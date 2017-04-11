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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3251) Порошенко (12680) Тиллерсон (49)

 Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с Государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве.

Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности на важности обеспечения режима прекращения огня, говорится в сообщении АП, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей относительно решений по ситуации в Украине и Сирии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят облегчить страдания сирийского народа. Россия должна выбрать с кем она, - Тиллерсон

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и за непризнание аннексии Крыма.

Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии

Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Рекса Тиллерсона в Москву.
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Мабуть Пэти гроши предлагал!
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Снова Украину слили. Зрада і ганьба
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Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности.....

Ну я не знаю,что там Пэтя защищает! Но бабло свое точно!
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Если бы Кондитер защищал что то другое,станы НАТО и США с Канадой не дали бы и цента,ваще ни на что...
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Врядли американец вообще разговаривал с шокосвином. Нахер он ему ? - Идиот и жлоб беспросветный. Просто минстецькие ушлепки заботятся о рейтинге короля.
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Юля, Юля, Юля. Все на Майдан!!!!
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Юло,Юло,Юло.Оля,Оля,Оля - нам нужен ключ ! Ты Кривелла ?
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Неправильно новость подали. Надо было написать так:
Перед поездкой в Москву Тиллерсон консультировался с Порошенко.


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"Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Украиной"

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Шо-то на картинке всё перепутано. Орёл - символ Америки, а медведь - сам знаешь чей.
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Когда ссср вторгся в афганистан против него ввели санкции.Когда ссср вторгся в финляндию его исключили из лиги наций.Но запад не говорил афганцам и финнам-не воюйте-разойдитесь.
Ждите у моря погоды когда санкции подействуют.
Они бы их послали.Так что санкции нужны но и с агрессорами должно быть право воевать.
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Путин об ударе США по Сирии: Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный удар США по авиабазе в Сирии напоминает события 2003 года, когда якобы из-за химического оружия началась военная кампания против Ирака.

