 Кабмин предлагает Раде ввести должности спецуполномоченных НАПК и возможность увольнения главы агентства по результатам аудита

Об этом говорится в законопроекте №6335 зарегистрированном в Раде 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно действующему законодательству, НАПК состоит из 5 членов, один из которых выбирается на должность председателя.
Кабмин предлагает, чтобы в руководящий состав агентства входили 5 спецуполномоченных, 1 из которых будет являться председателем, а 2 - его заместителями.
Их срок полномочий будет составлять 5 лет (вместо нынешних четырех).
Уполномоченных будет избирать конкурсная комиссия, которая по своей структуре, практически не претерпит изменений.
Единственное, что в нее будут входить 4 человека предложенные общественными организациями, которые отбираются путем открытого рейтингового интернет-голосования в определенном Кабмином порядке.
Кроме того, решение комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее 5 из 8 членов (сейчас - 6).
В законопроекте есть норма, согласно которой все действующие члены НАПК будут уволены в недельный срок после вступления в силу данного закона.
После увольнения, на период до назначения председателя в предусмотренном порядке, Кабмин назначает исполняющего обязанности председателя НАПК сроком на 4 месяца.
Предлагается установить, что Кабмин досрочно прекращает полномочия главы НАПК в случае наличия вывода комиссии по проведению независимой внешней оценки (аудита) деятельности агентства о неэффективности деятельности НАПК и ненадлежащего выполнения обязанностей его председателя.
Ежегодно комиссия из 3 членов будет проводить аудит НАПК.
Членов комиссии ежегодно определяет Президент, Рада и Кабмин.
Кроме того, размер месячной премии членов НАПК не может превышать 50% должностного оклада.
Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.
Ранее Рада решила заслушать председателей Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Первой в Раду пришла Корчак. В своем выступлении она исключила свою отставку до международного аудита НАПК и пожалела, что не поставила Бурбаку "двойку" в университете. На вопрос о премиях в 200 тысяч гривен Корчак заявила: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат".
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