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Все про:провокация (1137) Путин (23612) Сирия (2335) химическое оружие (90)

 "Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке

Химическое оружие может быть использовано и в других регионах Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он.

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Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.






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потравит ведь людей, чтобы доказать, что он не зря предупреждал
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В Дамаске пусть травит там асатдиты одни
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Лгун облажался.Его раскрыли и унизили.Ответ дать не смог.Что еще остается лживой собаке как не ворчать из будки ? )) - Спасибо парашенко ее сделал )
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Тогда не нужно дожидаться, а расхерачить томагавками всё и вся.
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Ботоксного Трамп опустил по полной ...... валит теперь чепуху разную...
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Он думает что если он первый прокукарекает, то все поверят что это не он и ихтамнет. А на деле парашо-военые эту гадость заливали, оснащали самолет и приказали сбросить.
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Фактически прямо сказал, что будет убивать сирийцев и дальше химией. В общем, в итоге, всю авиацию сирийцев США уничтожат
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...и кому об этом знать, как не их организатору - Хуйлу....
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Сегодня ещё два "вежливых человечка " вернулись в Мордор....
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Были "вежливыми", а стали "тихими и податливыми" - чего всем кацапам желаю
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Реинкарнация гитлера плюс ядерное оружие.Придется попотеть,чтобы уничтожить эту мразь.
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Та канешна ДА...Я исчо папашке ентого зАСАДА оружійо возіл-совок-прісяга..
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само организует эти хим-атаки и потом пугает ими плебс по зомбо-ящику!
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А неделю назад данных о провокациях не было? А почему не сообщил? Вот к тебе и приехал вашингтонский обком. Готовь вазелин
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він перед виборами в Росії своїх "мочив" цілими дев"ятиповерхівками ...а тут якась Сирія...там можна взагалі що завгодно
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Якутск - ЭТО ГДЕ БОЛЬШЕ 100 ЛЕТ ДОБЫВАЮТ "ЗОЛОТО, АЛМАЗЫ"? Ну-ну...
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Так вот куда упали типо -"недолетевшие" до Сирии томагавки . !! .
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русня дошла до точки вранья,когда даже если они скажут,шо снег белый,а ворон-черный,все побегут проверять.Так шо хуйло может уже квакать все,шо ему приспичит - реакция будет одинакова.
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Официально подтверждено Турцией - Асад и путин убили сирийцев ЗАРИНОМ. Это военное преступление не имеющее срока давности.
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хуйло струсило и отмазыается. поняло, что взялись за него уже, а не за асада.
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Путин опять врёт, врал, когда говорил, что в Крыму - это самаабарона, а не зеленые человечки, но потом признал, что все таки, это военные РФ были. Раз оно врёт на многомилионную публику, то что бы он потом не говорил, даже если бы реально правду, то верить ему уже не будут.
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прийдётся Дональду Фёдоровичу топоры опять в спину вгонять
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Бедные сирийцы , "дружба " с московитами токсична .
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ВОВКА, СКУЧНО!!! На, читай:

У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в Сирії, Вівторок, 11 квітня 2017, 16:47
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє агентство Anadolu.Клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.
"В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір фтор ангідриду метилфософонової кислоти, метаболіт газу зарин" - сказав міністр.
Раніше про застосування зарину говорилося в основному на неофіційному рівні. Також говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався в Сирії.
Ще до початку громадянської війни в Сирії були значні запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину.
У 2014 році під тиском міжнародного співтовариства Сирія погодилася знищити всі запаси бойових отруйних речовин і компонентів для їх виробництва.
Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні загинули майже 100 людей.
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Ботоксне чмо вилікує лише томагавк з ядрьоною боєголовкою.. Трамп, будь людиною. Звільни світ від хуйло. Терориста слід мочити в сортирі.
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Влaсти СШA увeрены, что Роcсия была в кyрсе плaнов сиpийской аpмии прoвести химичeскую атaку в прoвинции Идлиб. http://www.kommersant.ru/doc/3268046?utm_source=kommersant&utm_medium=all&utm_campaign=hotnews …"Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке - Цензор.НЕТ 2514
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Мало этого - самому Асаду это нафиг не нужно.
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Пуцин . - " подобные провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии . "

Трамп .- "Томагавки готовятся к запуску и на других кораблях шестого флота США " . .
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Ну что же.

Сотрудничать )(уйло не собирается.
Запасаемся попкорном.
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Гитлер тоже кричал про провокации... и Саддам... и Милошевич... Каддафи вот только чуток не успел...
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Как вам это нравится - теперь оно даже предупреждает!...
В край ох@ело х@йлочмо...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке
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