 Тиллерсон заявил, что США обеспокоены конфликтом в Украине, потому что заинтересованы в сильной Европе, - Эро

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро после встречи представителей стран "Большой семерки".
По его словам, Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американские избиратели должны переживать из-за конфликта в Украине. Как рассказал Эро, госсекретарь США сам и ответил: "Это в интересах налогоплательщиков США, чтобы Европа была защищенной и сильной политически и экономически... Вы не хотите слабую Европу, разбитую на куски и немощную".
Как известно, представители новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно утверждали, что будут заниматься международными делами гораздо меньше, чем их предшественники, сосредоточившись на внутренних проблемах Америки.
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кацарылый ты уже заё своим присутствием и тупой версией,нах иди!
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МИД РФ считает отношения между Россией и США самыми напряженными с окончания холодной войны. Москва планирует получить в ходе визита Тиллерсона разъяснения по стратегии Вашингтона по Сирии, Йемену, Ливии и КНДР.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном."Благодарен Государственному секретарю США за четкую позицию, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии", - добавил президент.
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Там было про то что США хочет тратить меньше денег на внешние конфликты и на Украину в частности.
Типа мы - проблема европы на самом деле.
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French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault said Tillerson had openly questioned why "American taxpayers" should be concerned about Ukraine, which has been racked by a separatist conflict for the last three years.
Ayrault told reporters he had replied: "It is in the interests of the U.S. taxpayers to have a Europe that is secure and is strong politically and economically ... You don't want a weak Europe, broken into bits and feeble.
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Вот ответ Тиллерсона-"It is in the interests of the U.S. taxpayers to have a Europe that is secure and is strong politically and economically ... You don't want a weak Europe, broken into bits and feeble.
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А Эро отвечал
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и Америка слегка меняет приоритеты в сторону защиты своего хайтека.
Бог любит Украину - не повезло с Порошенком - повезло с ископаемыми в нужный момент.
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Новое то что теперь снас их будут выкачивать и тащить в США.
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А то Порошенку запретят (из кремля) продавать литий Америке.
Думаете, нет ?
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Украина нужна украинцам в первую очередь и так всегда будет.
А европа если заинтересована сама в сильной Европе, должна сама поддерживать свих природных союзников, а не ждать пока это сделают США.
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Там целая теория.
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10 KWIETNIA. DLACZEGO? Co najmniej 7 razy można było podjąć decyzję, dzięki której lot do Smoleńska nie zakończyłby się tragedią. Dlaczego załoga nie podjęła takiej decyzji? O to pytają twórcy załączonego, 5 minutowego filmu.
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1. В Крыму на дорогах всё чаще выясняют отношения с помощью оружия. Но пропагандисты и тут подмазали оккупантам: "Отряд Росгвардии ОТБИЛ крымчанина от пьяного мужчины с пистолетом", - звучит заголовок статьи про происшествие в Яны-Капу (Красноперекопске) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851485785199169537 (фото-скрин). Тем временем в Севастополе совершенно вооруженное нападение на двух женщин. У гоблинцев новый вид досуга? Привет, лихие 90-ые http://news.sevas.com/crime/v_sevastopole_na_zhenshhin_napali_s_pistoletom_aprel_2017
2. Оккупанты завели первое уголовное дело на "уклониста" от армии и с ужасом обнаружили, что бОльшая (!!!) часть крымчан призывного возраста учится на материковой Украине, послав подальше "русский мир", или выезжает на материк на время призыва. Обещают самые ЖЁСТКИЕ меры https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851488186748604425 (скрин).
3. Предатель Юрьев Александр (сейчас в партии "Справедливая россия", был в "БЮТ") сообщает, что оккупанты активно заменяют крымчан понаехавшими: "Заехал в наркодиспансер справку взять. Все коридоры забиты гастарбайтерами… Узбекистан, Таджикистан начинают обеспечивать Крым рабочими" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851719308115947520 (скрин).
