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 Враг из минометов обстрелял наши позиции под Опытным, Авдеевкой, Песками и Крымским. Два воина ранены, - пресс-центр штаба АТО

Российско-террористические подразделения продолжают цинично нарушать режим "тишины". С начала суток враг совершил 23 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Мариуполя, из вооружения БМП и БТР, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по нашим позициям в районе Водяного.

Из гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра враг обстреливал наших воинов под Марьинкой. По позициям рядом Новотроицкого противник вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Чермалыка и Красногоровки.

Из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Широкино. В районах населенных пунктов Новотроицкое, Водяное и Красногоровка действовали вражеские снайперы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин. ФОТОрепортаж

На Донецком направлении, по позициям рядом с населенным пунктом Опытное, противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометы.

В районе Авдеевки позиции наших войск накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Применение противником минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы по опорным пунктам вблизи населенного пункта Пески.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим защитникам в районе Зайцево.

На Луганском направлении, минометы калибра 120-мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов обстрелял позиции близ Катериновки".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг из минометов обстрелял наши позиции под Опытным, Авдеевкой, Песками и Крымским. Два воина ранены, - пресс-центр штаба АТО
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