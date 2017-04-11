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Все про:Закарпатье (1355) ограбление (1181) разбой (195)

 Шесть жителей Закарпатья задержаны по подозрению в хищении 16 млн гривен из автомобиля местного жителя

Правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области по подозрению в хищении 16 миллионов гривен из автомобиля местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

"Согласно процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области, правоохранителями задержана группа из шести жителей Закарпатья, которые занимались разбоем на территории области", - сообщает ведомство.

Согласно сообщению, указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района.

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В тот день 6 мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами, стоя с оружием на обочине автотрассы "Киев - Чоп" возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.

В автомобиле находились 2 жителей Хустского района.

Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн гривен и 2 мобильными телефонами.

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На данный момент все мужчины задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) Уголовного кодекса.

10 апреля 2017 года совместно с сотрудниками Национальной полиции в Закарпатской области у указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых правоохранители изъяли более 717 тыс. гривен, почти 200 тыс. долларов и 5 автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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местный житель часом не родственник насирова?
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Не смешите. Обычный колхозник, капусту раннюю выращивает...
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хорошо видно местные жители ментам отстегнули...
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але ти дурне.....хай краще поділиться як він ці гроші заробляє.....це тобі не кроти-шахтарі дурнуваті- за шкалік жінку під кадирівця класти...
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Это только закарпатские цыганорагули могут украсть 16 миллионов и забрать пару дешевых телефонов, чтобы на них попалиться. Шура, сколько вам нужно для счастья?
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цікаве лиш-де цей мєстній жітель стіко взяв..він що перегнав вівці всієі області у румунію......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШесть жителей Закарпатья задержаны по подозрению в хищении 16 млн гривен из автомобиля местного жителя
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