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 Трехсторонняя контактная группа завтра в Минске обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников, - Олифер

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) на очередном заседании в Минске (Беларусь), которое состоится 12 апреля, обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего Президента (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Основные вопросы - безопасность и освобождение заложников", - сказала она.

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Олифер подчеркивает, что в ходе предыдущего заседания ТКГ была достигнута договоренность о прекращении огня с 1 апреля, однако боевики не соблюдают данную договоренность.
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трохи менш ефективний формат,ніж "норманська" червірка.
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Заложники скорее вымрут по старости чем их освободят эти самозваные минские пьянчуги...
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Обратите внимание! Порох скпзал о конфискации угля из лугандона,который будет заходить территории рашки.И српзу встреча в Минске!Очерндное,ищ сотни,подтверждениеючто они там только и занимаютсч,чтт делят деньги,а наши пленнве -нм закуску,межлу прочим.Роэтому такой и результат,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа завтра в Минске обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников, - Олифер
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