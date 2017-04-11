 Парубий инициирует встречу представителей стран Карпатского региона в июне в Трускавце для обсуждения модернизации региона в рамках "концепции Европы Карпат"

Об этом он сообщил в ходе встречи с министрами иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, Чехии Любомиром Заоралеком и Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В конце июня в Трускавце мы будем проводить встречу и будем приглашать председателей парламентов всех стран, входящих в Карпатский регион, чтобы вместе обсудить и составить план наших мероприятий по модернизации этого региона", - сказал он министрам.
Парубий отметил, что рассчитывает на участие председателей парламентов Чехии, Словакии и Венгрии в предстоящей встрече.
Председатель парламента также выступил за создание общей инфраструктурной программы по развитию Карпат в рамках так называемой "концепции Европы Карпат".
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