 Климкин о двойном гражданстве: "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Венгрии Петером Сийярто, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком, комментируя заявление Сийярто относительно соглашения о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.
Климкин подчеркнул, что вопрос гражданства является очень важным.
При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.
"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он.
Однако, по словам министра, вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер.
Климкин подчеркнул, что в вопросе нескольких гражданств, прежде всего, необходимо принимать во внимание, что Украина находится в состоянии войны с РФ, а в таких условиях наличие нескольких гражданств является "фундаментально неприемлемым".
Также он напомнил, что в Украине действует Конституция, где четко определены основания приобретения гражданства.
"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - подчеркнул Климкин.
Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. При этом он утверждал, что "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".
30 марта 2017 года на саммите Европейской народной партии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров.
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попали на остров необитаемый 2 мужика и баба. Через год их нашли - мужики - все нормальна, баба - вся синяя, синяки по всему телу. Чего так? Ну, понимаете, тут такое дело - с понедельника по пятницу мы ее - по очереди - я по четным, он - по нечетным. А в воскресенье? - а в воскресенье метелим оба за бляд-тво!
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Чем конкретно грозит Украине выдача "паспортов" ее гражданам, оставшимся на захваченной боевиками территории, в статье специально для издания "ГОРДОН" объяснили юристы Владимир Тимошенко (генерал, первый зам главы СБУ в 2005-2007 годах), Сергей Дремов (полковник, кандидат юридических наук) и экономист Ольга Резникова.
ЦИТАТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА:
- Сам Захарченко уже не верит в "светлое будущее" руководимого им дырявого корыта под названием "ДНР"
- "Паспорта ДНР" признают РФ, Приднестровье, Никарагуа, Сирия, Абхазия, Южная Осетия. Продолжаются переговоры по этому вопросу с Каталонией и Сомали
- По данным правоохранительных органов Украины, "паспорт ДНР" выдан 40 тыс. жителей. Заявления еще 45 тыс. человек находятся на стадии решения
- В "Положении о паспортном документе ЛНР" отсутствует норма об изъятии паспортов гражданина Украины. Поэтому возникает вопрос: куда будут передаваться и где будут храниться испорченные или недействительные паспорта гражданина Украины?
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В чем проблема то?
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