 НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, заключения касаются отчетов партий, которые получили государственное финансирование, - "Народный фронт", "Самопомич", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", ВО "Батькивщина".
Национальное агентство выявило нарушения в финансировании партий (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах "Самопомочи" и партии "Батькивщины".
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Главное, эта тётка отображает ментальное состояние украинской научной интелегенции. Чесно слово, там таких большенство. Вспомнился мне рассказ о преподавательнице с акамедии тогда ещё милиции, которая приехала принимать экзамены в филиале. Так вот, кроме традиционного столования в ресторане в её райдсе (списке хотелок) оказалися ещё два здоровых курсанта для вечернего время препровождения.
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