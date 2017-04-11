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 Политика Украины
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Все про:земля (1462) кредит (2051) МВФ (2390) пенсионная реформа (836) приватизация (805) ФГИ (469) Гройсман (2788) земельная реформа (64)

 Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"

Международный валютный фонд приветствует результаты работы правительства, а также его приоритеты, определенные в среднесрочном плане действий, и готов поддерживать усилия Кабинета Министров относительно их реализации.

Об этом сказал глава Миссии МВФ по Украине Рон ван Роден в ходе встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Глава Миссии МВФ подчеркнул, что завершение третьего пересмотра программы сотрудничества между Украиной и Фондом, утвержденной в марте 2015 года, и выделение очередного кредитного транша - это подтверждение прогресса, который Украина достигла в вопросе реформ и экономических преобразований. Рон ван Роден отметил успехи в энергетической реформе, реформе банковского сектора. "Мы приветствуем, что в числе ваших приоритетов - земельная и пенсионная реформы. И мы всегда готовы оказывать помощь. Поэтому мы ведем переговоры с вашими коллегами в правительстве о том, как продвигать эти реформы, - сказал Рон ван Роден. - Украина имеет хорошее окно возможностей, когда под вашим, в том числе, руководством Украина может реализовать пенсионную реформу, земельную реформу и провести приватизацию".

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В свою очередь Владимир Гройсман поблагодарил за сотрудничество и подчеркнул, что обсуждение ключевых реформ продолжается. "И мы ожидаем окончательные решения, сформированные в законопроектах, в ближайшее время", - сказал глава правительства.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу оборота земель, пенсионной реформы и приватизации.

Владимир Гройсман особо отметил, что вопрос земельной реформы - очень чувствительный для Украины. "Шаги, которые мы должны сделать, должны быть успешными", - сказал Владимир Гройсман и подчеркнул, что Правительство выступает категорически против любых возможностей, которые могли бы использовать олигархические структуры для скупки земельного ресурса.

Говоря о пенсионной реформе, представитель МВФ подчеркнул, что дискуссии по этому поводу ведутся довольно активно, и проект реформы уже содержит много хороших элементов, но его окончательное формирование требует времени. Вместе с тем Владимир Гройсман напомнил, что техническая работа по этим вопросам должна завершиться уже в мае.

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"По пенсионной реформе и реформе земли мы вышли на хорошую формулу, которая может быть одобрена (парламентом). Я хочу, чтобы результат был положительным", - отметил Владимир Гройсман.

Он также представил коллегам из МВФ идею продажи неэффективных госкомпаний через систему ProZorro и акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине необходимо обновить работу Фонда государственного имущества, как ключевого органа по продаже госактивов. "Приватизация неэффективных государственных предприятий нам нужна как воздух. Будем работать в этом направлении", - сказал глава правительства.
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у гнойного оси есть очень хорошее окно возможностей болтаться на гилляке со всей шыкаладной шоблой.
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таким фермерам как ВАТ Агрохим не выгодно мельчешиться комбайнами/тракторами по району 1600 кв. километров - горючее дорогое, хотя с учетом проблемы тоже есть. Гораздо легче оптом скупать аренду земель где-нибудь в одном месте.
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учётом объежжаемых комбайнами/тракторами клаптиков по 50 соток на площади 6400 кв.километров могут заниматься главы территориальных общин. Главы без знаний учета, требуют обучения. Кто их будет учить ? Соц-трах ?
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судячи з декларацій у кожного українця вкрали аж $500, навіть якщо $10000, і все "відібрати та поділити" Україна стане багатшою? чи може потрібно почати виробляти щось, окрім сировини як інші країни?
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структура экспорта - олия, шрот, сахар, зерно, металл, лес
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Жидовская банда решила что можно прикрываясь мвф как фиговым листком впарить украинцам очередную прихватизацию и распродажу земель? Да вы твари кошерные доживите до конца года, благодарный народ уже на грани и готов вам тварям кровь пустить без песен и плясок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"
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