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Все про:Китай (954) КНДР (165) Трамп (986)

 США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп

Было бы хорошо, если бы Китай помог в решении проблемы Северной Кореи, но США могут справиться и без него.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп после разговора с китайским президентом Си Цзиньпином.

"Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет намного лучше для них, если они решат проблему Северной Кореи", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО, - СМИ

"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы решим проблему без них", - добавил Трамп.

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Развел в мире бардак Барак, теперь Трампушке зачищать все надо.
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Скучная жизнь у лауреата нобелевской премии мира?А Трамп во вкус входит.
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Жесть, если трамп закроет проект КНДР он будет самый уважаемый мною президент. Есть книгга, про сбежавшего из северной кореи из лагеря человека. Просто жуть
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Люди , которые сбежали из лагеря в Северной Корее рассказывали, что в этих концлагерях ставят опыты на людях. А сам лагерь размером с огромный город, американцы сняли со спутника. Что там происходит никому неизвестно. Данных очень мало.
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сыонысти още ахуелы
то може ви всы проблеми свыти вирышите якы самы ы робите!

дегенерати!
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Трамп сделал заявление о геноциде Украинского Народа от власти. С отставками никто не спешит,делают вид,что Трамп ничего не говорил, -Кармазін

Апрель 10, 2017

США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп - Цензор.НЕТ 9444

После заявления Президента США Д.Трампа о геноциде Украинского Народа от власти ,думал,что услышу заявление Гройсмана и Гонтаревой о немедленной отставке,а Порошенко -о работе над ошибками и последующей отставке.

Однако с заявлениями об отставке никто не спешит,делают вид,что Д.Трамп ничего не говорил об Украине и не было никакого круглого стола.
Напоминаю Власти :наступила страстная неделя.Уверен,что В.Гонтарева должна быть взята под стражу,как и Насиров по другим фактам!В Израиле «сидят»2 бывших Президента,6 Премьеров и более 20 министров!А у нас народный газ продают по цене импортного по решению обезумевшего правительства Гройсмана.
Какой выход?Полноценный отчёт Гройсмана и отставка,создание Правительства Народного доверия и введение чрезвычайного экономического положения сроком на 1 год с ежемесячным отчетом,замена руководства всех так называемых правоохранительных органов и восстановление доверия Народа к банковской системе,вливание в экономику собственных средств,которые есть на руках у народа,а это-не менее 50 млрд.долларов!
Их можно привлечь,если изменить сумму гарантирования вкладов хотя бы увеличив ее в 5 раз-до миллиона гривен и на базе привлечения колоссальных средств создавать рабочие места и импортозамещение основных товаров!Что для этого надо?
Любить Бога и Украину,прислушиваться к Д.Трампу ,но любить Украину!А если нет?Тогда-опыт Израиля!А основания для того,чтобы превзойти Израиль по «посадкам»президентов есть!В один день у нас могут быть арестованы сразу 4 Президента!Впрочем,впереди страстная неделя!
http://ukr-biz.com.ua/2017/04/10/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5/
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Инфа о геноциде распространялась исключительно на ватных сайтах. Делаем выводы
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"вливание в экономику собственных средств,которые есть на руках у народа,а это-не менее 50 млрд.долларов"
Знов за рибу гроші? Болт назустріч. Ці гроші витрясти з тих крадунів.
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Ну это, кстати, Трамп погорячился.

