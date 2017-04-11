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 Политика Украины
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Все про:гражданство (544) МИД (4024) Климкин (1249)

 "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - Климкин о двойном гражданстве

В условиях агрессии Российской Федерации на Донбассе и оккупации Крыма введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Венгрии Петером Сийярто, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком, комментируя заявление Сийярто относительно соглашения о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Климкин подчеркнул, что вопрос гражданства является очень важным.

При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Пацкан о законопроекте Порошенко касательно двойного гражданства: На простых граждан его действие не распространяется

"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он.

Однако, по словам министра, вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер.

Климкин подчеркнул, что в вопросе нескольких гражданств, прежде всего, необходимо принимать во внимание, что Украина находится в состоянии войны с РФ, а в таких условиях наличие нескольких гражданств является "фундаментально неприемлемым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР не будет рассматривать внесенный Порошенко законопроект о гражданстве до 28 марта, - Немыря

Также он напомнил, что в Украине действует Конституция, где четко определены основания приобретения гражданства.

"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. При этом он утверждал, что "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".

30 марта 2017 года на саммите Европейской народной партии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров.
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Особенно опасно предоставлять двойное гражданство гражданам Украины, живущим вблизи границы со страной их национальности: русским - вблизи России, венграм - вблизи Венгрии и т.д. Это прямой путь к развалу страны...
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"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он
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Правильно! Не нужно двойное! Нужно тройное гражданство!
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Интересно, сколько бы было желающих иметь двойное гражданство, если бы Украина вступила в ЕС?
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Не, ну - логично (представим): Я - ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ И Я ЖЕ - ГРАЖДАНИН РОССИИ. В ЧЬЮ АРМИЮ МНЕ СЕЙЧАС ЗАПИСАТЬСЯ? КОГО МОЧИТЬ ПО СОРТИРАМ?
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У стран где есть законы о двоином гражданстве, граждане не имеют этои проблемы, может проити армию или в тои или в другои стране. Просто у стран должна быть договоренность, Но со странои агрессором, о таких договоренностях речи идти не может.
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Ага, вот старый АНЕКДОТ:
попали на остров необитаемый 2 мужика и баба. Через год их нашли - мужики - все нормальна, баба - вся синяя, синяки по всему телу. Чего так? Ну, понимаете, тут такое дело - с понедельника по пятницу мы ее - по очереди - я по четным, он - по нечетным. А в воскресенье? - а в воскресенье метелим оба за бляд-тво!
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Это явно рашисты на остров попали. Не шведы.
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Иногда странно звучат " анекдоты" придуманные заспиртованным мозгом.
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С 1 января 2017 года в оккупированных районах Донецкой области началась выдача так называемых "паспортов ДНР". По данным правоохранительных органов Украины, "паспорта" квазиреспублики выданы уже 40 тыс. жителей, 45 тыс. человек находятся на стадии решения. 18 февраля вышел указ президента РФ Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" "паспортов" на территории России.
Чем конкретно грозит Украине выдача "паспортов" ее гражданам, оставшимся на захваченной боевиками территории, в статье специально для издания "ГОРДОН" объяснили юристы Владимир Тимошенко (генерал, первый зам главы СБУ в 2005-2007 годах), Сергей Дремов (полковник, кандидат юридических наук) и экономист Ольга Резникова.
ЦИТАТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА:
- Сам Захарченко уже не верит в "светлое будущее" руководимого им дырявого корыта под названием "ДНР"
- "Паспорта ДНР" признают РФ, Приднестровье, Никарагуа, Сирия, Абхазия, Южная Осетия. Продолжаются переговоры по этому вопросу с Каталонией и Сомали
- По данным правоохранительных органов Украины, "паспорт ДНР" выдан 40 тыс. жителей. Заявления еще 45 тыс. человек находятся на стадии решения
- В "Положении о паспортном документе ЛНР" отсутствует норма об изъятии паспортов гражданина Украины. Поэтому возникает вопрос: куда будут передаваться и где будут храниться испорченные или недействительные паспорта гражданина Украины?

