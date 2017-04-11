 Трехсторонняя контактная группа завтра в Минске обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников, - Олифер

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего Президента (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Основные вопросы - безопасность и освобождение заложников", - сказала она.
Олифер подчеркивает, что в ходе предыдущего заседания ТКГ была достигнута договоренность о прекращении огня с 1 апреля, однако боевики не соблюдают данную договоренность.
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