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Все про:армия (7634) проверка (442) военнослужащие (3520) полигон (194) Бутусов Юрий (1237)

 Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист

Заместитель командира бригады подполковник Алексей Оцерклевич отстранен за то, что озвучил проблему с обеспечением надлежащих условий проживания военнослужащих.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что воинов 54-й бригады вывели на Чугуевский полигон после 13 месяцев непрерывных боевых действий на передовой под Светлодарском. Но на полигоне возникли проблемы с условиями проживания военнослужащих: тыловые службы установили палатки для приема душа, но принять душ бойцы не могли.

"Заместитель командира бригады подполковник Алексей Оцерклевич обратил внимание, что душ принять нельзя, поскольку в комплекте не привезли краники. Всего-то двадцать краников. Разумеется, Оцерклевич обратился в тыловые службы, и ему сказали, что конечно, надо написать заявку, и краники пришлют. Через неделю всего лишь. Но может и не через неделю. А пока как-то решайте сами, ведь положено солдату стойко переносить тяготы и лишения воинской службы", - пишет Бутусов.

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Хотя, по его словам, напрашивался совсем другой вариант - срочно дать приказ взять на складе краники, отправить в часть, а потом оформлять бумаги столько сколько нужно.

"Ведь люди год жили в земле, на войне, потеряли своих товарищей, их беречь надо, не напрягать, ведь у тех, кто оформляет заявки, душ есть каждый день, а у солдат - нет. И Оцерклевич поступил так, как поступают все командиры на фронте все эти три года войны - позвонил волонтеру Юрию Мысягину, чтобы найти краники побыстрей", - пишет журналист.

Он отмечает, что волонтер Мысягин помогал 54-й бригаде больше года, обеспечивал самые различные заявки - от тепловизионных прицелов до гвоздей и воды.

"Разумеется, собирать средства на это можно только через соцсети. Юрий написал и сейчас. (...) ...и на следующий день краники поехали на полигон, чтобы солдаты смогли нормально мыться. Что для боеспособности подразделения и здоровья бойцов имеет неоценимое значение. И министр обороны С.Полторак выслал на полигон грозную комиссию, чтобы проверить обеспечение 54-й бригады", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных 53-й бригады разместили на полигоне в подтопленных палатках перед выходом в зону АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

По его словам, логично было бы допустить, что комиссия выяснит, почему тыловые службы оперативного командования "Восток" не сумели обеспечить размещение боевой части, которая год воевала, и ответственные за это начальники будут наказаны.

"Думалось, бригаде быстро передадут какие-то полезные в хозяйстве вещи, выполнят какие-то заявки, пожмут руки бойцам и волонтерам, и скажут: "Спасибо, что так быстро и самостоятельно решили проблему". Но во главе инспекции прибыл генерал-майор Александр Красноок, новый командующий ОК, и его выводы были однозначны. Раз министр назначил комиссию на полигон из-за статуса в Фейсбуке, значит проблема отнюдь не в кранах - а в Фейсбуке. И виноват в данной ситуации один человек - тот, кто допустил утечку в Фейсбук секретной информации - то есть Оцерклевич! Бронебойная логика", - пишет Бутусов.

По его словам, в результате генерал-майор Красноок принял решение - Оцерклевича наказать, отстранить его от должности замкомбрига и перевести на штабную работу.

"То есть выглядит это так: боевой офицер воевал два с половиной года, все время на передовой, с солдатами, заслужил должность замкомбрига, и теперь его отстраняют, потому что он хотел обеспечить душ для своих боевых товарищей", - отмечает Бутусов.

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Он добавляет, что если министр обороны Полторак немедленно не вмешается в ситуацию по отстранению Оцерклевича, то "смысл вообще в любых министерских проверках пропадет".

"Если сейчас не будет восстановлена справедливость по Оцерклевичу, значит люди перестанут жаловаться и писать, поймут, что все бесполезно. Значит, система не работает. И люди будут продолжать уходить, ведь и так нехватка личного состава колоссальная. Наоборот, если министр решит дело по справедливости, и взыскание получат, как это положено в данном случае, тыловые службы, и офицера восстановят в должности, это будет хорошим позитивным примером адекватных решений военного руководства", - уверен Бутусов.

