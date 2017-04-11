 Украина будет бойкотировать Ассамблею межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - нардеп Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Порошенко.
"Проведение следующей, 137-й, сессии Ассамблеи межпарламентского союза в стране, которая нарушает принципы Устава МПС и Устава ООН, является нелогичным и неадекватным", - сказал он.
"Агрессию нельзя вознаграждать! Именно поэтому украинский парламент принял решение не участвовать в сессии Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге и настойчиво призывает все остальные делегации воздержаться от поездки", - подчеркнул политик.
По его словам, во время 136-го заседания МПС члены российской делегации приглашали всех парламентариев "к себе в гости - в Крым и Севастополь". "Цинизм зашкаливает. Важно сразу достаточно жестко отвечать на такое "гостеприимство" и отмечать на всех международных площадках, что Крым - это Украина", - заявил Порошенко.
Напомним, 137-я сессия Ассамблеи МПС состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года.
2063 24
Парламент Венгрии принял закон, направленный против университета Сороса(12)
Канада должна поддерживать независимые СМИ и гражданское общество в Украине, - депутат парламента Дункан(14)
Межпарламентская ассамблея в Варшаве призвала продлить санкции против РФ и увеличить экономическую помощь Украине по примеру "плана Маршалла"(9)
Националисты пикетируют столичный ТРЦ, обвиняя в пособничестве агрессору. ФОТОрепортаж(169)
Активисты С14 решили бойкотировать российский бизнес(108)
У ЕС нет плана "Б" на случай нератификации Нидерландами Соглашения ЕС-Украина, - Мингарелли(96)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А своему папуське сказать чтоб он бойкотировал российский рынок своими шоколадками слабо?
Ответить
Ответить
он без пяти минут герой Украины... герою слава
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это? Принц Гарри Уэльский. Из тех кто служат и будут служить Тауэру - вечно.
Ответить