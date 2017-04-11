 США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп

"Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет намного лучше для них, если они решат проблему Северной Кореи", - написал он.
"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы решим проблему без них", - добавил Трамп.
I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.
North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.
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то може ви всы проблеми свыти вирышите якы самы ы робите!
дегенерати!
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Апрель 10, 2017
После заявления Президента США Д.Трампа о геноциде Украинского Народа от власти ,думал,что услышу заявление Гройсмана и Гонтаревой о немедленной отставке,а Порошенко -о работе над ошибками и последующей отставке.
Однако с заявлениями об отставке никто не спешит,делают вид,что Д.Трамп ничего не говорил об Украине и не было никакого круглого стола.
Напоминаю Власти :наступила страстная неделя.Уверен,что В.Гонтарева должна быть взята под стражу,как и Насиров по другим фактам!В Израиле «сидят»2 бывших Президента,6 Премьеров и более 20 министров!А у нас народный газ продают по цене импортного по решению обезумевшего правительства Гройсмана.
Какой выход?Полноценный отчёт Гройсмана и отставка,создание Правительства Народного доверия и введение чрезвычайного экономического положения сроком на 1 год с ежемесячным отчетом,замена руководства всех так называемых правоохранительных органов и восстановление доверия Народа к банковской системе,вливание в экономику собственных средств,которые есть на руках у народа,а это-не менее 50 млрд.долларов!
Их можно привлечь,если изменить сумму гарантирования вкладов хотя бы увеличив ее в 5 раз-до миллиона гривен и на базе привлечения колоссальных средств создавать рабочие места и импортозамещение основных товаров!Что для этого надо?
Любить Бога и Украину,прислушиваться к Д.Трампу ,но любить Украину!А если нет?Тогда-опыт Израиля!А основания для того,чтобы превзойти Израиль по «посадкам»президентов есть!В один день у нас могут быть арестованы сразу 4 Президента!Впрочем,впереди страстная неделя!
http://ukr-biz.com.ua/2017/04/10/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5/
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Знов за рибу гроші? Болт назустріч. Ці гроші витрясти з тих крадунів.
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Можно конечно тупо стереть Сев.Корею с лица Земли ракетно-бомбовыми ударами. Но чето мне кажется, что к такому простому решению вопроса русликов и комиков никто сейчас пока не готов.
А Китай может просто перестать кормить Сев.Корею. На фоне ударов по инфраструктуре (ЛЭП, ТЭС, узлы связи, теле/радио коммуникации, станции очистки воды) это было бы гуманно и мягко. Северокорейцы получат простой выбор - сдохнуть от голода или грохнуть своего упыреныша.
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чим більший зовнішній тиск, тим більше можливостей у пропаганди звинувачувати в усіх бідах саме "зовнішнього ворога"
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і нічого, терплять
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у 90-ті був у них страшенний неврожай
Америка їх виручала харчами, а вони розповідали піплу по зомбоящику, що то дякуючи Америці в них стався той голод
і ніяких голодних бунтів
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він же має право таке робити, чи не так?
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В начале 50-х, после окончания кровопролитной Корейской войны между коммунистическим Севером и не коммунистическим Югом, ситуация более-менее утряслась, стороны размежевались и стали строить жизнь так, как они это представляли. В итоге, в СК выросли целые поколения веганов, которые даже не представляют, что мясо или рыба такой же продукт питания, как и привычные опилки, трава или рис. Правда, среди них встречаются гурманы, которым удалось поймать крысу или другое зазевавшееся животное, но если им расскажут о том, что в Японии подают мраморную телятину и мясо экзотической фауны суши и океана, они просто не поверят в это, а если их завести в обычную японскую якиторию, они просто не выйдут из режима перезагрузки мозга и будут улыбаться всю оставшуюся жизнь. Короче говоря, коммунисты, как всегда, построили концлагерь, безвылазный и беспросветный. Наверняка, почитав исторические очерки Тацита, северокорейцы накрылись бы черной завистью к римским рабам, а особенно - гладиаторам. Столько свободы они не могут представить даже во сне. А то, как жили вельможи Древнего Рима, они бы просто не поняли. Особенно им показалось бы бредом описание блюд, приготовленных из языков павлинов и прочего, что и сытым европейцам кажется чем-то запредельным.
Южная же Корея стала одним из «Азиатских Тигров», которые показали головокружительный экономический рост и перепрыгнули из века 19-го в век 21-й или даже 22-й. Понятно, что между этими разными Кореями - экономическая, мировоззренческая и духовная пропасть, каких мало можно найти. Республика Корея воплощала Западную модель развития и преуспела в этом. Понятно, что за ее спиной стоят Штаты, у которых имелся положительный опыт поднятия из пепла Германии, Японии и других стран. Причем, Штаты предоставили не только свои экономические, но и военные ресурсы, в период восстановления страны.
