 10 радиокомпаний, нарушивших нормы законодательства о квотах, оштрафованы, - Нацсовет по ТВ и радиовещанию (инфографика)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацсовета в Фейсбук.
Нарушения законодательства по объему ведения программ на украинском языке зафиксированы у "Радио Вести", радио 104.FM (Мариуполь) и радио "Глас" (Одесса). За нарушение законодательства в части объема песен на украинском языке оштрафованы "Радио Шансон", радио Kiss FM, "Радио 106,6" (Харьков), MFM (Харьков ), "Европа Плюс Днепр", " Ирта" (Северодонецк ), "ТРК Маяк" ( Александрия).
Общая сумма штрафов составляет 579 тыс. грн., наибольшую сумму заплатит "Радио Шансон" -125 тыс. грн.
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А что вам переживать,вы в другой стране и можете слушать все,что угодно...
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