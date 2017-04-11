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Все про:митинг (2776) СБУ (13942) Шабунин (82) Гитлянская (91)

 У нас нет ни времени, ни правовых оснований организовывать "перформансы", - СБУ об акции под домом Шабунина

Служба безопасности Украины отвергает свое участие в акции, которую провели граждане под домом главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Е.Гитлянская.

Она отметила: "Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями В. Шабунина.

Подчеркну, что СБУ не осуществляет никаких мероприятий по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений.

У наших сотрудников есть достаточно задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности.

У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать "перформансы" для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким образом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж

10 апреля 2017 года Виталий Шабунин заявил, что представители Службы безопасности Украины пикетировали его дом.


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Да, как то Шабунин быстро определил, что СБУ этим занималось.не идумаю, что те люди выглядели имнно так

У нас нет ни времени, ни правовых оснований организовывать "перформансы", - СБУ об акции под домом Шабунина - Цензор.НЕТ 3848
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Так выглядел Голубан на сепарском видео,когда служил в батальоне восток.
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Время покажет. А на сепарском видео украинцев не интересуют всякие выдумки и фантазии касабских террористов
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Узурпация власти всё круче1 Свободу слова уже придушили, ну на основных ТВ каналах так точно. На всех эфирах ходят домашние политологи и эксперты Банковой и спикеры депутаты от БПП НФ, ну ещё ручные рыги. Савик Шустер (за которого шоколадный готов был жизнь отдать) в Италии....А с 2005 и по Майдан порошенко , яценюк и подельники не вылезали из ТВ к эфира Шустер Лайв. сейчас начали ненавистных общественников мочить...пока ещё мягенько, но чем ближе к выборам........
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Всё пропало? Ай. яй.яй!
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Номерной?! Когда у МинСтэць харчушься? Или на карточку получаешь денежки?
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Зависть плохое чувство. А * всё пропало* - ващще рассейское дерьмо.Методички идиот вкам пишет. Пора . что то новое придумать- НЕ ВСТАВЛЯЕТ
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Не вставляет? Торчишь? Методички с банковой получаешь? Клоун соевый......
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Касаб ты уже достал. прошу не приставать ко мне- мне женщины гравятся и их считатю союзниками по любви. Всё ясно?
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Человека можно вытянуть из ькасабии. А вот касабию из человека( я про вас) -ни когда
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Болеешь? Проверься у профильного врача. С Танюшей Черновол проконсультируйся...)))
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Выше читайте про себя- там вся правда. И не надо обижаться на правду. Честое слово
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Ты живёшь в мире Рошен. Ты с людьми на Крещатике поговори и почему твои хозяева не выходят к народу ? Много интересного о себе услышите в ненормативной лексике, а может в рыло дадут.)))
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Ни когда не подумал бы. что сумасшедшим дают в руки компьютер и возможность распространять умалишённые идеи .А теперь вижу демократия достигла больших высот,раз такие , как ты марают ЦЕНЗОР.
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Ты хоть тут на отзывы людей посмотри, глаза приоткрой.
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Уколы не пропусти и не злоупотребляй боярышником и соевым шоколадом. Иди лизни хозяевам, косточку получишь, за ухом почешут.
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Маладец! 11.80 р. заработал. или не заработал? Про Порошенко давай пиши.Слабак
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Не все пропало. Вот вы же есть и даже "пахнете"
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проезд мимо взорванного поезда 3 апреля 2017 года - 6 вагонов, на перроне отсутствия следов взрыва, крови, нахождения 14 трупов и 51 пострадавшего

https://youtu.be/eF5JzzZ98hE
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нету времени? а на блокбастеры в Одесской киностудии есть?
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Дотянем ли мы до 2019 года со всей этой шоколадной сволочью? Вопрос риторический.
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Раньше мы эти данные не публиковали, но адвокаты смогли пообщаться в Мариупольском СИЗО с арестованными партизанами из отряда "Равлик" - и получили согласие. Все партизаны из Донецка, поэтому раньше не решались рассказывать о них подробнее. Но друзья писали в личку и точно так же охреневали, когда узнавали их имена.

Огласка - единственный способ их спасти.
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А я верю - НЕКОГДА!!! ВЗРЫВЫ - УЖЕ В КИЕВЕ И ВСЕ БЛИЖЕ - К ГЛАВНОМУ ОФИСУ СБУ!!!
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Не разводи зраду!
Сыбыу работает!
Взрывы взрывами,а потоки и дербан с крышиванием забирает все силы и время!
И опять таки,взрыв же на другой стороне дороги произошел,ну вот пусть ЖЕК отвечает!
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Да нет -я просто волнуюсь!!! Скока там от начала Владимирской до 35 дома? Всего ничего...
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Заняты,наверно Голубана проверяют,или Насалика.
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насрали они на Насралика и Голубого...они счас озаботились как бы до выборов харанта дожить...
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Вобще то шутки шутками,но на мой взгляд,если и надо было расформировывать силовые структуры,то начать надо было с СБУ!
Просто один единственный факт:Если в Развед службу,любой страны,проникает крот это очень и очень большое ЧП!Даже если этот крот,уборщица тетя Клава!
А СБУ руководил засланный казачек Якименко!
Вдумайтесь!
Председатель СБУ первое лицо шпион!
Сколько он туда мог внедрить своих пособников?
Да не обидятся на меня честные офицеры разведки,но сами должны понимать,после такого службу не реформируют,а расформировывают в чистую!
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Шабунин и его однодумцы как кость в горле у влады... сбу делает им ату...
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фСБУ створене для кришування і тиску на опозицію..
той мітинг як раз вписується у їх задачи..
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Как там вчера Коломойский ответил?: "Пизд...т!"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ нас нет ни времени, ни правовых оснований организовывать "перформансы", - СБУ об акции под домом Шабунина
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