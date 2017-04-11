 "Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в Сирії, Вівторок, 11 квітня 2017, 16:47
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє агентство Anadolu.Клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.
"В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір фтор ангідриду метилфософонової кислоти, метаболіт газу зарин" - сказав міністр.
Раніше про застосування зарину говорилося в основному на неофіційному рівні. Також говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався в Сирії.
Ще до початку громадянської війни в Сирії були значні запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину.
У 2014 році під тиском міжнародного співтовариства Сирія погодилася знищити всі запаси бойових отруйних речовин і компонентів для їх виробництва.
Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні загинули майже 100 людей.
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Трамп .- "Томагавки готовятся к запуску и на других кораблях шестого флота США " . .
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Сотрудничать )(уйло не собирается.
Запасаемся попкорном.
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В край ох@ело х@йлочмо...
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