрала сепарских отморозков для своей защиты .. Именно добровольцы и гражданское общество - враги панивнойи верхивкы, которая осуществляет практику агрессивной контрреволюции.10 200 (десять тысяч двести) сфальсифицированных дел против добровольцев и практически отсутствующие дела по коллаборантам и террористам
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Вот сепарам и выносят очень мягкие приговоры или вообще отпускают, считая их надежным тылом в борьбе с патриотами Украины, власть может на них рассчитывать в случае чего...
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Иппааать! Вот это отмочило наше судочынство. В 2014 в начале всей заварухи навряд ли кто-то из отправившихся на войну такое вообще мог представить.
А в 2013 и вовсе, знай какая сволота придет к власту, лучше бы все оставалось как было.
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Тысячелетняя мировая история совсем не учит хапуг у власти. Когда в стране суды коррумпированы, мусора - продажны, а чиновники беспридельничают - на сцену выходит Линч и начинает вершить свой суд, суд строгий и беспощадный с одним единственным приговором.
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Вот только народ не знает с кого начать да и Линч тоже...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. ФОТО
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