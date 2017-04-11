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Все про:отставка (2288) ФГИ (468) Гройсман (2787) Билоус (38)

 Гройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Его решение - это оценка его работы"

Ряд процессов, которые должны были проходить в Фонде государственного имущества, были провалены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции в Кабмине заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я приветствую его (главы ФГИ Игоря Билоуса. - Ред.) решение. И я думаю, что его решение - это оценка его работы. Возможно, не все от него зависело, но, по моему мнению, ему надо было быть более жестким, принципиальным и четким", - сказал Премьер-министр.

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По мнению Гройсмана, Билоус не смог реализовать себя на должности главы ФГИУ.

"Ряд процессов, которые должны были проходить в фонде, были провалены. Я абсолютно по-человечески, нормально к нему относился. Но здесь не вопрос человеческих отношений, а насколько эффективный управленец, который отвечает за весь комплекс государственного имущества", - отметил Гройсман.

В понедельник, 10 апреля, Белоус подтвердил свою отставку, объявив об этом на своей странице в Facebook.

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Гной,не паясничай. Ты же тормоз не меньший. Ты видел свою жопу вообще в зеркале ? А член за животом ? - Отож.
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Харошая у вас там работа !!Наскирдовался и на лазурный берег !,зашибись!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Его решение - это оценка его работы"
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