 Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"

Об этом сказал глава Миссии МВФ по Украине Рон ван Роден в ходе встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Глава Миссии МВФ подчеркнул, что завершение третьего пересмотра программы сотрудничества между Украиной и Фондом, утвержденной в марте 2015 года, и выделение очередного кредитного транша - это подтверждение прогресса, который Украина достигла в вопросе реформ и экономических преобразований. Рон ван Роден отметил успехи в энергетической реформе, реформе банковского сектора. "Мы приветствуем, что в числе ваших приоритетов - земельная и пенсионная реформы. И мы всегда готовы оказывать помощь. Поэтому мы ведем переговоры с вашими коллегами в правительстве о том, как продвигать эти реформы, - сказал Рон ван Роден. - Украина имеет хорошее окно возможностей, когда под вашим, в том числе, руководством Украина может реализовать пенсионную реформу, земельную реформу и провести приватизацию".
В свою очередь Владимир Гройсман поблагодарил за сотрудничество и подчеркнул, что обсуждение ключевых реформ продолжается. "И мы ожидаем окончательные решения, сформированные в законопроектах, в ближайшее время", - сказал глава правительства.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу оборота земель, пенсионной реформы и приватизации.
Владимир Гройсман особо отметил, что вопрос земельной реформы - очень чувствительный для Украины. "Шаги, которые мы должны сделать, должны быть успешными", - сказал Владимир Гройсман и подчеркнул, что Правительство выступает категорически против любых возможностей, которые могли бы использовать олигархические структуры для скупки земельного ресурса.
Говоря о пенсионной реформе, представитель МВФ подчеркнул, что дискуссии по этому поводу ведутся довольно активно, и проект реформы уже содержит много хороших элементов, но его окончательное формирование требует времени. Вместе с тем Владимир Гройсман напомнил, что техническая работа по этим вопросам должна завершиться уже в мае.
"По пенсионной реформе и реформе земли мы вышли на хорошую формулу, которая может быть одобрена (парламентом). Я хочу, чтобы результат был положительным", - отметил Владимир Гройсман.
Он также представил коллегам из МВФ идею продажи неэффективных госкомпаний через систему ProZorro и акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине необходимо обновить работу Фонда государственного имущества, как ключевого органа по продаже госактивов. "Приватизация неэффективных государственных предприятий нам нужна как воздух. Будем работать в этом направлении", - сказал глава правительства.
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