История с ракетным ударом США по авиабазе правительственных войск Сирии напоминает события 2003 года, когда под предлогом якобы обнаруженного химического оружия началась военная кампания в Ираке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с прессой после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
"Закончилась она (военная кампания) разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене - не больше, не меньше", - сказал Путин.
Он отмечает, что происходящее напоминает ему писателей-сатириков Илью Ильфа и Евгения Петрова.
"Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали", - говорит президент РФ.
По его словам, Сирия и Россия "готовы потерпеть", пока "это выйдет все-таки на какой-то позитивный тренд взаимодействия" с Соединенными Штатами Америки.
Путин также заявил, что у него есть информация о "подобных провокациях" в других регионах Сирии.
"В том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", - сказал он.
Президент РФ анонсировал обращение с суд ООН в Гааге.
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Кремль всегда ошибается в диагнозе международных событий,потому и нет ни СССР ни Варшавского договора.
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На счет Гааги особенно смешно . Нееее конечно если Хуйло туда лично явится с повинной ,и честно раскается в сбитом боинге и массовом убийстве мирных жителей Алепо . ну тогда другое дело.
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Никчемный блеф, уже ничем неприкрытая паника (Путин в Гаагу пожалуется! ) и при этом - бездарная игра на публику.
Хотя... Для рабов-газпромбайтеров и так сойдёт - всё равно слюной радости будут забрызганы 86% голубых экранов!
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Это так он оправдал факт что он ссыкло и Трамп его С-300 на БАНАНЕ вертел?
А то именно так все и думаютТиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии" - Цензор.НЕТ 6350Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии" - Цензор.НЕТ 6350Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии" - Цензор.НЕТ 6350
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Пусть обращается это к стати. что запоют мировые державы? их вешать уже собирается наглая рожа с кремля.
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После речи Порошенко в Конгрессе США,финансовая полиция США немедленно начала вводить Путлеру шприц в зад,вдобавок к Списку адвоката Магнитского,замученного на Лубянке,а Вы подумали это придумали Рамзан Кадыров и Ведмедевым денех нет?
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О, как! Тиллерсон проконсультировался с Пэтей перед переговорами в Москве! Или это было видение в белой горячке?
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так ради чего вы дохнете на Донбассе и в Сирии? тоже ради денег путлера?
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За Виолончели и Сталамиты дуба режут кацаПсины
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кацаПсинские актёры Владимир Меньшов и Федор Бондарчук отстегнули Бандоссам ДАУНбасса по миллиону баксов,теперь ЗаХер с Плотвой точно дойдут до Берлина и Лондона...
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НЕт, теперь точно не дойдут - ЭТО СКОЛЬКО ЖЕ БОЯРЫ НА 2 ЛИМОНА ЗЕЛЕНИ? ВСЕ, ПОХОД В ЕВРОПУ ЗАКОНЧИЛСЯ...
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-Бондарчук денег прислал. Куплю жене сапоги" - сказал Захерченко, - итальянские!
-Италия - страна НАТО, ты чо!?
-Так шо, лапти носить, шо ле? Тем более, итальянцы выходят из НАТО!
-Когда выходят!?
-Ну, не выходят - так выйдут когда-нибудь! Просто Берлусконь ихний пока решает с Путиным, как да чо...
-Чо, Берлусконя опять поставили? Как Путина!? Класс! Наша берёт!!! А чо решать-то будут?
-Млять, автаматы менять нада! Пиндосовские на калаши!
-Дык давай им поможем! Сменяем наши калаши, у меня неучтёнки - валом!!! Сменяем на сапоги!!!
-...Вот! Можешь же кумекать, когда хочешь... Наливай. За успех безнадёжного дела...
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Рюссишэ швайны,Трампыч завтра в Конгрессе отменит санкции против Роснефти и ГрязьПрома.Теперь братва вРоттенберговская сможет достроить Керченский мост Танцуй Европа и плачь РАБссия...
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Это херня!Вот,что нам по этому поводу скажет оксана сыроид?Она как обычно всегда при тёрках под столом сидит,и во всех курсах.Или есть ещё спец повсей херне,и волокёт во всём очередной пиз..ол,политолог руслан бортник,бывшее правое яйцо рыга гадика колесниченко.
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А нате вам! Не, не вам -россиянцы, держите:
У Туреччині підтвердили використання зарину під час хіматаки в Сирії, Вівторок, 11 квітня 2017, 16:47
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє агентство Anadolu.Клінічні аналізи показали, що під час хімічної атаки в сирійському Хан-Шейхуні минулого тижня був використаний отруйний газ зарин.
"В результаті використання хімічної зброї в провінції Ідліб у крові і сечі постраждалих від атаки було виявлено ізопропіловий ефір фтор ангідриду метилфософонової кислоти, метаболіт газу зарин" - сказав міністр.
Раніше про застосування зарину говорилося в основному на неофіційному рівні. Також говорилося про можливе застосування хлору, який до цього частіше використовувався в Сирії.
Ще до початку громадянської війни в Сирії були значні запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину.
У 2014 році під тиском міжнародного співтовариства Сирія погодилася знищити всі запаси бойових отруйних речовин і компонентів для їх виробництва.
Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні загинули майже 100 людей.
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Нет, я конечно всё понимаю, но вы серьёзно?
Государственный секретарь США проконсультировался у Порошенко?

А почему уж не сказать, попросил разрешения? Или пойти дальше и скажем выдать новость под заголовком: "Тиллерсон молили Порошенко выдать инструкции без которых он жить не может"?
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с Порошенко по поводу санкций из за анннексссии Крыма, консультировались даж Обамыч, Меркель,Кэмерон и тд.,даже Генсек ООН,представляешь?
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большевистскую чЛенинскую песенку помните?
весь мир мы захерячим, а затем,мы наш мы новый саРай построим,кто был гоффном,тот станет Сталагмитом...
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ссиіш кипятком......а то пан ПОРОШЕНКО знає що сказати та як гниду сруцьку мочити......
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больше 2 сроков низзя по закону США,это не вонючка РАБссии где можно сидеть в кресле до смерти..
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Если Порошенко скажет Трампу снять санкции с кацаПсинских шакалов,их снимут,не сцы кацаПсины,всё рамно денех НЕТ..Ведмедев не бреше...
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може зпочатку тамагавки на срассію, а там і іхати не буде потреби................
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Галантерейщик и кардинал
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Да ладно , кардинал завтра и к педофилу заглянет .
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Путлер звонит в Киев :
-алло,Пётр Лексеич ? слухаю, ОКУРОК вонючий...
-ты пошто мою калеку на Евровидение не пустил?
- ЕС ,НАТО и Евровидение не для кремлешакальской банды,найдите свою Кончиту Вурст тогда пустим.....
-
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Та еще как допустит. Что, в пиндосских верхах не деньги главное?
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Порошенко присвоит гражданство Самойлой и пригласит на конкурс,тем самым кинет Крыс путлера канкретна вместе с пропогондонами.Но вряд ли он это сделает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"
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