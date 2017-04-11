 Рада не смогла принять ни одной поправки в законопроект о Конституционном суде

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Закона "о Конституционном Суде Украины №5336-1.
Ни одна из поправок, предложенная на подтверждение, не была поддержана.
По результатам голосования законопроект отклонен.
Председательствующий закрыл вечернее заседание.
339 10
"У женщин должен быть выбор": под парламентом протестовали против запрета абортов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(963)
В Конгрессе США представлен законопроект об усилении кибербезопасности Украины(9)
В Конгрессе США представлен законопроект о санкциях против России за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, - посольство Украины(53)
В Раде предлагают запретить аборты по желанию женщины(451)
Рабинович: "Мой законопроект о бесплатных лекарствах не выносится в зал"(0)
Найем: Подписание Порошенко законопроекта о е-декларациях для антикоррупционеров станет началом войны с гражданским обществом(337)
Глава Службы финрасследований будет получать 62 тыс. гривен, рядовые детективы - 32 тысячи(233)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
будут опять гнать треш, как какого-нибудь алкоголика по асфальту размазало...
Ответить
" Юнармейцы впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади
18:27
Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» впервые промаршируют на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У решительных реформ украинской власти, наконец, появились конкретные результаты: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции E&Y.
Можно даже провести банкет. Со всеми бенефициарами этого головокружительного успеха.
И никто ничего не скажет. Ведь он будет выглядеть просто как очередное заседание фракции БПП.Александр ДУБИНСКИЙ, журналист, финансовый эксперт
Ответить