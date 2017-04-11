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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (400) Карпаты (132) Парубий (1428) Словакия (356) Чехия (766)

 Парубий инициирует встречу представителей стран Карпатского региона в июне в Трускавце для обсуждения модернизации региона в рамках "концепции Европы Карпат"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий инициирует встречу председателей парламентов стран Карпатского региона в июне в Трускавце (Львовская область) для обсуждения модернизации региона.

Об этом он сообщил в ходе встречи с министрами иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, Чехии Любомиром Заоралеком и Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В конце июня в Трускавце мы будем проводить встречу и будем приглашать председателей парламентов всех стран, входящих в Карпатский регион, чтобы вместе обсудить и составить план наших мероприятий по модернизации этого региона", - сказал он министрам.

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Парубий отметил, что рассчитывает на участие председателей парламентов Чехии, Словакии и Венгрии в предстоящей встрече.

Председатель парламента также выступил за создание общей инфраструктурной программы по развитию Карпат в рамках так называемой "концепции Европы Карпат".


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приедут гурали с Закопане .и спросят ..-а где здесь Карпаты.? -так лысые холмы.
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Он на каком языке будет разговаривать? С толмачом приедет?
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В стране, которой правят хорошо - стыдятся бедности, в стране, которой правят плохо - стыдятся богатства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий инициирует встречу представителей стран Карпатского региона в июне в Трускавце для обсуждения модернизации региона в рамках "концепции Европы Карпат"
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