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В статье нет ни слова про то что Красноок приказал убрать все Красно-Черные флаги,которые имелись у солдат.
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Юрий Бутусов.. ты до сих пор веришь Полтораку??
Полторак ТАКАЯ же ШТАБНАЯ КРЫСА, как и его подчиненные - гЫнЫрал-майор Красноок и т.п. шелупонь.
Не будет терпеть НОРМАЛЬНЫЙ командир, и тем более покрывать - подобных подчиненных..
И послан красноок был именно для того, чтобы наказать "возмутителей спокойствия".
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Должен. А если не будет верить - придут Дейдей и Отброскин с битами и расскажут как надо Родину любить.
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Вы что, недовольны радикально реформированной Новой Полицией? Надо проверить - не шатун ли вы, а может и агент Кремля.
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Юрий Мысягин
Уважаемые друзья и подписчики, спасибо Вам всем за помощь и поддержку.
Давайте сейчас успокоимся и скажем стоп.
Министр обороны Степан Тимофеевич Полторак в курсе всей ситуации: и по 20 краникам, и по флагам, и по комиссии, и по ситуации с отстранением замкомбрига 54-й бригады Алексеея Оцерклевича.Я разговаривал с министром.
У него все на личном контроле.Давайте все успокоимся.
В конце недели будет официальный результат по всем вопросам.Спасибо за звонок!
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Система бля... Сколько лет прошло, уже, кажется, и совки сто раз передохли, а система живее всех живых.
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Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница.
Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа.

А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной.
Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она увидела злые морды остальных обезьян, атакующих ее.
После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем та, которую заменили первой еще и с энтузиазмом.
И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. Почему?

Потому что тут так принято...
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Сейчас скажут , что "агенты кремля мешают" разваливать армию.
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Лилия Стацкая. Армию также могут разваливать и бараны с генеральскими погонами. Я недавно видел фотографию удостоверения офицера ВСУ с отметками продвижения по службе - за 10 месяцев 2016 года этот гений военного искусства от лейтенанта прошел путь до полковника - каждый месяц -присвоение очередного звания. Вот , оказывается, кто завел наших добровольцев в окружения под Иловайском и Дебальцево! С этим нужно что то делать и я уверен, порядок народ наведет с этой отрыжкой - через окопы прошли тысячи настоящих офицеров и этих штабных крыс-штафирок они не потерпят.
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Если не сообщать о проблемах, то ничего не изменится
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Совковый военный устав видел, про то шо солдат должен стойко превозмогать? Так вот с тех пор ничего в украинской армии не изменилось - бабы еще быдла нарожают.
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Совковость армии никуда не ушла, и Полторак за это ответственен.
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А кто на полигоне отвечает за краники? Или это уже не важно? Дибилы.
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Интересно,а кто принимает после строительства генеральскую баню,прапор или сам генерал осматривает свои новые удобства? Если командующий ОК считает,что отсутствие душа на полигоне это мелочи,то пусть переселится к солдатикам в палаточку, а не сидит в нафаршированом кабинете и ездит на иномарке служебной. В Уставе разве есть раздел роскошная жизнь для генерала и скотовник для солдата?
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В уставе только: "с достоинством и честью должен переносить все тяготы и лишения"
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Не знаю, про яку гідність і честь може йти мова, коли від тебе тхне (не з твоєї вини) за 10 метрів... Може так і задумано, щоб воїни відчували себе брудним, безправним бидлом без честі й гідності??? В лайні б ту суку Красножопа викупати і місяць митись не давати - найкраще виховання для таких "хенералів" сраних!
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всіх підарів з комісії на передок, буде їм не до фейсбука і краників....
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А как хотелось, что бы символом новой власти стала "МЕТЛА"!
А не этот ОЙбаный "СОВОК"...
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реХформа в армії ...повним ходом...90% "командного" складу гнати сраною мітлою ...совдеп сраний в мозгах врісся разом з фуражкою
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щаз главнокомандуючий провіряльщику медаль вручить, а полторак квартиру
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Нельзя по-скотски относиться к солдатам. К воинам! Это преступление. Но как всегда без наказания.
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А куда пропали краники?
Про..бали?
Ну дык за это можно и отстранить
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а вот это уже СОВОК в чистом виде, таким он был всегда в мозгах генералитета.
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Чем народ меньше знает тем порошенко и его банде проще воровать
"Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук": Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих, - журналист - Цензор.НЕТ 9460
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задолбали
Что они там блокируют когда юлокада и так уже с 2 сторон?
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Наши хенералы вместе с говнокомандуючим - просто опупели в конец, нафиг!!! совкодрочеры куевы...
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Для хЕниралов как Красноок - это посягательство на СВЯТОЕ на КОРМУШКУ !!!! (тыловые службы) как можно !!!!! Для него служба заключается не в защите Отечества , а в доступе то корыта.
И не говорите что министр не знал кого назначал - не просто знал - он для этого и назначал - ДЛЯ ЗАЩИТЫ от ПОСЯГАТЕЛЬСТВ на КОРМУШКУ.
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Такие пакости наверняка предназначены для того ,чтоб "отбить" желание солдат любить свою Батькивщину и сражаться за неё. Бездарное руководство вышестоящих генштабовских чинов.
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"краники" ха-ха, все ватники от смеха по полу катаются
нельзя такую инфу разглашать
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Ну и как бороться с рашкой с подобными краснооками? А полтораками? А муженками? Что за днище?
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" положено солдату стойко переносить тяготы и лишения воинской службы"
----
в каком украинском уставе написани єти совково-дебильние слова?
в конце - апреля, середине мая проект контрактной армии накроется медним тазиком

