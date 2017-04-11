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Все про:Тарута (227) АТБ (22) Рыбалка Сергей (28)

 Тарута призвал расследовать причастность Рыбалки к рейдерскому скандалу с захватом АТБ

Народный депутат, экс-председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута выступил в поддержку волонтеров и ветеранов АТО, которые пришли под стены Верховной Рады с требованием сложения мандата нардепом Сергеем Рыбалкой.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого делового телеканала, передает Апостроф.

В кулуарах парламента Тарута подчеркнул, что украинские правоохранители должны возбудить уголовное дело по факту финансирования рейдерского захвата торговой сети АТБ депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко. Если же эти факты подтвердятся, парламент должен проголосовать за лишение Сергея Рыбалки и неприкосновенности и депутатских полномочий, считает Тарута.

"Если есть доказательства этого, а я вижу, что их очень много, то надо, чтобы это уже перешло в уголовное дело. Чтобы было открыто уголовное дело и в рамках этого уголовного дела были факты. И чтобы эти факты были обоснованы. Тогда выносить это все на голосование в зал, и я думаю, что зал поддержит очистку внутри парламента. Лично я тоже буду это поддерживать", - заявил Тарута в кулуарах Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если заказной характер дискредитации сети АТБ будет доказан, то Рыбалка может потерять депутатский мандат, - Веселова
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кулуарах парламента Тарута подчеркнул, что украинские правоохранители должны возбудить уголовное дело по факту финансирования рейдерского захвата торговой сети АТБ..."
А почему в кулуарах?

Вот там Батя Махно пишет - офигели. Нет. Надоела уже вся эта блевотина. Отжали, отобрали, поделили, сламздили... Поэтому и писать не стоит обо всем этом. Можно писать: создали, построили, достигли, разработали, внедрили... А так пустые словеса и ничего нового. Скучно и не радостно от таких - кулуаров.
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офигели, в смысле от новости - все в шоке (сарказм, если что)
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А в это время... Три страны построят в Северном море искусственный остров с ветряными электростанциями (фото) Нидерланды, Дания и Германия достигли соглашения о строительстве крупного хаба ветровой энергии в Северном море.
Подробности читайте на УНИАН: https://ecology.unian.net/alternativeenergy/1814732-tri-stranyi-postroyat-v-severnom-more-iskusstvennyiy-ostrov-s-vetryanyimi-elektrostantsiyami-foto.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТарута призвал расследовать причастность Рыбалки к рейдерскому скандалу с захватом АТБ
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