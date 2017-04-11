 "Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Апелляционного суда Киевской области, где 11 апреля был вынесен приговор.
Сыроид осужден за то, что в ноябре 2015 года нанес жителю Богуслава Максиму Осьмаку телесные повреждения, в частности сломал нос.
Сам Андрей Сыроид в суде заявил, что потерпевший с другом якобы прицепились к нему из-за военной формы. "Меня лично оскорбили и мою форму", - сказал он.
Согласно материалам дела, Сыроид сел на потерпевшего и нанес ему несколько ударов кулаком по голове и в лицо, сломав нос.
"Все началось с того, что Сыроид сделал замечание потерпевшему, что тот распивал в общественном месте. Услышал грубый ответ и это послужило началом конфликта", - рассказал адвокат "атошника" Сергей Биленчук.
В январе 2017 года Богуславский суд наказал "атошника" штрафом в сумме 1700 грн.
Но прокурор и адвокат потерпевшего подали апелляцию, требуя более сурового наказания. Они указывали на то, что момент преступления у Сыроида уже была одна непогашенная судимость.
В 2014 году Андрея Сыроида и-за драки осудили на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком в 2 года. Тогда он якобы в кафе защищал свою девушку.
Таким образом, прокурор и защита потерпевшего настаивали, чтобы к сроку Сыроида было добавлено также старое наказание.
Апелляционный суд удовлетворил жалобы адвоката и потерпевшего и наказал Сыроида 4 месяцами лишения свободы, а также добавил неотбытый срок наказания, определив общее наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы.
Примечательно, что потерпевший и его адвокат по неизвестным причинам не остались на оглашение приговора.
Адвокат Сыроида заявил, что на приговор будет подаваться кассационная жалоба.
"Мы признали вину в суде первой инстанции. Это не тяжёлое преступление. Мы хотели, чтобы наказания исполнялось отдельно. Но Апелляционный суд не принял во внимание ни одной позитивной характеристики. Защита просила включить как смягчающее обстоятельство, что он участник боевых действий", - прокомментировал адвокат.
Вместе с тем, обвиняемый утверждает, что протокол допроса в полиции он подписал под давлением. Но этот протокол не был обжалован. Также он указывал на то, что пытался примирится с потерпевшим и предлагал возмещение ущерба. Но потерпевший не согласился.
В 2014 году Сыроид служил в АТО в составе 11 ОМпБ "Киевская Русь". В 2015 был демобилизован и проходил лечение и психологическую реабилитацию, планируя продолжить службу в АТО. "У меня две контузии, но они, как обычно, незарегистрированные", - рассказал Сыроид.
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Но и на это нужен закон.
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А сепарам лакомые местечки в МВД и медальки с рук ублюдочного гаранта.
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А тут 3 года за сломанный нос какого-то ушлёпка.
Почему же украинские суды проявляют наибольшую жестокость к тем, кто воевал на стороне Украины?
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Они первые и главные преступники закона .
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Группа военнослужащих ССО вч В2492 заявила о нарушении своих прав командованием ВЧ и не выполнении условий контракта. ВИДЕО
Несколько сотрудников подразделения ССО заявили о злоупотреблениях руководства и причастности некоторых офицеров к контрабанде через линию разграничения на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об проблемах в вч В2492 публично заявили полковник Владимир Ульянов, старший солдат Даниил Турчин, солдаты Виктор Лазар, Антон Олийнык и Николай Сивирин.
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Вы помните случай с ребятами в АТО, что шли пешком, чтобы рассказать о беспределе, там по моему поменяли местами начальников и все затихло.
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Юра Сюзик
Ни тени сомнений. Влада моральных уродов набрала сепарских отморозков для своей защиты .. Именно добровольцы и гражданское общество - враги панивнойи верхивкы, которая осуществляет практику агрессивной контрреволюции.10 200 (десять тысяч двести) сфальсифицированных дел против добровольцев и практически отсутствующие дела по коллаборантам и террористам
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А в 2013 и вовсе, знай какая сволота придет к власту, лучше бы все оставалось как было.
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