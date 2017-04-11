 Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает, что воинов 54-й бригады вывели на Чугуевский полигон после 13 месяцев непрерывных боевых действий на передовой под Светлодарском. Но на полигоне возникли проблемы с условиями проживания военнослужащих: тыловые службы установили палатки для приема душа, но принять душ бойцы не могли.
"Заместитель командира бригады подполковник Алексей Оцерклевич обратил внимание, что душ принять нельзя, поскольку в комплекте не привезли краники. Всего-то двадцать краников. Разумеется, Оцерклевич обратился в тыловые службы, и ему сказали, что конечно, надо написать заявку, и краники пришлют. Через неделю всего лишь. Но может и не через неделю. А пока как-то решайте сами, ведь положено солдату стойко переносить тяготы и лишения воинской службы", - пишет Бутусов.
Хотя, по его словам, напрашивался совсем другой вариант - срочно дать приказ взять на складе краники, отправить в часть, а потом оформлять бумаги столько сколько нужно.
"Ведь люди год жили в земле, на войне, потеряли своих товарищей, их беречь надо, не напрягать, ведь у тех, кто оформляет заявки, душ есть каждый день, а у солдат - нет. И Оцерклевич поступил так, как поступают все командиры на фронте все эти три года войны - позвонил волонтеру Юрию Мысягину, чтобы найти краники побыстрей", - пишет журналист.
Он отмечает, что волонтер Мысягин помогал 54-й бригаде больше года, обеспечивал самые различные заявки - от тепловизионных прицелов до гвоздей и воды.
"Разумеется, собирать средства на это можно только через соцсети. Юрий написал и сейчас. (...) ...и на следующий день краники поехали на полигон, чтобы солдаты смогли нормально мыться. Что для боеспособности подразделения и здоровья бойцов имеет неоценимое значение. И министр обороны С.Полторак выслал на полигон грозную комиссию, чтобы проверить обеспечение 54-й бригады", - пишет Бутусов.
По его словам, логично было бы допустить, что комиссия выяснит, почему тыловые службы оперативного командования "Восток" не сумели обеспечить размещение боевой части, которая год воевала, и ответственные за это начальники будут наказаны.
"Думалось, бригаде быстро передадут какие-то полезные в хозяйстве вещи, выполнят какие-то заявки, пожмут руки бойцам и волонтерам, и скажут: "Спасибо, что так быстро и самостоятельно решили проблему". Но во главе инспекции прибыл генерал-майор Александр Красноок, новый командующий ОК, и его выводы были однозначны. Раз министр назначил комиссию на полигон из-за статуса в Фейсбуке, значит проблема отнюдь не в кранах - а в Фейсбуке. И виноват в данной ситуации один человек - тот, кто допустил утечку в Фейсбук секретной информации - то есть Оцерклевич! Бронебойная логика", - пишет Бутусов.
По его словам, в результате генерал-майор Красноок принял решение - Оцерклевича наказать, отстранить его от должности замкомбрига и перевести на штабную работу.
"То есть выглядит это так: боевой офицер воевал два с половиной года, все время на передовой, с солдатами, заслужил должность замкомбрига, и теперь его отстраняют, потому что он хотел обеспечить душ для своих боевых товарищей", - отмечает Бутусов.
Он добавляет, что если министр обороны Полторак немедленно не вмешается в ситуацию по отстранению Оцерклевича, то "смысл вообще в любых министерских проверках пропадет".
"Если сейчас не будет восстановлена справедливость по Оцерклевичу, значит люди перестанут жаловаться и писать, поймут, что все бесполезно. Значит, система не работает. И люди будут продолжать уходить, ведь и так нехватка личного состава колоссальная. Наоборот, если министр решит дело по справедливости, и взыскание получат, как это положено в данном случае, тыловые службы, и офицера восстановят в должности, это будет хорошим позитивным примером адекватных решений военного руководства", - уверен Бутусов.
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Полторак ТАКАЯ же ШТАБНАЯ КРЫСА, как и его подчиненные - гЫнЫрал-майор Красноок и т.п. шелупонь.
