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Все про:карантин (140) чума (42) свинина (52)

 В 23 населенных пунктах 13 областей Украины введен карантин из-за африканской чумы свиней

В 23 населенных пунктах 13 областей Украины действует карантин из-за вспышек африканской чумы свиней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В Госпотребслужбе уточнили, что больше всего населенных пунктов с объявленным карантином расположено в Донецкой (4), Запорожской (3), Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Винницкой (по 2) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция.

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Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новые вспышки АЧС, такой населенный пункт считается оздоровленным.

По данным Госпродпотребслужбы, при проведении мероприятий по ликвидации АЧС с 2012 г. ветеринары изъяли и уничтожили более 127 тыс. голов свиней. В частности, с начала текущего года - свыше 4,8 тыс. голов. За последние пять лет они оздоровили 189 неблагополучных по АЧС пунктов. При этом в оздоровленных пунктах не было зарегистрировано ни одного повторного случая заболевания.

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Напомним, ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней нанес экономике Украины в 2016 г. $4,81 млн убытков.
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