За Северной Кореей стояли совок и КНР. Они закрепили там коммунистическую модель развития, и северные корейцы довели ее до абсурда. С самого начала существования страны совок имел доминирующее влияние на СК, но со временем и с охлаждением отношений между совком и КНР, Китай стал все больше вовлекать СК в свою орбиту. Причем, там были периоды совсем братских отношений и мелкой, но кровавой поножовщины. В конце концов, когда в Китае начался экономический подъем, а совок стал разваливаться, КНР стал единственным донором, который подкармливал вечно голодную Северную Корею. Они как-то находили общий язык, ибо в основе обеих стран была коммунистическая идеология.
К нулевым годам Северная Корея стала образцовым изгоем и о ней почти никто не вспоминал. Там развлекались массовыми расстрелами, гигантскими концлагерями и прочими атрибутами коммунизма, но никому не было дела до этого лепрозория. Вот уж точно, если бы СК накрыли океанские волны и она бы исчезла в пучине, то о ней вспомнили бы только чайки, утратившие берег.
Все изменилось в середине нулевых. Гражданин Путин начал свою игру в геополитику, а ее можно играть, лишь контролируя горячие точки. Северная Корея не сильно годилась на роль возмутителя спокойствия, ибо Япония, ЮК и тем более - Китай, легко могли бы вправить мозги вечно голодному лепрозорию. Но если нет горячей точки, то ее можно создать и Путин принялся ее создавать. В это время наметился явный и неожиданный для мира прогресс в ракетных и ядерных технологиях и уже после 2010 года начались испытания северокорейского ЯО. Поскольку не все испытания оказались успешными, бытовало мнение, что ничего у Пхеньяна не получится. Но то ли российские тренеры научили делать правильные вещи, либо РФ поставила несколько готовых ядерных зарядов, но дело пошло быстрее и Пхеньян перешел к угрозам применения атомного оружия против соседей, а недавно - против США. Это стало проблемой не только для союзников Штатов и самих США, но и для Китая.
Уже в 2013 году Китая делал резкие заявления в отношении ядерной программы КНДР, но дальше этого дело не зашло. Тут надо понимать, что нынешний лидер КНР Си Цзиньпин имеет очень теплые отношения с южнокорейским руководством. Тому есть экономические и личные причины. Поэтому Северная Корея ушла из приоритетов, а кроме того, Пекину не очень нравится игра Москвы с их фактическим вассалом. Слишком нагло стал вести себя Пхеньян в отношении Китая, который уложил более 300 тыс. своих солдат в войне за Северную Корею, а потом - неоднократно спасал ее от полной голодухи. Дело дошло до откровенного пиратства, когда военные корабли КНДР захватывали китайские рыболовецкие суда и потом отпускали их за солидный выкуп. И самое главное, в Пекине понимали истоки этой наглости и причины чудесного расцвета ядерных и ракетных технологий. Москва влезла в вотчину Китая, и он этого не забыл.
И вот на всем этом фоне произошла встреча Трампа и Си. Как это не странно, по ядерной программе Пхеньяна у них оказалось полное совпадение. Это - не их еноты, а еноты Путина, и они их серьезно достали. Если прибавить к этому настоятельные просьбы Токио и Сеула провести ядерную кастрацию КНДР, то тут складывается и вовсе интересная картина. Если провести удачную операцию по «денуклеаризации» Пхеньяна, то в благодарность тем, кто это сделал, будут сделаны ответные дружественные шаги первых экономик мира. То есть, как и с Сирией, возникла ситуация, когда все стороны, кроме отморозков типа Асада и Ына, а также их покровителя - лысого Карлы, заинтересованы. Удивительно, но по ЯО КНДР совпали интересы США, Японии РК, с одной стороны, и КНР - с другой. Просто стоит почувствовать массивность этого возможного альянса. И только Путина это не устраивает.
Тем временем, первая ударная авианесущая группа ВМФ США должна уже выйти в операционный район у берегов Северной Кореи. Веселье начинается почти сразу, после прибытия второй АУГ. Поэтому надо внимательно следить за составом 3-го флота США и тогда можно будет с большой долей вероятности судить об активной фазе предстоящего мероприятия
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Системный подход будет работать на психику следующего фюрера, как неминуемая кара.
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Сирия. США: Асад не наша цель. Через 3 дня получают хим атаку. Асад - наша цель.
Теперь Корея...
Трампу бы проявить серьезность и довести начатое до конца, а ракетами пальнуть на эмоциях каждый может.
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У ваты будет жестко подгорать, а сам ВВХ апакаиццо от страха, уверен!
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...и вообще какое дело пиндосам ,что происходит в тысячах км от их границ...?
...Мировой жандарм не успокоится нах !
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