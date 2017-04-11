 Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист

Об этом в своем

пишет главред

Юрий Бутусов.

Он отмечает, что воинов 54-й бригады вывели на Чугуевский полигон после 13 месяцев непрерывных боевых действий на передовой под Светлодарском. Но на полигоне возникли проблемы с условиями проживания военнослужащих: тыловые службы установили палатки для приема душа, но принять душ бойцы не могли.

"Заместитель командира бригады подполковник

обратил внимание, что душ принять нельзя, поскольку в комплекте не привезли краники. Всего-то двадцать краников. Разумеется, Оцерклевич обратился в тыловые службы, и ему сказали, что конечно, надо написать заявку, и краники пришлют. Через неделю всего лишь. Но может и не через неделю. А пока как-то решайте сами, ведь положено солдату стойко переносить тяготы и лишения воинской службы", - пишет Бутусов.

Хотя, по его словам, напрашивался совсем другой вариант - срочно дать приказ взять на складе краники, отправить в часть, а потом оформлять бумаги столько сколько нужно.

"Ведь люди год жили в земле, на войне, потеряли своих товарищей, их беречь надо, не напрягать, ведь у тех, кто оформляет заявки, душ есть каждый день, а у солдат - нет. И Оцерклевич поступил так, как поступают все командиры на фронте все эти три года войны - позвонил волонтеру

, чтобы найти краники побыстрей", - пишет журналист.

Он отмечает, что волонтер Мысягин помогал 54-й бригаде больше года, обеспечивал самые различные заявки - от тепловизионных прицелов до гвоздей и воды.

"Разумеется, собирать средства на это можно только через соцсети. Юрий написал и

. (...) ...и на следующий день краники поехали на полигон, чтобы солдаты смогли нормально мыться. Что для боеспособности подразделения и здоровья бойцов имеет неоценимое значение. И министр обороны С.

, чтобы проверить обеспечение 54-й бригады", - пишет Бутусов.

По его словам, логично было бы допустить, что комиссия выяснит, почему тыловые службы оперативного командования "Восток" не сумели обеспечить размещение боевой части, которая год воевала, и ответственные за это начальники будут наказаны.

"Думалось, бригаде быстро передадут какие-то полезные в хозяйстве вещи, выполнят какие-то заявки, пожмут руки бойцам и волонтерам, и скажут: "Спасибо, что так быстро и самостоятельно решили проблему". Но во главе инспекции прибыл генерал-майор Александр Красноок, новый командующий ОК, и его выводы были однозначны. Раз министр назначил комиссию на полигон из-за статуса в Фейсбуке, значит проблема отнюдь не в кранах - а в Фейсбуке. И виноват в данной ситуации один человек - тот, кто допустил утечку в Фейсбук секретной информации - то есть Оцерклевич! Бронебойная логика", - пишет Бутусов.

По его словам, в результате генерал-майор Красноок принял решение - Оцерклевича наказать, отстранить его от должности замкомбрига и перевести на штабную работу.

"То есть выглядит это так: боевой офицер воевал два с половиной года, все время на передовой, с солдатами, заслужил должность замкомбрига, и теперь его отстраняют, потому что он хотел обеспечить душ для своих боевых товарищей", - отмечает Бутусов.

Он добавляет, что если министр обороны Полторак немедленно не вмешается в ситуацию по отстранению Оцерклевича, то "смысл вообще в любых министерских проверках пропадет".