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С однои сторны двоичное гражданство есть, это сближает страны и людей. С другои стороны как сделать так что бы было под запретом гражданство страны агрессора?!
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Ввести закон который запрещает иметь гражданство России и Украины одновременно.
В чем проблема то?
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Проблема в том, что придётся вводить запрет на одновременное гражданство с Румынией, Венгрией, Молдовой, а потом (или сразу же) с Белоруссией (она же в союзном государстве с РФ). Вообще, проблема и правда надумана. Вот у Коломойского три паспорта, так он не думал, за кого воевать, просто слился и всё.
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Коломойский в этом конфликте с Россией сделал для Украины больше чем очень многие и вместе взятые. И вообще то проблема не надумана. Россия по факту захватывает земли тем что раздает свои паспорта. Так что запрет вполне себя оправдывающий.
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Украинские журналисты показали гниль предателей,которые с радостью готовы снова стать украинцами ради безвиза.ВИДЕО> https://www.youtube.com/watch?v=o9B0X2bwv6I …
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Негодяи. Ну как и говорили. Предали Украину , предадут и паРашу, потом и США предадут
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Формально, по российским законам они виновны только в неуведомлении о втором (украинском ) гражданстве. В принципе, могут уведомить, заплатить штраф за несвоевременное уведомление и иметь два гражданства. Да и Украина в данном случае вряд ли будет возражать (если по закону), ведь процедуры лишения гражданства Украины не предусмотрено, а в Крыму гражданство РФ дали всем, не спрашивая. Так что, обычные россияне, каковых много ушлых многопаспортных
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Нормально запрещать работу в сферах безопасности государства, высоких чинов и т.д если у человека есть другое гражданство. А просто так запрещать всем иметь двойное гражданство глупость. Не говоря уже о том чтобы этот глупейший закон не выполняется и все прекрасно знают это
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Согласен . Чиновники не должны иметь другого гражданства. Выходишь с гос должности , получай какое хочешь. Но что бы поощрять гос чиновников, они могут иметь паспарта типо диплоатческих. Для которых на кратковрееные поездки визы не нужны.
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надо урегулировать вопрос воинской службы, налогообложения, пенсионного обеспечения и т.д.
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Все уже придумано и давно работает по всему миру.
Правда на счет армии вопрос. У меня двойное гражданство, но я обязан был служить в израильской армии. Но, если бы у меня было гражданство какой либо пост советской части и если говорить честно. Я бы не поехал служить в постсоветскую армию.
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Крымчане получают на материковой Украине не только паспорта,загранпаспорта, свидетельства о рождении детей и т.д.,но и водител удостоверенияКлимкин о двойном гражданстве: "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры" - Цензор.НЕТ 1570
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Ну гражданин РФ может учиться и получить и права в Украине и диплом, но не по тому паспорту что выдавали в Крыму с 2014 года, а по нормальному паспарту с нормальной пропискои в россииском регионе. Что касается тех "документов "что выдаются в Крыму , за территорией России а некоторыми и за территорией Крыма , можно просто подтереться.
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Почему мер Одессы, имеющий гражданство РФии и Украины еще не сидит?
Двойное гражданство в Украине уголовное преступление, или нет?
Вообще, Закон Украины для Парашенко это пустой звук, судя по тому, что бриллиантовые прокуроры в шоколаде, а люди, что их вывели на чистую воду - уволены!
Так мы потеряем Украину, и виноваты в этом будете вы, равнодушные граждане, что сидят и не раскачивают!
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При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.Источник: http://censor.net.ua/n435913
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"При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство" . - Климкин﻿ / Значит можно ))
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"ящик Пандоры" в Украине открыт давно...и этим открытым ящиком ,спокойно пользуются барыги и грабители украинского народа...но вот как чугуев клим собирается этот ящик закрывать ни слова...?
