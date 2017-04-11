 Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"

Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности на важности обеспечения режима прекращения огня, говорится в сообщении АП, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей относительно решений по ситуации в Украине и Сирии.
Президент Порошенко поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и за непризнание аннексии Крыма.
Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Рекса Тиллерсона в Москву.
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Ну я не знаю,что там Пэтя защищает! Но бабло свое точно!
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Перед поездкой в Москву Тиллерсон консультировался с Порошенко.
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Ждите у моря погоды когда санкции подействуют.
Они бы их послали.Так что санкции нужны но и с агрессорами должно быть право воевать.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный удар США по авиабазе в Сирии напоминает события 2003 года, когда якобы из-за химического оружия началась военная кампания против Ирака.
История с ракетным ударом США по авиабазе правительственных войск Сирии напоминает события 2003 года, когда под предлогом якобы обнаруженного химического оружия началась военная кампания в Ираке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с прессой после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
"Закончилась она (военная кампания) разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене - не больше, не меньше", - сказал Путин.
Он отмечает, что происходящее напоминает ему писателей-сатириков Илью Ильфа и Евгения Петрова.
"Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали", - говорит президент РФ.
По его словам, Сирия и Россия "готовы потерпеть", пока "это выйдет все-таки на какой-то позитивный тренд взаимодействия" с Соединенными Штатами Америки.
Путин также заявил, что у него есть информация о "подобных провокациях" в других регионах Сирии.
"В том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он.
Президент РФ анонсировал обращение с суд ООН в Гааге.
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Хотя... Для рабов-газпромбайтеров и так сойдёт - всё равно слюной радости будут забрызганы 86% голубых экранов!
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А то именно так все и думают
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рублеФФ
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-Италия - страна НАТО, ты чо!?
-Так шо, лапти носить, шо ле? Тем более, итальянцы выходят из НАТО!
-Когда выходят!?
-Ну, не выходят - так выйдут когда-нибудь! Просто Берлусконь ихний пока решает с Путиным, как да чо...
-Чо, Берлусконя опять поставили? Как Путина!? Класс! Наша берёт!!! А чо решать-то будут?
-Млять, автаматы менять нада! Пиндосовские на калаши!
-Дык давай им поможем! Сменяем наши калаши, у меня неучтёнки - валом!!! Сменяем на сапоги!!!
-...Вот! Можешь же кумекать, когда хочешь... Наливай. За успех безнадёжного дела...
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У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в Сирії, Вівторок, 11 квітня 2017, 16:47
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє агентство Anadolu.Клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.
"В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір фтор ангідриду метилфософонової кислоти, метаболіт газу зарин" - сказав міністр.
Раніше про застосування зарину говорилося в основному на неофіційному рівні. Також говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався в Сирії.
Ще до початку громадянської війни в Сирії були значні запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину.
У 2014 році під тиском міжнародного співтовариства Сирія погодилася знищити всі запаси бойових отруйних речовин і компонентів для їх виробництва.
Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні загинули майже 100 людей.
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Государственный секретарь США проконсультировался у Порошенко?
А почему уж не сказать, попросил разрешения? Или пойти дальше и скажем выдать новость под заголовком: "Тиллерсон молили Порошенко выдать инструкции без которых он жить не может"?
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весь мир мы захерячим, а затем,мы наш мы новый саРай построим,кто был гоффном,тот станет Сталагмитом...
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-алло,Пётр Лексеич ? слухаю, ОКУРОК вонючий...
-ты пошто мою калеку на Евровидение не пустил?
- ЕС ,НАТО и Евровидение не для кремлешакальской банды,найдите свою Кончиту Вурст тогда пустим.....
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