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 10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, оштрафованы, - Нацсовет по ТВ и радиовещанию (инфографика)

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применил штрафные санкции к 10 радиокомпаниям, нарушившим нормы законодательства о квотах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацсовета в Фейсбук.

Нарушения законодательства по объему ведения программ на украинском языке зафиксированы у "Радио Вести", радио 104.FM (Мариуполь) и радио "Глас" (Одесса). За нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке оштрафованы "Радио Шансон", радио Kiss FM, "Радио 106,6" (Харьков), MFM (Харьков ), "Европа Плюс Днепр", " Ирта" (Северодонецк ), "ТРК Маяк" ( Александрия).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко предложит Раде ввести квоты украинского языка в телеэфирах: "Я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться. Не все услышали". ВИДЕО

10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, оштрафованы, - Нацсовет по ТВ и радиовещанию (инфографика) 01

Общая сумма штрафов составляет 579 тыс. грн., наибольшую сумму заплатит "Радио Шансон" -125 тыс. грн.

Также читайте: Нацсовет по ТРВ оштрафовал мариупольский телеканал за антиукраинскую пропаганду
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Не привыкли еще...Надеюсь штрафы ватников быстро вразумлят.
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Так у них музон вААЩе непонятно какой Когда попадаешь на их волну складывается впечатление, что пластинка заела
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Маразм - хвороба невиліковна...........
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ватанізм-хвороба невиліковна,а у вас ще й агресивна стадія...)
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Этими квотами власть, наверное умышленно, настраивает людей против себя. Где взять столько песен на украинском языке, например, "Радио Шансон"? У него выход один - только закрыться.
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Пусть сами переводят, записывают. Вот недавно "Мурку" на украинском нашли. Прогрессируют, но медленно.
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Перепевки иностранных песен на украинском - это единственный способ заполнить квоту.
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или напишут новые на украинском языке...
А что вам переживать,вы в другой стране и можете слушать все,что угодно...
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Если брать лагерную лирику, то единственный. А если расширить понятие шансона, то песен достаточно.
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Прикол в іншому. ця "новина" була ще 9 лютого опублікована
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по радио крутят только Ламу, Кузьму, ВВ , ОЭ и еще какую-то х..ю которую никто не слушает и не слушал.. По радио слушать нечего. Какой % укр музыки в мировой? Что есть и та уже приелась. Не думаю что например Зиброва много слушает и ему подобных. Правительство х.й занимается
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То что крутят по радио и из мировой музыки всё приелось. Это же и 5 лет назад крутили. Просто там никто не работает над обновлением репертуара - экономят, сволочи. И в украинской то же самое. Что-то заездили до дыр, а что-то ни разу так и не прозвучало. А качеством не хуже.
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Почему удалили мой комментарий? В нем был четкий вопрос: где радио "Шансон" должно брать песни на украинском языке, ему проще - закрыться.
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Один из братьев - близнецов недавно сказал : " Патриотизм у нас иногда доходит до идиотизма " .
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Люблю слушать РадиоФил.Там раньше крутили хорошую музыку (кроме украинской и руской.)Теперь в качестве квоты гоняют лорак.
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Номерные любители шансона взвыли на ветке)
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Может радиостанциям вообще гонять музыку без слов? Пусть кто на каком языке хочет, на том и подевает.
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После многих лет угнетения мы восстанавливаем значение украинского языка в Украине. В том числе и такими методами. Поэтому твоё предложение ни к чему.
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позбавляти ліцензій! скільки можна гратися з ватоцефальними гнидами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, оштрафованы, - Нацсовет по ТВ и радиовещанию (инфографика)
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