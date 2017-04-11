EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, За рубежом
  1421  51
Все про:G-7 (154) МИД (4024) реформы (2555) Большая семерка (8)

 Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Украину продолжить и реформы и пообещали поддержку в их проведении

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" положительно оценили результаты институционных и административных реформ в Украине, однако отметили, что много работы еще впереди.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки", обнародованном по завершении встречи в Италии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы остаемся преданными делу оказания помощи Украине в реализации амбициозной и в то же время такой необходимой программы реформ. Мы высоко оцениваем результаты, достигнутые Киевом в осуществлении институционных и административных реформ. Впрочем, многое еще предстоит сделать", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран G7 призвали Россию обеспечить доступ международных наблюдателей в оккупированный Крым: "Мы обеспокоены отчетами об ухудшении ситуации"

Страны G-7 призвали украинское правительство сосредоточиться на важнейших сферах, в частности, реформе государственного управления и политической системы, реформе правосудия, децентрализации, борьбе с коррупцией и содействии расширению гражданских свобод, в частности свободы выражения.

"Усилия, направленные на борьбу с коррупцией, не должны использоваться против гражданского общества, которое имеет жизненно важное значение на пути реформирования Украины", - отмечается в заявлении.

Министры стран "Большой семерки" подтвердили намерение оказывать помощь и поддержку в проведении необходимых реформ в налоговой, финансовой, энергетической, судебной сферах, сфере здравоохранения, социальной и других.

Читайте: "Длительность санкций четко привязана к полной имплементации Россией своих обязательств по минским договоренностям и уважению суверенитета Украины", - заявление глав МИД стран G7
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVSMEV3VEZoU2FFNURLekJaUkZGMlRrZE1aa1ZqZEU0emVsRnVUa05aTUVwU09EQktTRkYyZEVNM01GbDZVbWxPUTNjd1dUaG5NRmxJVVhSa1F6Z3dURmhTWjA1RE5qQk1RVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тиллерсон спросил. Эро ответил. А возбудился свежезареганный какцап.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Головне щоб хтось допоміг подолати корупцію.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. это не триппер само не пройдет. тут нужно соевую собаку на гилляку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужен уже не "волшебный пендель", а точный удар битой по яйцам олигархов и зарвавшихся чиновников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Именно коррупция все еще связывает нас с вашей рассеей,надеюсь, штаты помогут нам разорвать сей гордиев узел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Другими словами: заграница нам поможет!
И как приятно видеть, что это большая семерка, а не восьмерка)
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы даже сказал больше
у нас тоже есть своя большая семерка
и главенствует в ней Украина
первое место по уровню коррупции в мире
козломордые и тут на 8-ом)
Петр Алексеевич - МАЛАДЕЦ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
план маршала для европы тоже был помощью заграницы...и помощь странам бывшего варшавского договора тоже помощь заграницы .теперь вот у них руки до бывшего совка дошли...и только потом,через десятилетия дойдут эти самые руки до помощи бывшей россии.

"в очередь,сукины дети..."(с).булгаков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все правильно сказал
только не расияне а козломордые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы что-то продолжить, надо это что-то начать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Тиллерсон, детка. А у вас есть ответ на этот вопрос?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как тебе надеяться на себя. если ты донбабвийское дерьмо7
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напоминание, что Украина это не Северная Америка, а Европа. Призыв к европейцам не переваливать свои проблемы на плечи американцев. "Шевелить булками!"- если по простому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже забанили тролля?! Только принёс ему пожевать!((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мы остаемся преданными делу оказания помощи Украине в реализации амбициозной и в то же время такой необходимой программы реформ. Мы высоко оцениваем результаты, достигнутые Киевом в осуществлении институционных и административных реформ. Впрочем, многое еще предстоит сделать", - результаты реформ? Чего они курят и пьют? А вот пугать, что многое надо сделать не стоит. Уже это многое мы пережили и очередного идиотизма не боимся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для того.что бы проводить реформы в налоговой, финансовой, энергетической, судебной сферах, сфере здравоохранения, социальной и других.нужно убирать реформаторов при власти.которые "успешно" вывели Украину на первое место в мире по корупции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит это дерьмо разгонять. Рейтинг, где в Нигерии коррупция меньше, чем в Словакии - очень достоверен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мужик рассказывает. Мой сосед уже пять лет,как импотент... А я - тьфу,тьфу,только Три...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне вот рассказали другую историю. При советах привезли нужную женщину в Киев, а прописки нет. Женили на деде 75 лет. Прибегает эта женщина и просит развод с дедом. Ведь требует секс каждую ночь по несколько раз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сухпаях нормальные шоколадки рошеновские
 показать весь комментарий
Ответить
 
можэ и есть,а можэ и нету тех реформ.
вам згори видніше.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы был не в курсе событий, так бы и не понял что ты хотел сказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может реформы видны только из за границы? После введения безвиза,Европа опупеет от количества беженцев из Украины,все хотят увидеть реформы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я шото пропустил? Шо, уже были какие-то реХформы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
видимо глави мид большой семерки тупые,и не понимают о чем речь,ты то екцперт по реформах знаешь как оно есть на самом деле то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Страны G-7 призвали украинское правительство сосредоточиться на важнейших сферах, в частности, реформе государственного управления и политической системы, реформе правосудия, децентрализации, борьбе с коррупцией и содействии расширению гражданских свобод, в частности свободы выражения."
Никаких не выполнимых требований. Большинство из них? Сугубо - автоматические. Как для всех. За исключением - некоторых, которым всегда и дождь и ветер в лицо.

Умные? Идут к тем, кто их зовет, а не отталкивает. Так говорили древние.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да.Наш прыжок хряка,на первое место по коррупции,это вам не якись тигр сингапурский.Це прыжок,так прыжок
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД стран "Большой семерки" призвали Украину продолжить и реформы и пообещали поддержку в их проведении
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти