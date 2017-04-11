 Правоохранители готовы обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, - замминистра МВД Яровой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил на совещании, которое состоялось сегодня, 11 апреля.
В мероприятии приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется министром внутренних дел, а также представители структурных подразделений этих ведомств.
Как отмечается в сообщении, в течение ближайшего месяца на территории Украины планируется проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников, проведение в Украине Чемпионата мира по хоккею и Международного музыкального конкурса "Евровидение-2017", годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и других общегосударственных мероприятий.
"Министерство внутренних дел, в частности подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Гостаможслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи, Чемпионата мира по хоккею, майских праздников и "Евровидение-2017". В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", - отметил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
Он призвал руководителей подразделений тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности граждан.
"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями - разной "боевой раскраски" и разного направления. Еще раз общаться и рассказывать, что есть граница, за которую нельзя переступать. Если вы перейдете этот предел - будем действовать жестко, законно", - подчеркнул Яровой.
По словам замглавы Национальной полиции Украины - руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведениябогослужений в более чем 15 тысячах церквей. Участие в них могут принять почти 8 млн. граждан.
"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тыс. правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - отметил он.
Как отметил первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцький, спасатели также находятся в усиленном режиме готовности.
"С целью предотвращения возникновения и обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в режиме готовности будут находиться около 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц спасательной техники", - подчеркнул Олег Мельчуцький.
Он добавил, что в случае осложнения ситуации возможно усиление сил и средств до 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.
Госпогранслужба в пределах компетенции также принимает меры для обеспечения надлежащего уровня пограничной безопасности.
"Согласно анализу ситуации накануне и в период проведения указанных мероприятий, основные усилия будут сосредоточены на выявлении пророссийски настроенных лиц", - отметил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.
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