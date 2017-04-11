 Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербуржских казаков

Об этом Поляков рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает Цензор.НЕТ.
Поляков назвал ошибкой последние шаги Трампа в отношении России.
"Рассматриваем такой вопрос [разжалования]. Возможна ошибка с его стороны, ведь мы видим, кто окружает его и кто консультирует - не самые лучшие люди, которые относятся к России традиционно не очень хорошо. Поэтому, возможно, это была с его стороны ошибка. Может быть, он её осознает".
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Пристрелить не поднялась рука!?
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