и кому то отвечать за єто придется
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помнится мне, не так давно Минобороны хвалили за самое быстрое реформирование...
Ей-богу, не хватает в нашей армии услуги "сквозь строй", и первыми почетными пользователями должны были бы стать снабженцы с широкими лампасами...
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Александр Васильевич Суворов говорил, что любого интенданта уже через полгода службы можно смело расстреливать - есть за что.
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это не тот василич,шо по приказу катьки-проститутки уничтожил Запорожскую Сечь? если тот,то нахера постить его высеры...
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Как там в методичках? Пэдро поднял армию на небывалую высоту,слава Говнокомандывающему,УРА!!
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в методичке написано: "Украинская армия и Вооруженные силы Украины обеспечены всем необходимым на сегодняшний день. Военная реформа - это первая удача действующей украинской власти, которую оценил весь мир"
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Там еще шото про самую сильную армию Европы было, помнится.
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Для того, шоб быть самым сильным, мыться необязательно.
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А если очень долго не мыться, то можно даже и не быть самым сильным - противник от вони будет дохнуть еще на подступах.
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- Это ты информацию в Фейсбуке разместил?
- Йййй-аааа...

Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист - Цензор.НЕТ 7543
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Це вже якісь сталінські методи: є людина - є проблеми, немає дюдини - немає проблеми. Добре що лиш відсторонили.
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Подайте на пропитание пострадавшему от фейсбука
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опять призывы к "доброму" начальнику..."реформа" - это когда всяким красножоповым и в голову не должна приходить мысль наказать боевого командира - прав, что б у них таких НЕБЫЛО!
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наказание было бы совсем "справедливым", если бы, после отстранения боевого комбрига и перевода его на штабную работу, десять тыловых, вонючих крыс отправились бы на... передовую, на 13 месяцев...
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Что-то с этими тыловыми службами делать нужно, чтобы они понимали то, что они всего лишь обслуживающий персонал на побегушках - даже если в звании генерала, а вовсе не хозяева жизни у которых военные что-то выпрашивают....
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Красноок,су..а,запрети Фейсбук.Слабо? Вот сколько лет этому Краснооку,ну сколько он в совке жил,ну откуда такая стопроцентноя пропитанность дебилизмом? Прав был вчера Корчинский,законными методами мы ничего не добъемся,ибо все они будут разбиваться об оловянные лбы вот таких краснооков.
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Там вверху про 5 абизян написано - так и с хенералитетом.
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Совковые генералы застойного периода, это приговор любой армии.
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А что,подчиненные Оцерклевича тупо промолчали?
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утечка секретной информации через краники .... нет слов...
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Або совок переможе українські ЗС, або навпаки. З дій генералітету іншого не дано. Як дійсно мало бойових справжніх генералів у нашому війську. Три роки як нема найдостойнішого - генерала Кульчицького. Він за своїх солдат міг горло перегризти. Мабуть з косооким, пардон, красооким, не спрацювався би.
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Опять Полтосрака обосрался, а позиционировал себя как рехворматора, крепкого хозяйственника, заботящегося о простых солдатах и офицерах.
Ща Бирюка отгавкиваться по Фейсбукам натравят.
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Бутусов если не ошибаюсь советник президента? Я думаю не писать в фейсбуке нужно а обратится на прямую к гаранту.
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Або заміна генерал-майора Красноокого на підполковника Оцерклевича, або Полторака -- на@уй з посади міністра... І тут повинен уже втрутитися "головнокомандувач" Петя Порошенко із своєю АП, а також голова РНБО Турчинов О. Питання доставки краників необхідно підняти на засіданні РНБО, бо це вже не одноразовий випадок про повний підрив боєздатності підрозділу, який захищав і захищає спокій українців від путінської орди.
А генерал-майора Красноокого на місяць у лейтенанти чи капітани в Промзону під Авдіївку чи Піски. Вижив -- отримав, тобто заробив собі пенсію... генеральську...
Якщо добре буде воювати, то не отримає випадковий осколок у спину...
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командовать вооруженными силами должны люди лично принимавшие участие в боевых действиях на передовой а не пузато-лампасное тыловое ворье...