4. На винной выставке Vanitaly, которая проходит в эти дни в Вероне (Италия), россию заставили убрать со своего стенда вина из аннексированного Крыма. Всё имущество арестовано http://www.sobytiya.info/news/rossiyu-postavili-na-mesto-na-vinnoy-vystavke-v-italii-zastaviv-ubrat-so-stenda-vina-iz-kryma-video (видео). Гоблин после этого пришёл в ярость: "Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по НЕПОНЯТНО каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас МИД разбирается. Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению" http://15minut.org/news/170789-aksenov-ne-ponyal-pochemu-na-vystavke-v-italii-arestovali-produkciyu-iz-okkupirovannogo-rossiej-kryma
5. Маленькие радости из Евпатории: "Сегодня прошла квест - получила талончик к онкологу в регистратуре горполиклиники" https://twitter.com/KrimRt/status/851704894461542400 (скрин).
6. Оккупанты в Судаке подали в "суд" четыре иска о выселении из квартир исполняющего обязанности главврача городской больницы, а также хирурга, терапевта и анестезиолога http://an-crimea.ru/page/news/154472
7. Севастополь встал с колен и пошёл убирать экскременты животных: "Раз уж заговорили о наболевшем, то и я расскажу о субботнике, на который руководство нашего предприятия всех сотрудников заставило идти под угрозой лишения премий с последующим увольнением. И вот в это чудное утро, при температуре не выше +7°С и порывистым северным ветром 7 м/с, нас заставляют убирать на обрыве, где 70% мусора - это шприцы, бутылки, бычки от сигарет и, извините, экскременты животных, а может быть, и не животных. И дополняют сей пейзаж трупы птиц. Так вот представьте себе, с КАКИМ «энтузиазмом» мы должны были это все убирать" https://twitter.com/KrimRt/status/851707071246606336 (скрин).
8. Коротко о банковской системе Крыма и очередной тупорылости запоребриковой ваты из Мурманска, которая все ещё ищет Сбербанк на острове-404: "Подскажите, есть ли банкоматы Сбербанка в Феодосии? Хотим летом приехать на отдых! Или лучше наличные?". Ответы: "Наличные. Либо карту Мир сделать", "Наличные!", "Наличные, как в 90-е", "Лучше с наличкой, если не хотите себе испортить отдых", "Гости приезжали и у них были проблемы. Одному пришлось в Анапу ехать деньги снимать", "Лучше сразу нал. взять", "Шёл четвёртый год процветания в родной гавани - приезжие все ещё искали банкомат Сбербанка" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851731970723860480 (скрин).
9. Крымчане получают на материковой Украине не только паспорта, загранпаспорта, свидетельства о рождении детей и т.д., но и водительские удостоверения, потому что гавань задавила ценами по самое горло: "Коротко о насущном и наболевшем. Ялтинские АВТОШКОЛЫ - ОБОРЗЕЛИ в край! Цена обучения в Ялте - 35-40 000, еще и очереди на несколько месяцев. В Москве - и того дешевле можно найти. А теперь, внимание, цена обучения в автошколе в Украине - 3999 гривен (реальная цена автошколы в Киеве, а средняя по Украине 5000-5500 грн - около 12 000 руб). Бл*ть, с чего такие цены в Ялте? Икру красную в перерывах банками выдают? И главный вопрос: если я пройду обучение в Украине, получу там права, смогу ли я без проблем, купив машину на российской регистрации, ездить с такими правами? Анонимно". Ответы: "А кто-то из крымчан менял права?)))", "И как всегда власти объяснят, что это логистика дорогая", "Украинские права, которые начали выдавать в Украине после Крымского референдума, очень даже неплохо прокатывают в Крыму. У меня достаточно знакомых, которые ездят с украинскими правами. И когда гаишники их останавливают, то никакого внимания на это не обращают", "Вот вам и россия в Крыму!(((" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851738678816845824 (скрин).
10. Украинские журналисты позвонили т.н. "мэрам" крымских городов (Алушты и Судака), представившись главарями оккупантов, предложили им оформить украинские биометрические загранпаспорта на приближённых "чиновников" для безвизовых поездок в страны ЕС. Т.н. "мэры" не только с радостью согласились предоставить списки своих сотрудников, но и сказали, что у них хранятся украинские загранпаспорта старого образца, а внутренние сдали оккупантам после аннексии. "Расияне", мать их… Вся гниль предателей наружу!!! http://www.sobytiya.info/news/ukrainskie-prankery-potrollili-bezvizom-merov-krymskih-gorodov-video (видео).
