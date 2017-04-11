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Все про:нарушения (717) партия (390) проверка (443) финансирование (1165) Батькивщина (1876) Самопомич (859) НАПК (388)

 НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило заключения по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, заключения касаются отчетов партий, которые получили государственное финансирование, - "Народный фронт", "Самопомич", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", ВО "Батькивщина".

Национальное агентство выявило нарушения в финансировании партий (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах "Самопомочи" и партии "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд конфисковал у партии УКРОП 469 тыс. грн взносов, - глава НАПК Корчак
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Классно то как! Как там эту тётку зовут, которая НАПК рулит, давай систер- жги есчё! Вперёд к победам социализма. Объясни тупым, кто в стране хозяин.
Главное, эта тётка отображает ментальное состояние украинской научной интелегенции. Чесно слово, там таких большенство. Вспомнился мне рассказ о преподавательнице с акамедии тогда ещё милиции, которая приехала принимать экзамены в филиале. Так вот, кроме традиционного столования в ресторане в её райдсе (списке хотелок) оказалися ещё два здоровых курсанта для вечернего время препровождения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"
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