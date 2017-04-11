 "В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику, которая имеет целью изменить границы и восстановить сферы влияния наподобие тех, что существовали во времена холодной войны. Только соблюдение международного права и имплементация заключенных договоров может привести к мирному урегулированию конфликтов", - заявили в ведомстве.
"Мы приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" позиции относительно осуждения попытки незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которая привела к репрессиям, многочисленным нарушениям прав человека, а также дискриминации крымских татар и этнических украинцев. Россия как государство-оккупант должна придерживаться своих обязательств по международному праву. В частности, она должна обеспечить полное уважение к правам человека в оккупированном Крыму", - подчеркивает МИД.
"Милитаризация Крымского полуострова и его использование в интересах военных операций РФ в Сирии представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Такая практика также идет вразрез с международными усилиями, направленными на мирное урегулирование на Ближнем Востоке", - полагает Министерство.
"Мы также приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" преданности полному выполнению Минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять собственные обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей. Мы отмечаем и ценим позицию "Большой семерки" о продлении санкций до тех пор, пока Россия не покинет украинскую землю", - сказано в заявлении.
Напомним, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) подчеркивают свое единство в вопросе сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей.
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Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.
Сенат США поддержал присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу в конце марта. За решение проголосовали 97 членов верхней палаты. Для ратификации соглашения требовалось 60. 24 из 28 стран-членов НАТО одобрили вступление в альянс Черногории.
Страну официально пригласили вступить в НАТО в конце 2015 года. Российское министерство иностранных дел назвало это «откровенно конфронтационным шагом».
Позже президент Путин заявил, что НАТО относится к позиции России «наплевательски».
В тот же день, 11 апреля, когда Трамп подписал документ по Черногории, госсекретарь США
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Безпека і стабільніст наступає тоді, коли банду саджають у в'язницю, а не у ті дні коли банда не робить нальотів.
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ДОЛБОЁПЫ! УБЕЙТЕ КРЕМЛЁВСКОГО КАРЛИКА ПРИ ЕГО ВЫЕЗДАХ В СВЕТ" И ДЕЛО С КОНЦОМ!!!!
ИЛИ ОН ВАШ ДРУГ?
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