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 Во Львовской области должностные лица лесхоза присвоили 268 тыс. грн предприятия

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики и следствия областного управления Национальной полиции разоблачили должностных лиц одного лесхозов в присвоении средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в рамках открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК уголовного производства, было установлено, что директор лесхоза по предварительному сговору с главным бухгалтером и инженером, который выполнял функции кассира, получил из кассы предприятия более 560 тысяч гривен.

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"В дальнейшем, в нарушение Положения ведения кассовых операций и требований Налогового кодекса директор лесхоза не вернул в кассу 268 тысяч гривен, а обратил их в свою пользу и присвоил", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что в настоящее время должностным лицам лесхоза объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного госпредприятию ущерба.

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