 Глава МИД Венгрии о двойном гражданстве венгров в Украине: "Это европейский феномен. Надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям"

Об этом на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Павлом Климкиным, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком сказал глава МИДа Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза", - заявил Сийярто.
По его словам, Венгрия считает неприемлемым применение административной или уголовной ответственности в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.
"Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесем вреда венграм, которые живут в Украине", - сказал Сийярто.
Климкин, в свою очередь, сказал, что поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.
Напмоним, в марте МИД выразил удивление призывом вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена о необходимости создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Шемьен выразил мнение, что выживание венгерских общин, проживающих за границей, зависит от их способности достичь прогресса в деле получения автономии в составе страны, где они постоянно проживают. По его мнению, для защиты интересов венгерского населения венгерские партии должны иметь представительство не только на уровне местных органов власти, но и в парламентах этих стран.
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