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А ведь какая-то группа влиятельных гондонов очень пытается протянуть через Раду этот "закон". Не нравится украинское гражданство то Нах за поребрик в скрепноголовую, там у них двойное гражданство разрешено.
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Лишится половины граждан?! Или ты не в курсе что пол Украины ездит на заработки зарубеж и легализуются там так или иначе. Если критически поставят вопрос , они там и останутся. А потом приезжают в Украину и это тоже составляющая часть экономики. Только чиновников и страны агрессора это не касается.
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В России нет закона о двоином гражданстве , как и в Украине . Когда так критично высказываешься то это надо знать
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"Вопрос двойного гражданства в РФ четко освещен в Конституции: статья 62 устанавливает, что гражданам РФ разрешено иметь двойное гражданство. Но на территории РФ приоритет имеет только гражданство РФ"
Так что в кацапии разрешено двойное гражданство, а нюансы разные не в счет.
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Я подозреваю, что в Украине есть районы, где у значимого числа людей УЖЕ есть паспорт ЕС. То есть жителям Закарпатья, Буковины, приграничных районов Одесской областей и т.д. с европейскими паспортами тоже за поребрик валить? Уверен, что они все равно оставят себе евро-паспорта. Тогда к чему запрет? Чиновники и так не имеют права иметь 2 гр-ва. А в чем же тогда дело? Да в том, чтобы завидущий вышиватник мог настучать на соседа, чтобы того лишили гражданства хорошей страны.
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Вон в России разрешили двойное гражданство и сразу определенный процент граждан достал свои запылённые паспорта Монголии...
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Зачем манипулировать вопросом? Неужели министр не знаком с европейской практикой? Вот, например, закон в Латвии (очень не любят россиян): двойное гражданство разрешено citizens of member countries of EU, NATO and EFTA (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland)citizens of Australia, Venezuela, Brazil, New Zealand. Все - это весь список. При чем тут к херам агрессия России?
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Двойное гражданство могут иметь все, исключая государственных служащих. И никакой проблемы в этом нет.
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Это было по детски и несерьезно...но дело Ваше)
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Мадьяры то как переполошились, как стали рассказывать о "необходимости" двойного гражданства... Успокойтесь, рОбятЫ! За счет Украины них@я вы не получите никаких бонусов к "воссозданию" "великой Венгрии"! Что - то много вас уже таких, кто за счет украинцев и Украины хочет свои "дела поправить"... Уже чуть ли не в очередь за "украинским пирогом" выстраиваетесь. Запомните, "союзники", - скоро в Украине к власти придут люди, для которых непререкаемым приоритетом в их деятельности будут интересы Украины и ее Народа, а не собственного "кармана" и пытающихся их учить "учителей". Понятно?! Так что свои "советы" оставьте при себе. Думаю, что уже скоро внешнюю и внутренную политику страны высшие управленцы - менеджеры (а не паны - "недотроги") будут строить исходя из потребностей Украины и подавляющего большинства ее Народа, а не кучки "клептоманов". Необходимости же в наличии у граждан нашей страны двойного (тройного) гражданства при войне с неадекватным агрессором и тотальной коррупцией во всех сферах управленческих струкрур Украины не наблюдается в принципе! Скорее наоборот... Вот потому если сейчас пан Климкин и говорит об отсутствии наказания за двойное-тройное гражданство, то вы ему особо не верьте: наказание за это будет! И не просто будет. Человек, у которого будут выявлены гражданства (подданства) других стран помимо украинского, будет лишаться гражданства Украины автоматически "со всеми вытекающими"... Что, ВР "не проголосует"? А кто вам сказал, что эти "деятели", которые там сейчас сидят, будут вообще скоро что-то "принимать"? Будут?! Скоро увидим, - можно даже не сомневаться!
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Вроде бы все правильно написал.... Один вопрос: Сам то веришь писанному....
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А что Пандора думает по поводу двойного (это как минимум) гражданства мэра Одессы, при-
чём страны оккупанта....???
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В Україні сотні тисяч таких "подвійних" громадян - Клімкін в СБУ , або в Прокуратуру , чому не звертається ?
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А як же з дуже серьозно хворим насеровим бути? Може "Понять и простить"(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - Климкин о двойном гражданстве
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