Не будет терпеть НОРМАЛЬНЫЙ командир, и тем более покрывать - подобных подчиненных..
И послан красноок был именно для того, чтобы наказать "возмутителей спокойствия".
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Уважаемые друзья и подписчики, спасибо Вам всем за помощь и поддержку.
Давайте сейчас успокоимся и скажем стоп.
Министр обороны Степан Тимофеевич Полторак в курсе всей ситуации: и по 20 краникам, и по флагам, и по комиссии, и по ситуации с отстранением замкомбрига 54-й бригады Алексеея Оцерклевича.Я разговаривал с министром.
У него все на личном контроле.Давайте все успокоимся.
В конце недели будет официальный результат по всем вопросам.Спасибо за звонок!
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Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа.
А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной.
Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она увидела злые морды остальных обезьян, атакующих ее.
После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем та, которую заменили первой еще и с энтузиазмом.
И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. Почему?
Потому что тут так принято...
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А не этот ОЙбаный "СОВОК"...
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лавнокомандуючий провіряльщику медаль вручить, а полторак квартиру
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Про..бали?
Ну дык за это можно и отстранить
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Что они там блокируют когда юлокада и так уже с 2 сторон?
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И не говорите что министр не знал кого назначал - не просто знал - он для этого и назначал - ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ПОСЯГАТЕЛЬСТВ на КОРМУШКУ.
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нельзя такую инфу разглашать
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в каком украинском уставе написани єти совково-дебильние слова?
в конце - апреля, середине мая проект контрактной армии накроется медним тазиком
и кому то отвечать за єто придется
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Ей-богу, не хватает в нашей армии услуги "сквозь строй", и первыми почетными пользователями должны были бы стать снабженцы с широкими лампасами...
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- Йййй-аааа...
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Ща Бирюка отгавкиваться по Фейсбукам натравят.
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А генерал-майора Красноокого на місяць у лейтенанти чи капітани в Промзону під Авдіївку чи Піски. Вижив -- отримав, тобто заробив собі пенсію... генеральську...
Якщо добре буде воювати, то не отримає випадковий осколок у спину...
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не так давно було обурення війскових на Широкому Лані..
ще - на базі "Десна"..
і знову теж саме..
якщо верховний головноторгующий, то такі ж його хенерали..
полторак має пити з ганьбою, бо це він відповідальний за незадовільне забеспечення
елементарними речами
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Новый военгородок там забацать.
Уверен - там тоже болото,что и было сто лет подряд.
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Де СБУ? Необхідно розібратися з політичними антиукраїнськими уподобаннями генерал-майора Красноокого! Напевно у нього потомственного генерала під подушкою лежить триколор та георгієвські стрічки в кармані, а на клумбі його дачки він розвидить квіти для зустрічі кремлівського узурпатора на білому коні...
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Только на РФии садят за плакат "Я за мир!", "Я против коррупции" ...
Ну и у нас подобный подход наблюдаю.
Как мы можем победить с таким руководством?
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220В по полёвке. Про туалет впоминать?
Они натягивают палатки, которые горят, летом в них +50, зимой если завтыкать
И не протопить две буржуйки дровами, которые уехали в ЕС, можно околеть.
В дождь в них все плывет. И стоит палатка на 24 места где спят плечом к плечу
Дохера.
А эти долбни делают вид, что не знают в каких вагончиках им строители маетки строят.
Да и вообще вариантов куча.
Мля дебилы.((((((...
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Полтак пусть оборвет свой жирный,вросший в кресло зад и метнется на Чугуевский полигон,иначе СКОРО эти недообеспеченные полигоны прийдут к нему.
Зато наверно новые хатынки у проворовавшихся генеральчиков,растут в геометрической прогрессии.
Даааа,надо требовать убирать к черту подобных краснооков и создавать офицерские комитеты по контролю.
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Загиблі в березні: 35 ОБЛИЧ ГЕРОЇВ
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