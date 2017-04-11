 Два воина ранены. Враг из минометов обстрелял наши позиции под Опытным, Авдеевкой, Песками и Крымским, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Мариуполя, из вооружения БМП и БТР, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по нашим позициям в районе Водяного.
Из гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра враг обстреливал наших воинов под Марьинкой. По позициям рядом Новотроицкого противник вел огонь из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Чермалыка и Красногоровки.
Из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Широкино. В районах населенных пунктов Новотроицкое, Водяное и Красногоровка действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, по позициям рядом с населенным пунктом Опытное, противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометы.
В районе Авдеевки позиции наших войск накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Применение противником минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы по опорным пунктам вблизи населенного пункта Пески.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим защитникам в районе Зайцево.
На Луганском направлении, минометы калибра 120-мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов обстрелял позиции близ Катериновки".
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