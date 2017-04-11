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 Политика Украины
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 Украина будет бойкотировать Ассамблею межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - нардеп Порошенко

Украина будет бойкотировать сессию Ассамблеи межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге и призывает к этому другие страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Порошенко.

"Проведение следующей, 137-й, сессии Ассамблеи межпарламентского союза в стране, которая нарушает принципы Устава МПС и Устава ООН, является нелогичным и неадекватным", - сказал он.

"Агрессию нельзя вознаграждать! Именно поэтому украинский парламент принял решение не участвовать в сессии Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге и настойчиво призывает все остальные делегации воздержаться от поездки", - подчеркнул политик.

По его словам, во время 136-го заседания МПС члены российской делегации приглашали всех парламентариев "к себе в гости - в Крым и Севастополь". "Цинизм зашкаливает. Важно сразу достаточно жестко отвечать на такое "гостеприимство" и отмечать на всех международных площадках, что Крым - это Украина", - заявил Порошенко.

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Напомним, 137-я сессия Ассамблеи МПС состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года.
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Плакаю от умиления...
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о ассамблея - это декларации и меморандумы, поп..делки-посиделки. Это очень важно
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Мало на подвалах в козлорыловке наших заложников сидит. Кто любит экстрим, моей поехать.
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На моїй пам'яті - це перша заява славетного мінометника та інфанта за два з половиною роки протирання панталонів в кріслі депутата ВРУ..
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О, семейный подряд патрийоптов выходит в свет.
А своему папуське сказать чтоб он бойкотировал российский рынок своими шоколадками слабо?
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Главное,чтобы в Питере об этом елупне хоть раз слышали )))))
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ну и ? что сказать то хотел... диванный воин
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Ты мне обьясни внятно какое отношение имеет твой бред к сборищу межпарламентскому в рашовском гадюшнике-бо я что не понял и другие тоже или ты хочеш умным казаться то я скажу что все наоборот -не можеш не как влезьть в тему -что серых веществ не хватает.
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После такого исторического заявления уже дважды.... херой.
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Уипан младший ?Оно еще будки собачей не построило,а уже депутат.
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Мне просто интересно почему вдруг в раше собирается межпарламентская асамблея -сговор устроить против Украины или морды друг другу понабивать -бо это будет совсем не собрание друзей а наоборот враждующих сторон и путин попытается на этом шабаше всех прижать к ногтю -это и так всем понятно для чего делается это сборище недовольных-вы сначала поинтересуйтесь какие до кого есть претензии и тогда подумайте стоит им собираться да еще в таком гадюшнике как раша.
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Украина будет бойкотировать Ассамблею межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - нардеп Порошенко - Цензор.НЕТ 9912

Это? Принц Гарри Уэльский. Из тех кто служат и будут служить Тауэру - вечно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет бойкотировать Ассамблею межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - нардеп Порошенко
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