Можно конечно тупо стереть Сев.Корею с лица Земли ракетно-бомбовыми ударами. Но чето мне кажется, что к такому простому решению вопроса русликов и комиков никто сейчас пока не готов.
А Китай может просто перестать кормить Сев.Корею. На фоне ударов по инфраструктуре (ЛЭП, ТЭС, узлы связи, теле/радио коммуникации, станции очистки воды) это было бы гуманно и мягко. Северокорейцы получат простой выбор - сдохнуть от голода или грохнуть своего упыреныша.
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це так не працює
чим більший зовнішній тиск, тим більше можливостей у пропаганди звинувачувати в усіх бідах саме "зовнішнього ворога"
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А жрать все равно будет нечего. Пропагандой сыт не будешь.
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так їм до того не звикати: вони усі роки комунячої диктатури живуть голодні
і нічого, терплять
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Все это время их Китай подкармливал. Такша голодные, но с голоду не дохли.
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було й таке, шо дохли
у 90-ті був у них страшенний неврожай
Америка їх виручала харчами, а вони розповідали піплу по зомбоящику, що то дякуючи Америці в них стався той голод
і ніяких голодних бунтів
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а что надо делать? может пасть на колени и просить о пощаде? война так война и мы не шутим. тогда с тобой будут считаться. а когда ты на первый же выбрык хлеб и згущенку им даешь, это рэкет или шантаж. это государство ТЕРРОРИСТ.
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Если бы твой сосед по дому никого не трогал а просто открыл бы дома пороховой заводик , как бы себя чувствовал ?
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Не просто открыл пороховой заводик, а и грозился бы время от времени взорвать соседей.
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бажаю тобі сусіда, який варить ханку та водить наркоманів!
він же має право таке робити, чи не так?
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"США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп" - давно пора, вот так наблюдали десятилетия, за кремлёвской, коммуно-фашистской империей, и результат такой терпимости к преступным режимам, сегодня весь мир видит.
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... высокоточным ракетным ударом по верхушке бандитской страны!
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Ситуация вокруг Северной Кореи вышла на новый уровень
США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп - Цензор.НЕТ 4738
В начале 50-х, после окончания кровопролитной Корейской войны между коммунистическим Севером и не коммунистическим Югом, ситуация более-менее утряслась, стороны размежевались и стали строить жизнь так, как они это представляли. В итоге, в СК выросли целые поколения веганов, которые даже не представляют, что мясо или рыба такой же продукт питания, как и привычные опилки, трава или рис. Правда, среди них встречаются гурманы, которым удалось поймать крысу или другое зазевавшееся животное, но если им расскажут о том, что в Японии подают мраморную телятину и мясо экзотической фауны суши и океана, они просто не поверят в это, а если их завести в обычную японскую якиторию, они просто не выйдут из режима перезагрузки мозга и будут улыбаться всю оставшуюся жизнь. Короче говоря, коммунисты, как всегда, построили концлагерь, безвылазный и беспросветный. Наверняка, почитав исторические очерки Тацита, северокорейцы накрылись бы черной завистью к римским рабам, а особенно - гладиаторам. Столько свободы они не могут представить даже во сне. А то, как жили вельможи Древнего Рима, они бы просто не поняли. Особенно им показалось бы бредом описание блюд, приготовленных из языков павлинов и прочего, что и сытым европейцам кажется чем-то запредельным.

Южная же Корея стала одним из «Азиатских Тигров», которые показали головокружительный экономический рост и перепрыгнули из века 19-го в век 21-й или даже 22-й. Понятно, что между этими разными Кореями - экономическая, мировоззренческая и духовная пропасть, каких мало можно найти. Республика Корея воплощала Западную модель развития и преуспела в этом. Понятно, что за ее спиной стоят Штаты, у которых имелся положительный опыт поднятия из пепла Германии, Японии и других стран. Причем, Штаты предоставили не только свои экономические, но и военные ресурсы, в период восстановления страны.

За Северной Кореей стояли совок и КНР. Они закрепили там коммунистическую модель развития, и северные корейцы довели ее до абсурда. С самого начала существования страны совок имел доминирующее влияние на СК, но со временем и с охлаждением отношений между совком и КНР, Китай стал все больше вовлекать СК в свою орбиту. Причем, там были периоды совсем братских отношений и мелкой, но кровавой поножовщины. В конце концов, когда в Китае начался экономический подъем, а совок стал разваливаться, КНР стал единственным донором, который подкармливал вечно голодную Северную Корею. Они как-то находили общий язык, ибо в основе обеих стран была коммунистическая идеология.

