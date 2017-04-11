 Шесть жителей Закарпатья задержаны по подозрению в хищении 16 млн гривен из автомобиля местного жителя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.
"Согласно процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области, правоохранителями задержана группа из шести жителей Закарпатья, которые занимались разбоем на территории области", - сообщает ведомство.
Согласно сообщению, указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района.
В тот день 6 мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами, стоя с оружием на обочине автотрассы "Киев - Чоп" возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.
В автомобиле находились 2 жителей Хустского района.
Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн гривен и 2 мобильными телефонами.
На данный момент все мужчины задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) Уголовного кодекса.
10 апреля 2017 года совместно с сотрудниками Национальной полиции в Закарпатской области у указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых правоохранители изъяли более 717 тыс. гривен, почти 200 тыс. долларов и 5 автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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