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Президент Украины Петя тырит мясо и другие продукты с Армии через урода смотрящего Бирюкова . Эти казлы фальсифицируют тендеры на поставку продуктов на фронт . Грабежом Армии занимается Генштаб . Там сидят енералы предатели сотрудники ФСБ Ху ... ла Педафила . Петя и Педафил с Кананенком это криминальная банда .
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Тупость некоторых генералов просто поражает. Гнать этого Краснока из армии нафик.Он же угробит людей, он туп как сивый мерин.
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вже не перший раз коли підрозділ з передової виводять у непідготовлену базу..
не так давно було обурення війскових на Широкому Лані..
ще - на базі "Десна"..
і знову теж саме..
якщо верховний головноторгующий, то такі ж його хенерали..
полторак має пити з ганьбою, бо це він відповідальний за незадовільне забеспечення
елементарними речами
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Интересно, куда делось то уйло с соседней ветки, которое верещало, шо все вокруг - агенты кремля и им сочуствующие, а у солдат все хорошо, солдаты теперь могут свободно требовать соблюдения прав и ничего не бояться...
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Журналисты, скатайтесь на ШирЛан. Полторак обещал до конца лета 2016
Новый военгородок там забацать.
Уверен - там тоже болото,что и было сто лет подряд.
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дело не в тыловых крысах а гораздо выше.эти верхи держат в узде боевые части не позволяя им совершить марш-бросок в нужном направлении
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Що втратять ВС України, якщо завтра пан-генерал та ще й майор розчинеться в повітрі? Та нічого... Замість того, щоб привезти генералу краники і власноруч їх установити, тим самим вичерпати банальність ситуації... якісь "заходи" проти "Facebook" і бойового командира... тобто проти усього українського народу...
Де СБУ? Необхідно розібратися з політичними антиукраїнськими уподобаннями генерал-майора Красноокого! Напевно у нього потомственного генерала під подушкою лежить триколор та георгієвські стрічки в кармані, а на клумбі його дачки він розвидить квіти для зустрічі кремлівського узурпатора на білому коні...
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это не крысы тыловые это ХЕРнералы из будок харанта
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Вот мрази, загнать бы эту комиссию, во главе с полтароком, в окопы на авдеевскую промку и забыть на недельку.
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Сюр какой то! Ватный подход в руководстве МО.
Только на РФии садят за плакат "Я за мир!", "Я против коррупции" ...
Ну и у нас подобный подход наблюдаю.
Как мы можем победить с таким руководством?
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Это ж вдуматься только, на постоянном месте дислокации: вода привозная, электричество
220В по полёвке. Про туалет впоминать?
Они натягивают палатки, которые горят, летом в них +50, зимой если завтыкать
И не протопить две буржуйки дровами, которые уехали в ЕС, можно околеть.
В дождь в них все плывет. И стоит палатка на 24 места где спят плечом к плечу
Дохера.
А эти долбни делают вид, что не знают в каких вагончиках им строители маетки строят.
Да и вообще вариантов куча.
Мля дебилы.((((((...
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Красноока на передовую ... окопы рыть - на большее он не способен и не заслуживает
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Предлагаю выводить войска на отдых в Конче-Заспу.
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Во время войны.......НЕТ обеспечения армии......полный пердомонон.
Полтак пусть оборвет свой жирный,вросший в кресло зад и метнется на Чугуевский полигон,иначе СКОРО эти недообеспеченные полигоны прийдут к нему.
Зато наверно новые хатынки у проворовавшихся генеральчиков,растут в геометрической прогрессии.
Даааа,надо требовать убирать к черту подобных краснооков и создавать офицерские комитеты по контролю.

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Вот и нужно защитить этого человека от "прогнившей" системы.
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не ну хлопці.....таки військова таємниця давно зникла....хоча би візьмість телеканали....журналюги розкажуть усе-ще й адреса патріотів виставлять на увесь світ....що не кажи.....зради та зрадників ще досталь..............
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"не будет восстановлена справедливость по Оцерклевичу Источник: http://censor.net.ua/n435892" - а, что только по нему нужно восстанавливать справедливость!!?? Бутусов лукавит!!! потому как таких полковников и майоров, сотни и справедливость только вокруг одного надо восстановить!! Вот раздерут на части, когда то бойцы одного хенерала, и справедливость вмиг появится во всём!!
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традиційно, поіменні бойові втрати за місяць. за березень - 34 (35?), це найбільше з липня 2016 року. +196 поранених. "режим тиші"

Загиблі в березні: 35 ОБЛИЧ ГЕРОЇВ

Замкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист - Цензор.НЕТ 9546
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамкомбрига 54-й бригады Оцерклевич отстранен за "разглашение" проблем с обеспечением военнослужащих: "Виноват тот, кто допустил утечку в Фейсбук", - журналист
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