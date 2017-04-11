 У нас нет ни времени, ни правовых оснований организовывать "перформансы", - СБУ об акции под домом Шабунина

Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Е.Гитлянская.
Она отметила: "Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями В. Шабунина.
Подчеркну, что СБУ не осуществляет никаких мероприятий по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений.
У наших сотрудников есть достаточно задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности.
У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать "перформансы" для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким образом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги".
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10 апреля 2017 года Виталий Шабунин заявил, что представители Службы безопасности Украины пикетировали его дом.
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https://youtu.be/eF5JzzZ98hE
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Огласка - единственный способ их спасти.
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Сыбыу работает!
Взрывы взрывами,а потоки и дербан с крышиванием забирает все силы и время!
И опять таки,взрыв же на другой стороне дороги произошел,ну вот пусть ЖЕК отвечает!
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Шалунишки противные!
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Просто один единственный факт:Если в Развед службу,любой страны,проникает крот это очень и очень большое ЧП!Даже если этот крот,уборщица тетя Клава!
А СБУ руководил засланный казачек Якименко!
Вдумайтесь!
Председатель СБУ первое лицо шпион!
Сколько он туда мог внедрить своих пособников?
Да не обидятся на меня честные офицеры разведки,но сами должны понимать,после такого службу не реформируют,а расформировывают в чистую!
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той мітинг як раз вписується у їх задачи..
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