К нулевым годам Северная Корея стала образцовым изгоем и о ней почти никто не вспоминал. Там развлекались массовыми расстрелами, гигантскими концлагерями и прочими атрибутами коммунизма, но никому не было дела до этого лепрозория. Вот уж точно, если бы СК накрыли океанские волны и она бы исчезла в пучине, то о ней вспомнили бы только чайки, утратившие берег.

Все изменилось в середине нулевых. Гражданин Путин начал свою игру в геополитику, а ее можно играть, лишь контролируя горячие точки. Северная Корея не сильно годилась на роль возмутителя спокойствия, ибо Япония, ЮК и тем более - Китай, легко могли бы вправить мозги вечно голодному лепрозорию. Но если нет горячей точки, то ее можно создать и Путин принялся ее создавать. В это время наметился явный и неожиданный для мира прогресс в ракетных и ядерных технологиях и уже после 2010 года начались испытания северокорейского ЯО. Поскольку не все испытания оказались успешными, бытовало мнение, что ничего у Пхеньяна не получится. Но то ли российские тренеры научили делать правильные вещи, либо РФ поставила несколько готовых ядерных зарядов, но дело пошло быстрее и Пхеньян перешел к угрозам применения атомного оружия против соседей, а недавно - против США. Это стало проблемой не только для союзников Штатов и самих США, но и для Китая.

Уже в 2013 году Китая делал резкие заявления в отношении ядерной программы КНДР, но дальше этого дело не зашло. Тут надо понимать, что нынешний лидер КНР Си Цзиньпин имеет очень теплые отношения с южнокорейским руководством. Тому есть экономические и личные причины. Поэтому Северная Корея ушла из приоритетов, а кроме того, Пекину не очень нравится игра Москвы с их фактическим вассалом. Слишком нагло стал вести себя Пхеньян в отношении Китая, который уложил более 300 тыс. своих солдат в войне за Северную Корею, а потом - неоднократно спасал ее от полной голодухи. Дело дошло до откровенного пиратства, когда военные корабли КНДР захватывали китайские рыболовецкие суда и потом отпускали их за солидный выкуп. И самое главное, в Пекине понимали истоки этой наглости и причины чудесного расцвета ядерных и ракетных технологий. Москва влезла в вотчину Китая, и он этого не забыл.

И вот на всем этом фоне произошла встреча Трампа и Си. Как это не странно, по ядерной программе Пхеньяна у них оказалось полное совпадение. Это - не их еноты, а еноты Путина, и они их серьезно достали. Если прибавить к этому настоятельные просьбы Токио и Сеула провести ядерную кастрацию КНДР, то тут складывается и вовсе интересная картина. Если провести удачную операцию по «денуклеаризации» Пхеньяна, то в благодарность тем, кто это сделал, будут сделаны ответные дружественные шаги первых экономик мира. То есть, как и с Сирией, возникла ситуация, когда все стороны, кроме отморозков типа Асада и Ына, а также их покровителя - лысого Карлы, заинтересованы. Удивительно, но по ЯО КНДР совпали интересы США, Японии РК, с одной стороны, и КНР - с другой. Просто стоит почувствовать массивность этого возможного альянса. И только Путина это не устраивает.

