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 Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков

Атаман санкт-петербургского городского казачьего общества "Ирбис" Андрей Поляков заявил, что президент США Дональд Трамп может быть лишен званий есаула и почетного казака, которые ему были присвоены в прошлом году.

Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает Цензор.НЕТ.

Поляков назвал ошибкой последние шаги Трампа в отношении России.

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"Рассматриваем такой вопрос [разжалования]. Возможна ошибка с его стороны, ведь мы видим, кто окружает его и кто консультирует - не самые лучшие люди, которые относятся к России традиционно не очень хорошо. Поэтому, возможно, это была с его стороны ошибка. Может быть, он её осознает".

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Уже перенесли ,хотя европейцы дальше тянут кота за хвост , Полиция уже объявила о том, что стянула к месту большие силы. В то же время МВД проверяет, была ли атака намеренной. Ситуация до конца неясна , можно подумать что можно случайно взорвать .
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Есаул есаул что ж ты бросил коня
Пристрелить не поднялась рука!?

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НУ ТЕПЕРЬ ТРАМП ОТ ДОСАДЫ ТОЧНО ВЫПРЫГНЕТ ИЗ ОКНА СВОЕГО ПЕНТХАУЗА
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нет, коня лаврова не тронут, это же животное.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков
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