11. Оккупационные власти Симферополя начали снос рынка на Козлова. С людей ещё вчера собирали дань на месяц вперёд. Товар вывезти не дали. За процессом сноса наблюдали гоблинцы и ОМОН, которые были готовы в любой момент начать крутить несогласных http://15minut.org/news/170771-okkupacionnye-vlasti-simferopolya-nachali-snos-rynka-na-kozlova-foto-video (фото и видео).
12. Самое ватное кафе Ватостополя "Улыбка" накрылось и превратилось в "Ставки на спорт". Где же теперь ваши лозунги и стишки для оккупантов? https://twitter.com/SevcityLackyman/status/851776081514385413 (фото).
13. В Крыму, как грибы, растут ларьки микрозаймов и ставок. Бери в долг под 800%, ставь на спорт, умирай от проломленного коллектором черепа.
14. Жизненный крымский анекдот: " - Какую суперспособность ты бы хотел? - Платежеспособность".
15. В Крыму 517 мини-отелей оккупанты отключили от воды и канализации из-за якобы выявленных нарушений. На очереди ещё 1500 счастливчиков http://fresh.org.ua/novosti/131251/v-krymu-poltysyachi-mini-oteley-otklyucheny-ot-kommunikatsiy_2017-04-11
16. Керчь. Победобесие шагает по гетто. Оккупанты согнали бюджетное стадо, детей и вояк встречать "поезд победы", т.к. других больше нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851745377321701380 (фото и видео). В обезвоженном Яны-Капу (Красноперекопске) паровоз встречали не только дети в военной форме, но и "пионеры" https://twitter.com/KrimRt/status/851776614191042560 (фото).
17. По всему Крыму продолжают массово выявлять "подозрительные" предметы. То ли искусственно создается атмосфера страха, то ли вата окончательно съехала с катушек, видя везде террор, который принесла россия. Тем временем в Госдуре предложили разрешить полиции стрелять по женщинам и в толпе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851794057516941315 (скрин).
18. Оккупанты опубликовали график девятичасовых отключений света в Симферополе на май. Аналогичные графики составляют и в других городах Крыма http://fresh.org.ua/novosti/131261/v-mae-v-simferopole-budut-otklyuchat-elektrichestvo_2017-04-11
P.S. Оборотень - это мифологическое существо, способное временно менять свой облик, превращаясь из человека в другое существо. Крымский оборотень - это предатель Украины, гордящийся несуществующим величием россии, способный временно становится полноценным гражданином Украины для получения выгод и благ цивилизации. И никакой мифологии…
КРЫМский бандеровец
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Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Донбассе перешел в стадию "замороженного" и таким образом получить влияние на внутреннюю политику Украины.
Такое мнение в интервью Европейской правде выразил специальный представитель правительства Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер.
По его словам, замороженный конфликт на Донбассе помог бы РФ предотвратить членство Украины в НАТО или ЕС.
"Однако, конечно, это не является официально провозглашенной политикой РФ. Мы можем только спекулировать о таких ее намерениях, исходя из предыдущих конфликтов. Ведь в России существовали и другие идеи, например о "Новороссии", а сейчас о ней вообще речь не идет", - сказал Эрлер.
При этом представитель Германии отметил, что в региональных конфликтах Россия всегда поддерживает сторону сепаратистов.
Эрлер сообщил, что официально Россия выступает за суверенитет и целостность и настаивает на том, что в Украине внутренний конфликт. "Однако это, в свою очередь, не отрицает того, что целью России является именно рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины", - считает он.
Спецпредставитель также отметил, что РФ постоянно говорит о том, что не является стороной конфликта, но на переговорах в Минске представлена именно в этой роли.
"Таким образом, РФ фактически согласилась, что она является участником конфликта. И в целом это можно назвать успехом западной дипломатии", - считает Эрлер.
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"Хтось бреше..."
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Возможно, Америке начхать на Европу и Украину,
но на стратегический сегодня металл литий - точно нет.
ЛИТИЙ АМЕРИКЕ НУЖЕН
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Америке давно пора отправить.
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и натыкает бедной Конни по самые не хочу.
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