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 Политика Украины
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Все про:ВР (22362) законопроект (1810) КС (1131) поправки (22)

 Рада не смогла принять ни одной поправки в законопроект о Конституционном суде

Состоялось вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты не смогли внести ни одной поправки в законопроект о Конституционном суде Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Закона "о Конституционном Суде Украины №5336-1.

Ни одна из поправок, предложенная на подтверждение, не была поддержана.

По результатам голосования законопроект отклонен.

Председательствующий закрыл вечернее заседание.

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Вот если бы народ разъехался по Лазурным берегам,а оппозиционерам не за что было ехать,тогда и правда,можно было бы утверждать,что жоппоблок врет и у нас выносимо жить.А пока все наоборот.
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Лера Ларченко.а куда разлетится "коалиция" не хочешь написать?....какие претензии к оппозиции? у коалиции же большинство...поэтому она и коалиция...да еще и рыги голосуют синхронно с "коалицией"..а голосов нет....так есть коалиция в раде или нет?
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СМИ без контента останутся....
будут опять гнать треш, как какого-нибудь алкоголика по асфальту размазало...
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Маразм крепчал и танки наши быстры.

" Юнармейцы впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади
18:27
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ну нах такой закон нужен?судьям по 300 тысяч зарплаты,госквартиры,неприкосновенность даже после того,как ты уже не судья...я смотрел эту муйню..."калолиция" с помощью рыгов голосов не на собирала!...Батькивщина,Самопомищь,Ляшко,Свобода-ПРОТИВ...и шокорыги пропихнуть закон не смогли....ничего плохого не вижу...ИМХО..
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Друзья, а может кто-то подсказать Петру Алексеевичу, что самое время сейчас провести отчетную пресс-конференцию!
У решительных реформ украинской власти, наконец, появились конкретные результаты: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции E&Y.
Можно даже провести банкет. Со всеми бенефициарами этого головокружительного успеха.
И никто ничего не скажет. Ведь он будет выглядеть просто как очередное заседание фракции БПП.Александр ДУБИНСКИЙ, журналист, финансовый эксперт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не смогла принять ни одной поправки в законопроект о Конституционном суде
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