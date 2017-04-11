 12 апреля Порошенко посетит Луганщину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал источник в областной государственной администрации.
"Завтра с рабочим визитом в область приедет Президент. Он примет участие в двух мероприятиях в Кременной", - сказал он.
В частности, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, для нужд медицинских учреждений Луганской области.
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https://elise.com.ua/2017/04/11/pravda-o-komande-poroshenko-sobrany-samye-otpetye-aferisty-bandity-i-moshenniki-foto-video-fedorov/?utm_campaign=2226489&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
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Поступает информация, что после ударов Трампа в Сирии паника началась в Киеве. Никто не ожидал, что у Трампа окажутся железные яйца и он действительно военным и экономическим путем начнет давить Путина.
Пишет журналист Виталий Глюдзо:
Самые умные крысы уже начали покидать тонущий корабль «Рошен». Они ведь хорошо понимают, что после того как Трамп закончит с Путиным на очереди Порошенко, а закончит он с Путиным уже через несколько дней…
В ближайшие дни Тиллерсон прилетает в Москву с безоговорочным ультиматумом. Либо Россия убирается из Сирии и Донбасса, либо санкции. Но не те санкции, что смешные, от Обамы. А те санкции, которые за несколько месяцев убьют Россию.
Эксперты с мировым именем утверждают, что Трамп за 5 дней перевернул геополитическую карту мира, загнав Россию в котел.
https://elise.com.ua/2017/04/11/nastoyashhaya-panika-nakryla-poroshenko-tramp-uzhe-blizko-zhurnalist/
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Второе. Спецслужбы США уже начали проверять сотни компроматов от украинских политиков, активистов, журналистов, лидеров мнений, бизнесменом и т.п. Если преступления Порошенко подтвердятся, если подтвердятся его двойная игра (с одной стороны война, а с другой стороны бизнес-связи с российскими олигархами) Петра Алексеевича и его подельников ждет трибунал.
Если Путину есть куда деваться после отставки, либо перевыборов то его партнеру Петру Алексеевичу Порошенко некуда… В Украине его уничтожат физически собственный народ, в ЕС не примут, в России тоже для двух легитимных президентов Украины места нет.
Вот собственно и все… А нам украинцам остается наблюдать за истерикой порохоботов которые уже начали вопить, что удары Трампа по Сирии это спецоперация Путина, что дескать это выгодно Путину, что Трамп агент Кремля!
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