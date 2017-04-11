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 Происшествия, Общество
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Все про:Луганщина (3808) Порошенко (12685)

 12 апреля Порошенко посетит Луганщину

Президент Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Кременную Луганской области 12 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал источник в областной государственной администрации.

"Завтра с рабочим визитом в область приедет Президент. Он примет участие в двух мероприятиях в Кременной", - сказал он.

В частности, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, для нужд медицинских учреждений Луганской области.

Также читайте: Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко

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треба точні координати для артилеристів ЗСУ
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Взяти до уваги хлопцям !!! хлопці знають до кого звертаюсь
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по такому поводу не то, что баян и десятка роялей не жалко...)))))
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Пятый анал на сей раз не лоханется? Покажут "раком по окопам"?
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Что-то мне подсказывает, что сепары 12 апреля устроят себе выходной. Чисто случайно, будут праздновать, к примеру, Праздник святого Софрония (имя при рождении Стефан Кристалевский), епископа Иркутского и Нерчинского. Годы жизни: 1703-1771. К лику святых его причислили в 1918 году.
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День Космонавтики завтра,все сепары пойдут в планетарий слушать лекцию о Плутоне.Традиция у них такая
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Настоящая паника накрыла Порошенко: Трамп уже близко…

Поступает информация, что после ударов Трампа в Сирии паника началась в Киеве. Никто не ожидал, что у Трампа окажутся железные яйца и он действительно военным и экономическим путем начнет давить Путина.
Пишет журналист Виталий Глюдзо:
Самые умные крысы уже начали покидать тонущий корабль «Рошен». Они ведь хорошо понимают, что после того как Трамп закончит с Путиным на очереди Порошенко, а закончит он с Путиным уже через несколько дней…
В ближайшие дни Тиллерсон прилетает в Москву с безоговорочным ультиматумом. Либо Россия убирается из Сирии и Донбасса, либо санкции. Но не те санкции, что смешные, от Обамы. А те санкции, которые за несколько месяцев убьют Россию.
Эксперты с мировым именем утверждают, что Трамп за 5 дней перевернул геополитическую карту мира, загнав Россию в котел.

https://elise.com.ua/2017/04/11/nastoyashhaya-panika-nakryla-poroshenko-tramp-uzhe-blizko-zhurnalist/

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Что ждет Порошенко, который 3 года воровал американские деньги и по сути дурил администрацию Белого Дома? Правильно - ревизия которая покажет куда подевались деньги (ред. об этом открыто заявляют сенаторы США. Для этой цели уже создаются специальные комиссии).
Второе. Спецслужбы США уже начали проверять сотни компроматов от украинских политиков, активистов, журналистов, лидеров мнений, бизнесменом и т.п. Если преступления Порошенко подтвердятся, если подтвердятся его двойная игра (с одной стороны война, а с другой стороны бизнес-связи с российскими олигархами) Петра Алексеевича и его подельников ждет трибунал.
Если Путину есть куда деваться после отставки, либо перевыборов то его партнеру Петру Алексеевичу Порошенко некуда… В Украине его уничтожат физически собственный народ, в ЕС не примут, в России тоже для двух легитимных президентов Украины места нет.
Вот собственно и все… А нам украинцам остается наблюдать за истерикой порохоботов которые уже начали вопить, что удары Трампа по Сирии это спецоперация Путина, что дескать это выгодно Путину, что Трамп агент Кремля!
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А, еще забыл… Наблюдайте за тем как Порошенко начали кидать его же соратники. Я насчитал уже 8 крыс которые быстренько смотали удочки, а в ближайшие дни их будет десятки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12 апреля Порошенко посетит Луганщину
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