Тем временем, первая ударная авианесущая группа ВМФ США должна уже выйти в операционный район у берегов Северной Кореи. Веселье начинается почти сразу, после прибытия второй АУГ. Поэтому надо внимательно следить за составом 3-го флота США и тогда можно будет с большой долей вероятности судить об активной фазе предстоящего мероприятия
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Собственно,Твитти пытается бежать поперед паровоза.КНР на вполне разумное предложение( выгодные условия торгового соглашения в обмен на голову Толстяка) пока не ответила. Ну,а припарковать ударную авианосную группу под окнами злодея всегда приятно и без веских причин
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Мне тоже показалось что они пока не договорились , иначе бы Трамп не делал оговорок про решение проблемы без помощи Китая . Но попер он конечно как бык .
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домовились, а Трамп на відміну від бабами, знає, шо язик у політика, щоб прикривати думки та наміри.
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2, 3, 5 СОТЕН ТОМАГАВКОВ - И НАРОД СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ САМ СНЕСЕТ И КИМА , И ВСЮ ЕГО КАМАРИЛЬЮ!!! еще и амеров встречать цветами будут.
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не знесе, це зомбі, яких доведеться ліувати психично. тих хто виживе, звичайно.
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Да брось, забыл 1991 год? За 3-4 дня ГКЧП - все!!! Просто потом растянули факт ликвидации СССР на несколько месяцев - все-таки страшно было делать резко - громадная страна, армия, ЯО...
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До 1991 были Баку , Сумгаит , Тбилиси , Балтия , народ внутренне был готов к переменам .
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Согласен, а в Сев. Корее - голод, голод, репрессии, репрессии...думаю, и там - "народ внутренне готов".
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Не уверен , Багряний правильно пишет , там зомби и мы не можем к ним подходить со своими мерками .
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не рівняй х з пальцем, північні корейці це зобні в прямому сенсі цього слова. азія-с.
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А поживем - увидим!!! Зомби- не зомби, а все ж люди...
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Увидим , с китайцами общался , как и с японцами и южнокорейцами , с этими никогда не пересекался .
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Не, ну корейцы - точно один народ, что южные, что северные! И, кстати, народ очень толковый, работящий! Не хуже японцев.
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Трамп имеет яйца в отличие от нашего Порошенка...
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Зря США распыляется. Зацепили Асада - дожать и переходить к следующему диктатору.
Системный подход будет работать на психику следующего фюрера, как неминуемая кара.
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Военная и экономическая мощь США позволяет и Кима, и Асада...и еще запас останется...
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Я про другое. Трам мне напоминает Жириновского. То он Днепр вспять поворачивает...
Сирия. США: Асад не наша цель. Через 3 дня получают хим атаку. Асад - наша цель.
Теперь Корея...
Трампу бы проявить серьезность и довести начатое до конца, а ракетами пальнуть на эмоциях каждый может.
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Серега, "Асад - не наша...наша" - ТО ПЛАН БЫЛ ТАКОЙ...приспать бдительность...
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А нефиг было братца мочить, Каин-чем-нам....или как там его....
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Если США свергнут северокорейский режим и уничтожат ядерное оружие, то это будет жесть, конечно......
У ваты будет жестко подгорать, а сам ВВХ апакаиццо от страха, уверен!
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....США по Северной бабахнут....а Южной достанется !
...и вообще какое дело пиндосам ,что происходит в тысячах км от их границ...?
...Мировой жандарм не успокоится нах !
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Каждый нормальный хозяин должен смотреть за порядком , а США сейчас хозяева Земли . Не согласен ,не пользуйся американскими достижениями , пиши письма , разводи голубей , выкинь мобильник и компьютер , тогда у тебя будет моральное право что то вякать .
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На то он и мировой жандарм, чтоб в мире был порядок. Чтоб знали, что нельзя убивать детей зарином. А Обама по характеру слабак, демагог и актер, куда ему роль лидера мировой державы.
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А какая такая проблема северной Кореи? Кому северная Корея сделала плохо? Какой стране? Зато вот пиндостан всегда лезет куда не просят, убивает ни в чем невинных людей...
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Ну давай посчитаем сколько украинцев убили США и сколько россия ?
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Благодаря рюзким пидорам половина население корейцев стали манкуртами, а благодаря янкам вторую половину знают во всем мире по их новым технологиям.
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Северная корея это тренировка перед рахой. Корея падет, раха от страху загнется...
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Сперва надо решать проблему с паРашой, тогда С.Корея, Куба, Венесуэла и прочие сами утихнуть, а Китай рано или поздно сам откажется от "коммунизма" так как они давно начали понимать бессмысленности коммунистического режима.
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Вот чувствовал - 2017-2018 будут чем-то напоминать 1917-1918...Ох, прав был Маркс "все развивается по спирали". Уцелеть бы только на этом витке...
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Что бы решить проблему северной кореи...всего навсего нужно кончить хуйла...а потом еще двух-трех которые будут после него....а четвертый будет вести себя как шелковый....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп
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