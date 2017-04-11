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 Политика Украины
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 "В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку

Украина приветствует одобрение министрами иностранных дел государств "Большой семерки" совместного коммюнике в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику, которая имеет целью изменить границы и восстановить сферы влияния наподобие тех, что существовали во времена холодной войны. Только соблюдение международного права и имплементация заключенных договоров может привести к мирному урегулированию конфликтов", - заявили в ведомстве.

"Мы приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" позиции относительно осуждения попытки незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которая привела к репрессиям, многочисленным нарушениям прав человека, а также дискриминации крымских татар и этнических украинцев. Россия как государство-оккупант должна придерживаться своих обязательств по международному праву. В частности, она должна обеспечить полное уважение к правам человека в оккупированном Крыму", - подчеркивает МИД.

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"Милитаризация Крымского полуострова и его использование в интересах военных операций РФ в Сирии представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Такая практика также идет вразрез с международными усилиями, направленными на мирное урегулирование на Ближнем Востоке", - полагает Министерство.

"Мы также приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" преданности полному выполнению Минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять собственные обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей. Мы отмечаем и ценим позицию "Большой семерки" о продлении санкций до тех пор, пока Россия не покинет украинскую землю", - сказано в заявлении.

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Напомним, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) подчеркивают свое единство в вопросе сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей.






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Санкции продлили,но на новые не согласились.Коммюнике приняли.Спасибо.
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Це так наш МЗС та великий дипломат порошенко лизнув путіну! "Воінствєнну політіку" проводить РФ, он воно що! Я думав що РФ чинить злочин та геноцид українців, вбиваючи їх зі зброї масового ураження, систем Град, Ураган, Смерч, Тронадо, застосовуючи керовані снаряди, міни, ракети проти наших майже беззбройних солдат в АТО! Але порошенко боїться вголос сказати правду, що путін має бути повішений як міжнародний терорист! порошенко сподобився лише ніжно назвати політику путіна -"воінствєнной". Тьху, млять. Як це лайно стало нашим керівником?
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Хіба ми входимо до G7?!Ми там не можемо диктувати нічого.
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Трамп подписал документ о вступлении Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.

Сенат США поддержал присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу в конце марта. За решение проголосовали 97 членов верхней палаты. Для ратификации соглашения требовалось 60. 24 из 28 стран-членов НАТО одобрили вступление в альянс Черногории.

Страну официально пригласили вступить в НАТО в конце 2015 года. Российское министерство иностранных дел назвало это «откровенно конфронтационным шагом».

Позже президент Путин заявил, что НАТО относится к позиции России «наплевательски».

В тот же день, 11 апреля, когда Трамп подписал документ по Черногории, госсекретарь США
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Томогавк Вовке в спину. Обама не чмо, Обама был для вовки последней надеждой
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і д і о т и . . . .
Безпека і стабільніст наступає тоді, коли банду саджають у в'язницю, а не у ті дні коли банда не робить нальотів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку
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