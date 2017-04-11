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Все про:граница (2905) Шенген (137) Евросоюз (11730)

 Новые правила проверки на границах ЕС спровоцировали хаос, Еврокомиссия собирает совещание, - EUobserver

Европейская комиссия собирает экспертов в Брюсселе для проведения консультаций из-за хаоса и огромных задержек, возникших после ужесточения правил безопасности на внешних границах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на EUobserver, об этом заявил представитель Еврокомиссии.

"Когда дело дошло до продолжительных очередей, мы вышли на контакт с несколькими государствами-членами, и мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", - сообщил он.

Введенные правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан Евросоюза, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений, как в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Евросоюза ужесточил контроль на границах ЕС

От национальных властей требуется проверять документы каждого гражданина ЕС, используя правоохранительные базы, который покидает или въезжает в Шенгенскую зону.

Задача очень сложная, поскольку в 2015 году на внешних границах Шенгенской зоны было зарегистрировано более 200 миллионов пересечений границы.

В течение нескольких часов после введения новых правил в минувшую пятницу, Словения приостановила проверки в связи с массовыми заторами на границе с Хорватией. Огромные задержки также были зафиксированы в аэропортах в Греции и Испании.

Полиция Греции заявила, что приостановит систематические проверки граждан ЕС на шесть месяцев.

Отметим, что в Еврокомиссии в понедельник заявили, что у стран-членов было время подготовиться к вступлению в силу этих новых правил.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 марта Совет Европейского Союза одобрил решение, усиливающее контроль на внешних границах ЕС.

Внесенные изменения обязывают государства-члены проводить "систематические проверки в соответствующих базах данных в отношении всех лиц, в том числе и граждан ЕС и членов их семей, не являющихся гражданами ЕС, когда они пересекают внешние границы Евросоюза".

Законодательные изменения касаются всех внешних границ (авиационные, морские и сухопутные границы), и контроля как на въезде, так и на выезде из ЕС.

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Впрочем, в том случае, если постоянная проверка баз данных может привести к замедлению транспортных потоков на морских или сухопутных границах, государствам-членам разрешается проводить только целевые проверки по базам данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью.

В отношении воздушных границ государства-члены могут лишь проводить целевые проверки по базам данных в течение переходного периода (6 месяцев) с момента вступления в силу данного постановления.

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Как же у них всё продумано.. Наводнили Европу цыганвой ближневосточной и сразу повышение занятости: полиции, службе безопасности, врачам, социальным работникам, пограничникам, таможеникам.. Опять же, после каждого взрыва или грузовиком-наезда общество консолидируется: толпами свечки зажигают, журавликов запускают. Короче, одни плюсы..
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Короче говоря, когда полностью узаконят "безвиз" для украинцев, европейцы введут ряд ограничений. И "безвиз" не будет таким уж и "безвизом" для украинцев, ну и конечно не только для нас...

И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди, И Порошенко такой молодой, И юный "безвиз" впереди.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые правила проверки на границах ЕС спровоцировали хаос, Еврокомиссия собирает совещание, - EUobserver
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