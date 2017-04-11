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 Политика Украины
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 Правоохранители готовы обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, - замминистра МВД Яровой

Сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить безопасность граждан по время проведения массовых мероприятий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил на совещании, которое состоялось сегодня, 11 апреля.

В мероприятии приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется министром внутренних дел, а также представители структурных подразделений этих ведомств.

Как отмечается в сообщении, в течение ближайшего месяца на территории Украины планируется проведение ряда мероприятий с участием большого количества граждан. В частности, речь идет о мерах безопасности во время пасхальных праздников, проведение в Украине Чемпионата мира по хоккею и Международного музыкального конкурса "Евровидение-2017", годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и других общегосударственных мероприятий.

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"Министерство внутренних дел, в частности подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Гостаможслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи, Чемпионата мира по хоккею, майских праздников и "Евровидение-2017". В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", - отметил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он призвал руководителей подразделений тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности граждан.

"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями - разной "боевой раскраски" и разного направления. Еще раз общаться и рассказывать, что есть граница, за которую нельзя переступать. Если вы перейдете этот предел - будем действовать жестко, законно", - подчеркнул Яровой.

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По словам замглавы Национальной полиции Украины - руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведениябогослужений в более чем 15 тысячах церквей. Участие в них могут принять почти 8 млн. граждан.

"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тыс. правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - отметил он.

Как отметил первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцький, спасатели также находятся в усиленном режиме готовности.

"С целью предотвращения возникновения и обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в режиме готовности будут находиться около 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц спасательной техники", - подчеркнул Олег Мельчуцький.

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Он добавил, что в случае осложнения ситуации возможно усиление сил и средств до 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

Госпогранслужба в пределах компетенции также принимает меры для обеспечения надлежащего уровня пограничной безопасности.

"Согласно анализу ситуации накануне и в период проведения указанных мероприятий, основные усилия будут сосредоточены на выявлении пророссийски настроенных лиц", - отметил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

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Не правоохранители, а петроохранятели.....
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Иными словами, мол не надейтесь.Конечно,под видом реформы аваков обучил свою кодлу как разгонять толпу,как разбивать большие скопления людей и как стрелять без всяких предупреждений (новости тому подтверждение).Достойный ученик кремлевских боссов.
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Интересно. В Украине идёт Антитеррористическая операция . Почему нац гвардия прячется за спинами фронтовиков ?Усралась кацапов Ху.. ла Педафила? Нац гвардию ( мусорню) вооружают новым оружием и откармливают не гнилым как на полигоне Десна мясом .. Ее готовят расстреливать народ? Трамп будет не доволен ежели мусорня Кананенко и Пети будут стрелять в украинцев . Он кастрирует Кананенка и Петю с толстомордым Розенко и падхалуйником ревой .))))))) во смеху будет когда кастрирует Петю и кананенка )))) Ху... ло Педафил не поможет )))))₽
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Я вибачаюсь. А чому на днях в Одесі замість того щоб притягнути купку ватників до відповідальності за антиукраїнські гасла правоохоронці вирішили пакувати патіротів? Що за нах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители готовы обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, - замминистра МВД Яровой
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