 Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании порядка организации работы НАПК

Об этом говорится в законопроекте №6335 зарегистрированном в Раде 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Текст документа, в данный момент, отсутствует на сайте парламента.
Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.
Ранее Рада решила заслушать председателей Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Первой в Раду пришла Корчак. В своем выступлении она исключила свою отставку до международного аудита НАПК и пожалела, что не поставила Бурбаку "двойку" в университете. На вопрос о премиях в 200 тысяч гривен Корчак заявила: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат"
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Свежак:
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партії "Самопоміч" та "ВО "Батьківщина". Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
Чуть постарее:
Первыми, кого НАПК проверяло, были "диссидент" Лещенко и Марушенко(как в прошлом соратник Саакашвили).
Последняя - великий коррупционер: 500грн премии
Лещенко - тягают за квартиру и за то, что прочитал в универе лекций на 9000грн - крамола
НАПК получило задание от Банковой вручить протокол Лещенко
1 декабря 2016
Своими действиями НАПК косвенно подтверждает то, что на Банковой ставятся задачи, которые агентство реализовывает.
О том, что один из первых протоколов НАПК вручит народному депутату от БПП Сергею Лещенко, ZN.UA знало еще в ноябре. Как в начале ноября ZN.UA сообщил источник в администрации президента, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий бывает на Банковой регулярно, встречаясь с заместителем главы АП Алексеем Филатовым и другими чиновниками АП. По информации источника, Радецкий получил задание составить протокол на Сергея Лещенко касательно покупки квартиры в центре Киева.
http://zn.ua/POLITICS/napk-poluchilo-zadanie-ot-bankovoy-obyavit-podozrenie-leschenko-istochnik-231921_.html
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В частности, 50,6 миллиона гривен оплачено как оплата труда и начисления на ЗП сотрудникам НАПК.
Как выяснили в октябре прошлого года журналисты программы «Схемы», члены НАПК ежемесячно премировали сами себя на десятки тысяч гривен. Так, с апреля по сентябрь прошлого года глава НАПК Наталья Корчак получила более 700 000 гривен зарплаты. Ежемесячно председатель НАПК получала оклад в размере 35 000 гривен, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии.
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