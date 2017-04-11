 Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Украину продолжить и реформы и пообещали поддержку в их проведении

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки", обнародованном по завершении встречи в Италии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы остаемся преданными делу оказания помощи Украине в реализации амбициозной и в то же время такой необходимой программы реформ. Мы высоко оцениваем результаты, достигнутые Киевом в осуществлении институционных и административных реформ. Впрочем, многое еще предстоит сделать", - говорится в заявлении.
Страны G-7 призвали украинское правительство сосредоточиться на важнейших сферах, в частности, реформе государственного управления и политической системы, реформе правосудия, децентрализации, борьбе с коррупцией и содействии расширению гражданских свобод, в частности свободы выражения.
"Усилия, направленные на борьбу с коррупцией, не должны использоваться против гражданского общества, которое имеет жизненно важное значение на пути реформирования Украины", - отмечается в заявлении.
Министры стран "Большой семерки" подтвердили намерение оказывать помощь и поддержку в проведении необходимых реформ в налоговой, финансовой, энергетической, судебной сферах, сфере здравоохранения, социальной и других.
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ше не вмерла Украина
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И как приятно видеть, что это большая семерка, а не восьмерка)
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у нас тоже есть своя большая семерка
и главенствует в ней Украина
первое место по уровню коррупции в мире
козломордые и тут на 8-ом)
Петр Алексеевич - МАЛАДЕЦ!
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"в очередь,сукины дети..."(с).булгаков.
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только не расияне а козломордые
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вам згори видніше.(с)
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Никаких не выполнимых требований. Большинство из них? Сугубо - автоматические. Как для всех. За исключением - некоторых, которым всегда и дождь и ветер в лицо.
Умные? Идут к тем, кто их зовет, а не отталкивает. Так говорили древние.
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