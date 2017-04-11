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 Политика Украины
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Все про:гражданство (543) МИД (4020) Климкин (1249)

 Климкин о двойном гражданстве: "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры"

В условиях агрессии Российской Федерации на Донбассе и оккупации Крыма введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Венгрии Петером Сийярто, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком, комментируя заявление Сийярто относительно соглашения о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Климкин подчеркнул, что вопрос гражданства является очень важным.

При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.

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"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он.

Однако, по словам министра, вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер.

Климкин подчеркнул, что в вопросе нескольких гражданств, прежде всего, необходимо принимать во внимание, что Украина находится в состоянии войны с РФ, а в таких условиях наличие нескольких гражданств является "фундаментально неприемлемым".

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Также он напомнил, что в Украине действует Конституция, где четко определены основания приобретения гражданства.

"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. При этом он утверждал, что "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".

30 марта 2017 года на саммите Европейской народной партии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров.
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Правильно! Не нужно двойное! Нужно тройное гражданство!
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Интересно, сколько бы было желающих иметь двойное гражданство, если бы Украина вступила в ЕС?
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Не, ну - логично (представим): Я - ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ И Я ЖЕ - ГРАЖДАНИН РОССИИ. В ЧЬЮ АРМИЮ МНЕ СЕЙЧАС ЗАПИСАТЬСЯ? КОГО МОЧИТЬ ПО СОРТИРАМ?
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У стран где есть законы о двоином гражданстве, граждане не имеют этои проблемы, может проити армию или в тои или в другои стране. Просто у стран должна быть договоренность, Но со странои агрессором, о таких договоренностях речи идти не может.
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Ага, вот старый АНЕКДОТ:
попали на остров необитаемый 2 мужика и баба. Через год их нашли - мужики - все нормальна, баба - вся синяя, синяки по всему телу. Чего так? Ну, понимаете, тут такое дело - с понедельника по пятницу мы ее - по очереди - я по четным, он - по нечетным. А в воскресенье? - а в воскресенье метелим оба за бляд-тво!
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С 1 января 2017 года в оккупированных районах Донецкой области началась выдача так называемых "паспортов ДНР". По данным правоохранительных органов Украины, "паспорта" квазиреспублики выданы уже 40 тыс. жителей, 45 тыс. человек находятся на стадии решения. 18 февраля вышел указ президента РФ Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" "паспортов" на территории России.
Чем конкретно грозит Украине выдача "паспортов" ее гражданам, оставшимся на захваченной боевиками территории, в статье специально для издания "ГОРДОН" объяснили юристы Владимир Тимошенко (генерал, первый зам главы СБУ в 2005-2007 годах), Сергей Дремов (полковник, кандидат юридических наук) и экономист Ольга Резникова.
ЦИТАТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА:
- Сам Захарченко уже не верит в "светлое будущее" руководимого им дырявого корыта под названием "ДНР"
- "Паспорта ДНР" признают РФ, Приднестровье, Никарагуа, Сирия, Абхазия, Южная Осетия. Продолжаются переговоры по этому вопросу с Каталонией и Сомали
- По данным правоохранительных органов Украины, "паспорт ДНР" выдан 40 тыс. жителей. Заявления еще 45 тыс. человек находятся на стадии решения
- В "Положении о паспортном документе ЛНР" отсутствует норма об изъятии паспортов гражданина Украины. Поэтому возникает вопрос: куда будут передаваться и где будут храниться испорченные или недействительные паспорта гражданина Украины?

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С однои сторны двоичное гражданство есть, это сближает страны и людей. С другои стороны как сделать так что бы было под запретом гражданство страны агрессора?!
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Ввести закон который запрещает иметь гражданство России и Украины одновременно.
В чем проблема то?
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Украинские журналисты показали гниль предателей,которые с радостью готовы снова стать украинцами ради безвиза.ВИДЕО> https://www.youtube.com/watch?v=o9B0X2bwv6I …
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Негодяи. Ну как и говорили. Предали Украину , предадут и паРашу, потом и США предадут
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Нормально запрещать работу в сферах безопасности государства, высоких чинов и т.д если у человека есть другое гражданство. А просто так запрещать всем иметь двойное гражданство глупость. Не говоря уже о том чтобы этот глупейший закон не выполняется и все прекрасно знают это
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Согласен . Чиновники не должны иметь другого гражданства. Выходишь с гос должности , получай какое хочешь. Но что бы поощрять гос чиновников, они могут иметь паспарта типо диплоатческих. Для которых на кратковрееные поездки визы не нужны.
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Крымчане получают на материковой Украине не только паспорта,загранпаспорта, свидетельства о рождении детей и т.д.,но и водител удостоверенияКлимкин о двойном гражданстве: "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры" - Цензор.НЕТ 1570
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о двойном гражданстве: "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры"
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