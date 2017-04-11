 Новые правила проверки на границах ЕС спровоцировали хаос, Еврокомиссия собирает совещание, - EUobserver

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на EUobserver, об этом заявил представитель Еврокомиссии.
"Когда дело дошло до продолжительных очередей, мы вышли на контакт с несколькими государствами-членами, и мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", - сообщил он.
Введенные правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан Евросоюза, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений, как в Париже.
От национальных властей требуется проверять документы каждого гражданина ЕС, используя правоохранительные базы, который покидает или въезжает в Шенгенскую зону.
Задача очень сложная, поскольку в 2015 году на внешних границах Шенгенской зоны было зарегистрировано более 200 миллионов пересечений границы.
В течение нескольких часов после введения новых правил в минувшую пятницу, Словения приостановила проверки в связи с массовыми заторами на границе с Хорватией. Огромные задержки также были зафиксированы в аэропортах в Греции и Испании.
Полиция Греции заявила, что приостановит систематические проверки граждан ЕС на шесть месяцев.
Отметим, что в Еврокомиссии в понедельник заявили, что у стран-членов было время подготовиться к вступлению в силу этих новых правил.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 марта Совет Европейского Союза одобрил решение, усиливающее контроль на внешних границах ЕС.
Внесенные изменения обязывают государства-члены проводить "систематические проверки в соответствующих базах данных в отношении всех лиц, в том числе и граждан ЕС и членов их семей, не являющихся гражданами ЕС, когда они пересекают внешние границы Евросоюза".
Законодательные изменения касаются всех внешних границ (авиационные, морские и сухопутные границы), и контроля как на въезде, так и на выезде из ЕС.
Впрочем, в том случае, если постоянная проверка баз данных может привести к замедлению транспортных потоков на морских или сухопутных границах, государствам-членам разрешается проводить только целевые проверки по базам данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью.
В отношении воздушных границ государства-члены могут лишь проводить целевые проверки по базам данных в течение переходного периода (6 месяцев) с момента вступления в силу данного постановления.
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